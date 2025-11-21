Tình huống khó quên của 2 khách Tây đi tàu bị mắc kẹt trong mưa lũ

Theo ngành đường sắt, trong đợt mưa lũ lịch sử những ngày qua, nhiều tuyến đường bộ và đường sắt ở miền Trung - Khánh Hòa bị chia cắt, khiến hoạt động vận tải đình trệ.

Tàu SE1 khi di chuyển qua ga Khánh Phước buộc phải dừng lại do nước lũ dâng cao, khiến hai hành khách người nước ngoài lo lắng vì có nguy cơ lỡ chuyến bay từ Tân Sơn Nhất về Pháp.

Được biết, theo lịch trình, hai hành khách đi tàu từ Huế vào TPHCM trước khi bay về Pháp. Tuy nhiên, do lũ lụt, họ bị mắc kẹt tại ga Diêu Trì và không thể tiếp tục hành trình đúng kế hoạch.

Nhận thấy khó khăn của hành khách, tiếp viên Đặng Thị Thảo - đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội - đã kết nối được với một nhân viên đường sắt địa phương. Nhờ đó, hai hành khách được chở bằng xe máy vượt qua những đoạn đường dân sinh còn an toàn để kịp đến sân bay Phù Cát (Gia Lai) trong sáng nay (20/11).

Chị Đặng Thị Thảo và 2 hành khách nước ngoài. Ảnh: VNR.

Sự hỗ trợ kịp thời của chị Thảo đã giúp hai hành khách tiếp tục hành trình đúng giờ. Chị Thảo cho biết đây là trách nhiệm của người làm công tác phục vụ: “Không chỉ chăm sóc khách trên tàu, chúng tôi cần hỗ trợ khi họ gặp khó khăn. Trong trường hợp này, bất kỳ tiếp viên nào cũng sẽ làm như vậy”, chị Thảo nói.

Liên quan đến hoạt động của ngành đường sắt, mưa lũ vẫn khiến hoạt động đường sắt tiếp tục gặp khó. Hôm nay, ngành đường sắt phải ngừng chạy tàu SE5/6, SE7/8 xuất phát tại Hà Nội - Sài Gòn và tàu SE21/SE22 xuất phát tại Đà Nẵng - Sài Gòn. Trước đó, từ ngày 17 đến 19/11, mưa lũ từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Diêu Trì (Gia Lai) khiến đường sắt phải dừng chạy 10 đoàn tàu.

Hình ảnh tàu khách nằm chờ tại các ga dọc tuyến miền Trung - Khánh Hòa do mưa lũ. Ảnh: VNR.

Từ ngày 18/11, nước lũ đổ về mạnh tại Gia Lai khiến mực nước qua cầu Luật Lễ 1 và Luật Lễ 2 dâng cao bất thường, đe dọa kết cấu cầu. Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đã phong tỏa khu gian Diêu Trì - Quy Nhơn và triển khai giải pháp gia tải bằng các toa tà vẹt nặng 44,5 tấn để ổn định nhịp cầu.

Các đơn vị quản lý đường sắt ở miền Trung và Tây Nguyên vẫn duy trì trực ứng cứu, huy động nhân lực và thiết bị phối hợp địa phương xử lý sự cố, cố gắng khôi phục hoạt động trong thời gian sớm nhất. Hành khách bị ảnh hưởng được hỗ trợ hoàn, trả vé trong 30 ngày và có thể thực hiện trực tuyến qua website của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.