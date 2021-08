Thiếu nữ 7.200 tuổi "không giống người": hậu duệ của "loài người ma"

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Bộ hài cốt của một thiếu nữ khoảng 17 tuổi đã gây bối rối cho các nhà khoa học vì rõ ràng cô là người, nhưng DNA hoàn toàn khác bất kỳ con người hiện đại nào từng được khai quật.

Theo Science Alert, phân tích mới cho thấy cô quả thật là một người Homo sapiens – điều tất nhiên, bởi các loài khác thuộc chi Người (Homo) đã tuyệt chủng hết từ hàng chục ngàn năm trước. Một số người hiện đại vẫn còn mang gene của người Neanderthals hay Denisovans, nhưng cao lắm chỉ vài phần trăm. Nhưng cô gái này hoàn toàn khác: cô thuộc về một quần thể bí ẩn, biệt lập, nơi dòng máu Denisovans vẫn quá đậm trong cơ thể nên yếu tố "loài người khác" trở nên quá vượt trội, quá rõ ràng.

Hài cốt thiếu nữ bí ẩn được tìm thấy trong một hang động ở Indonesia - Ảnh: Đại học Griffith

Cô gái, được đặt tên là Bessé, được tìm thấy trong một hang động ở Indonesia từ năm 2015, gây bối rối cho giới khoa học bởi cấu trúc bộ gene hoàn toàn khác so với mọi con người hiện đại khác từng được nghiên cứu, dường như là một sinh vật bị "mắc kẹt" giữa 2 thế giới.

Theo The Guardian, nhóm tác giả lần này, dẫn đầu bởi nhà khảo cổ Adam Brumm từ Đại học Griffith (Úc), cho biết DNA của Bessé mang đậm dòng máu của "loài người ma" cổ đại Denisovans, đã tuyệt chủng. Điều đặc biệt là yếu tố Denisovans trong cô vẫn rất đậm cho dù với niên đại 7.200 năm, cô gái phải là hậu duệ rất nhiều đời sau của những cá thể lai trực tiếp Homo sapiens và Denisovans, vốn chỉ có thể ra đời ít nhất 30.000-50.000 năm trước.

Điều đó vẫn chỉ là khởi đầu của ngạc nhiên. Cô thuộc về một tộc người bí ẩn của Sahul, siêu lục địa xuất hiện trong kỷ băng hà, khi mực nước biển xuống thấp làm lộ ra một dải đất nối liền Úc và New Guinea. Các yếu tố mà xương và DNA của cô gái tiết lộ cho thấy tổ tiên cô là một tộc người chưa từng biết ở Wallacea, vùng đảo cổ đại từng là cửa ngõ dẫn từ Indonesia hiện đại đến New Guinea và Úc. Do đó, DNA của cô gái cũng chia sẻ gần một nửa cấu tạo gene với người Úc bản địa hiện đại.

Còn tổ tiên nhiều đời hơn nữa đã di cư thế nào và gặp gỡ, hôn phối với người Denisovans ở đâu, vẫn còn là bí ẩn chờ khám phá. Gọi Denisovans là "loài người ma" bởi cho dù dấu vết của họ được phát hiện trong nhiều người hiện đại, đặc biệt là người châu Á, nhưng vẫn chưa có hài cốt trực tiếp nào về người Denisovans được tìm thấy. Loài này đã hôn phối dị chủng với con người hiện đại Homo sapiens trong một quãng thời gian rất dài.

Nguồn: https://nld.com.vn/khoa-hoc/thieu-nu-7200-tuoi-khong-giong-nguoi-hau-due-cua-loai-nguoi-ma-20210...Nguồn: https://nld.com.vn/khoa-hoc/thieu-nu-7200-tuoi-khong-giong-nguoi-hau-due-cua-loai-nguoi-ma-20210827073910347.htm