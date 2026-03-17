Cánh đồng hoa thì là phủ vàng ven biển Cà Mau

Ruộng thì là ở phường Hiệp Thành, ven biển Cà Mau nở rộ, phủ sắc vàng nổi bật giữa vùng nuôi tôm và các cánh đồng rau khác, tạo nên khung cảnh hấp dẫn du khách chụp ảnh.

Tại đây có hàng chục hộ trồng thì là lấy hạt, tập trung nhiều ở khóm Biển Đông B.

Thì là (Anethum graveolens) là loại cây gia vị quen thuộc của người Việt, thường dùng trong các món cá, canh chua hoặc hải sản. Hoa mọc thành cụm gồm nhiều bông nhỏ li ti màu vàng.

Tại Hiệp Thành, nông dân trồng cây này không thu lá, hầu hết thu hạt bán cho thương lái làm gia vị thực phẩm, chiết xuất tinh dầu, hoặc làm dược liệu chữa bệnh.

Nhiều du khách tìm đến ruộng thì là để chụp ảnh, tận hưởng không khí đồng quê thoáng đãng.

Chị Ngô Tú Thi (áo tím), ở phường Bạc Liêu cho biết hay dùng lá thì nấu canh, lần đầu tiên tận mắt thấy hoa của loài này. Chùm nhỏ nhưng rực rỡ, mùi thơm dễ chịu.

Cây thì là có chu kỳ sinh trưởng ngắn khoảng hơn ba tháng, từ gieo hạt đến khi thu hoạch hạt. Loại cây này ít tốn công chăm sóc, phù hợp với những ruộng đất ven biển.

Thời gian khách đến ngắm hoa đông nhất vào 6-8h và 16-17h mỗi ngày.

Ông Dương Văn Mỹ, 63 tuổi ở khóm Biển Đông B, cho biết gia đình trồng hơn 4.000 m2 thì là lấy hạt được hơn ba năm. Vườn đang kỳ kết hạt, khoảng nửa tháng nữa sẽ thu hoạch.

Hiện thương lái thu mua hạt với giá 50.000–60.000 đồng mỗi ký tùy thời điểm. Sau khi trừ chi phí, ông lãi khoảng 20 triệu đồng một vụ.

Sau khi hoa nở khoảng 1–2 tuần, cánh hoa rụng dần, hạt hình thành trên đầu cụm hoa. Hạt chuyển dần từ màu xanh sang vàng nâu khi chín, thời điểm thích hợp để thu hoạch.

Khi hạt chín, nông dân cắt cả chùm hoa, mang về phơi khô rồi tách hạt bán cho thương lái.