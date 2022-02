“Thoát kiếp” ngồi nhà, chàng trai lên Đà Lạt 1 tháng vừa làm vừa chơi cho “đã cái nư”

Cuối tuần trở trời, muốn bỏ phố về quê ta lại tìm đến Đà Lạt. Lên phố núi vài ngày đã thấy trẻ ra mấy tuổi, vậy nếu đi hẳn 1 tháng thì còn sướng đến cỡ nào.

Phố núi Đà Lạt nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng thông, nhìn đâu cũng thấy cảnh đẹp, đứng đâu cũng thấy chill hết nấc. Nếu bỗng nhiên “khó ở” trong người, mời chào bạn đến Đà Lạt, mình bỏ hết bộn bề sau lưng, chỉ đắm chìm vào thiên nhiên ngút ngàn và tận hưởng cuộc sống.

Hành trình một tháng nơi xứ người của anh chàng Minh Phụng.

Anh chàng Minh Phụng sau thời gian dài ngồi ở nhà vì giãn cách, quyết định đi Đà Lạt suốt một tháng để bù đắp cho đôi chân ưa đi của mình. Chuyến đi dài ngày chắc chắn cần chuẩn bị rất nhiều, nếu bạn cũng muốn hít gió trời thay cơm như vậy thì tham khảo review sau đây nhé.

Hành trang bỏ túi

Đi xa suốt tháng như vậy, rõ ràng tiền là thứ đầu tiên và quan trọng nhất. Anh chia sẻ chi phí cụ thể: “3 triệu đồng tiền homestay, tiền thuê xe máy là 1 triệu đồng (do đa phần mình đi xe đạp và đi bộ), tiền ăn uống vào khoảng 4 triệu đồng, các chi phí khác khoảng 2triệu đồng nữa. Vậy tổng cộng mình tiêu khoảng 10 triệu cho 1 tháng ở đây.”

Phòng làm việc trong homestay anh chàng chọn để ở.

Vì mục đích của chuyến đi không chỉ du lịch, mà còn kết hợp làm việc online, do đó phải mang theo laptop để đảm bảo công việc. Anh chàng cũng mang theo rất nhiều quần áo để phối bộ, chụp ảnh, sống ảo. Thời điểm Minh Phụng đi là vào tháng 12, nhiệt độ có khi xuống thấp đến 10 độ C vào sáng sớm, do đó chuẩn bị sức khỏe tốt cũng rất cần thiết, tránh bị cảm lạnh.

Ở đâu cho chuyến đi dài?

Với thời gian dài như vậy, anh Minh Phụng quyết định chọn homestay ngoại ô. Nơi ở kết duyên với anh chàng trong chuyến đi này là The Attica homestay, một nơi nghỉ có phòng ở khá rộng, để đồ thoải mái và giá chỉ 200.000 đồng/ngày.

Homestay có tầm nhìn rộng thoáng ra thung lũng ngay bên dưới.

“Nhìn từ ngoài vào không ai nghĩ đó là homestay. Ban đầu chính mình cũng nghĩ đó là nhà của người dân. Ở lại đây, các tiện ích như máy giặt, bàn ủi, bếp nấu ăn đủ cho bạn sử dụng thoải mái trong 30 ngày. Không gian ở homestay khá ấm cùng, mình chọn phòng view đẹp nhất. Từ đây có thể ngắm trọn thung lũng đèn,” anh chia sẻ.

Vô tận điểm check-in

Ở Đà Lạt suốt một tháng quả là cơ hội lớn để tha hồ khám phá xứ sở ngàn hoa, hiểu thêm về văn hóa, các điểm đến và dĩ nhiên không quên chụp ảnh sống ảo. Một số nơi rất đẹp mà ít người biết, sẽ được anh Minh Phụng giới thiệu ngay bên dưới đây.

Cầu La Bá

Đây là đầu tiên anh chàng muốn chia sẻ. Đây là điểm đến rất đặc biệt, dễ đọc nhầm thành cầu ba lá. Đó là cầu dây đơn sơ, trụ cầu là hai thân cây lớn ở đôi bờ.

Để đi được đến đây bạn phải di chuyển khá xa từ trung tâm thành phố. Đến nơi, đường cũng xấu, khó đi. Nhưng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp, cảnh ở đây rất đẹp, không khí trong lành, cây xanh mát rượi, bạn sẽ được hoàn toàn đắm mình vào đất trời và cứ thế hít thở cho căng lồng ngực.

Hướng dẫn chi tiết đường đi đến cầu treo La Bá: Từ trung tâm thành phố, các bạn chạy theo Quốc lộ 20 hướng đi đồi chè Cầu Đất. Vừa qua nhà thờ Đa Lộc một xíu thì để ý bên tay trái sẽ có đường vào Thác Hang Cọp.

Chạy vào đường Thác Hang Cọp khoảng 10km, các bạn chú ý bên tay trái khi nào thấy có bảng Thác Hang Cọp nhỏ ngay cột điện hoặc tiệm tạp hóa lớn tên Phúc Nhờ thì quẹo trái vào hẻm này.

Vào đây thì đường sẽ là đất đá chủ yếu, chạy men theo đường mòn khi nào thấy bảng chào Khu Du Lịch Sinh Thái Thác Hang Cọp, chúng ta sẽ tiếp tục ôm cua trái đi xuống.

Yahe Cà phê

Không nổi bật như những quán cà phê khác ở Đà Lạt, Yahe vẫn để lại ấn tượng nhiều nhất trong các quán mình đã ghé. Quán trang trí theo phong cách cổ điển kiểu Nhật.

Bao quanh là cây cối xanh mướt, điểm cộng nữa là thức uống khá ngon. Điều mình thích nhất ở Yahe là góc nào lên hình cũng đẹp. Tín đồ sống ảo đừng bỏ lỡ quán khi đến Đà Lạt.

Địa chỉ: Đường Lâm Văn Thạnh, phường 11, thành phố Đà Lạt.

Vườn thú ZooDoo

Có ai đời du lịch Đà Lạt mà ghé sở thú không? Nếu có, Vườn thú ZooDoo sẽ đáp ứng ngay cho sở thích này của bạn. Nơi đây nằm khá xa trung tâm Đà Lạt, cách khoảng 35km về hướng Nha Trang.

Nếu có cơ hội bạn nên đến đây một lần. Dành một buổi, bạn sẽ thấy thư thái nhẹ nhàng, hòa mình vào thiên nhiên.

Hiện tại vườn thú ZooDoo chỉ phục vụ theo khung giờ cố định, nên đặt vé trước một ngày, giá vé 100.000 đồng/1 người, rất hợp lý để vui với các em thú đúng không nào.

Địa chỉ: Zoodoo Đà Lạt, DT723 xã Đạ Nhim, thành Phố Đà Lạt.

Đồi Đa Phú

Một điểm cắm trại và săn mây lý tưởng. Để thưởng thức trọn vẹn cảnh đẹp ở đây, bạn phải thức dậy sớm và vượt một chặng đường khá chông gai. Nơi đây sở hữu cảnh đẹp mộc mạc, bình dị, in đậm chất phố núi Đà Lạt mộng mơ.

Cầu Đất

Cầu Đất bên cạnh những đồi chè xanh nối tiếp nhau trải dài tít tắp, những ngôi nhà nhỏ bé xinh xắn được thiết kế theo lối kiến trúc của nước Pháp, những vườn hoa được ươm trồng đua nhau khoe sắc tỏa hương, thì nơi đây đã có biểu tượng mới, những turbin điện gió khổng lồ, vươn cao mình lên bầu trời xanh thẳm.

Một số điểm đến thú vị ở Đà Lạt

Chiều vàng ở hồ Tuyền Lâm.

Số nhà 74, có thể nói cái hồn của Đà Lạt nằm lại ở những ngôi nhà cổ kính như vậy.

Hồ Suối Vàng.

Một ít cỏ hồng còn sót lại trong cái lạnh tháng 12 của Đà Lạt.

Thời điểm cuối năm cũng là lúc hoa đào bắt đầu nở rộ.

Thành phố Đà Lạt về đêm. Từ cáp treo bạn có thể bắt trọn view thành phố.

Anh Minh Phụng chia sẻ: “Một tháng ở Đà Lạt trôi qua thật nhanh. Về lại TP.HCM làm việc nhưng hình ảnh xứ sở ngàn hoa vẫn còn ở đó. Có ai đã từng nói với mình rằng “phiêu bạt là để tìm ra chính mình trong thế giới nhiễu gương”. Thật vậy, đi xa rồi sẽ biết điều mình muốn là gì phải không nào.”

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/thoat-kiep-ngoi-nha-chang-trai-len-da-lat-1-thang-vua-lam-vua-choi-cho-da-cai-nu-c14a26297.html