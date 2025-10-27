Tạp chí Du lịch TP.HCM và xã Sơn Tây Thượng ký kết hợp tác để phát triển du lịch

Ông Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng, phát biểu tại lễ ký kết.

Ông Phạm Hồng Khuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng và Tổng biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà tại lễ ký kết.

Xã Sơn Tây Thượng là một xã vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Sơn Mùa, Sơn Bua, Sơn Liên với diện tích tự nhiên trên 122 km2. Ở đây có dân số khoảng 7.000 người, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 90%.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Tạp chí Du lịch TP.HCM là bước đầu tạo nền tảng kết nối với đơn vị truyền thông uy tín, chính thống và qua đó, xây dựng kết nối với các chuyên gia nhằm xây dựng lộ trình khai thác, phát triển du lịch cộng đồng bền vững ở một địa phương đặc thù như Sơn Tây Thượng.

Tạp chí Du lịch TP.HCM và xã Sơn Tây Thượng hợp tác phát triển du lịch bền vững.

Trong buổi ký kết, các chuyên gia đã lắng nghe chia sẻ từ chính quyền xã, từ đó đưa ra các góp ý ban đầu, cũng như đề xuất nhiều mô hình có tính tương đồng để địa phương có thể học hỏi và áp dụng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM cho biết: "Tạp chí Du lịch TP.HCM là cơ quan truyền thông về du lịch duy nhất của UBND TP.HCM, là tạp chí uy tín trong ngành, mức độ lan tỏa rất lớn. Tạp chí cũng có nhiều cộng tác viên là chuyên gia đầu ngành về du lịch, đây là nguồn lực rất lớn để cùng hợp tác với xã Sơn Tây Thượng phát triển du lịch bền vững".

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ.

Thành công của ngành du lịch nằm ở sự khác biệt

Các chuyên gia đều đánh giá cao vai trò của Tạp chí Du lịch TP.HCM trong công tác kết nối. Tiến sĩ Tạ Duy Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch chia sẻ: “Tôi mong rằng Tạp chí Du lịch sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ truyền thông một cách hiệu quả để lan tỏa hình ảnh du lịch cộng đồng của Sơn Tây Thượng. Hoạt động du lịch cộng đồng không thể tách rời vai trò của báo chí và truyền thông, vì đây là kênh quan trọng giúp định hướng nhận thức và lan tỏa giá trị”.

Tiến sĩ Tạ Duy Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch

Ông Nguyễn Mạnh Bình San cũng đề cao vai trò kép của Tạp chí không chỉ truyền thông, mà còn đóng vai trò kết nối và đồng hành cùng địa phương mới trong việc hiện thực hóa khả năng phát triển du lịch một cách bền vững.

Chuyên gia hiến kế phát triển du lịch bền vững cho xã.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Lửa Việt Tour, chia sẻ: “Theo tôi, thành công của ngành du lịch nằm ở sự khác biệt. Đây là điểm cần phải tìm ra và làm rõ hơn đối với xã Sơn Tây Thượng. Tôi đánh giá cao các sản phẩm OCOP của địa phương, tuy nhiên Sơn Tây Thượng cần xác định rõ yếu tố khác biệt để xây dựng ‘đại sứ du lịch’, giúp quảng bá hình ảnh địa phương rộng rãi hơn. Khu vực này có hồ và thác nước rất đẹp, là tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái. Điều quan trọng là phải tìm ra các giá trị thật, tận dụng xu hướng du lịch gắn với rừng, sinh thái nông nghiệp và dựa vào người dân để phát triển bền vững”.

Bên cạnh đó, ông khuyến khích khai thác các loại hình văn nghệ dân gian, tổ chức biểu diễn tại bản làng, sân làng nhằm tôn vinh và khắc họa nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương. Ông cũng đề nghị cán bộ xã nên đi học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình du lịch cộng đồng thành công, cả từ thành công lẫn thất bại, chẳng hạn như mô hình Sìn Suối Hồ. Theo ông, việc liên kết các điểm đến như Trà Mi - Măng Đen - Sơn Tây Thượng có thể hình thành sản phẩm du lịch liên vùng, tạo nên sức hấp dẫn mới cho du lịch khu vực.

Xã Sơn Tây Thượng có nhiều lợi thế để phát triển du lịch.

Ở đâu du lịch phát triển, ở đó diện mạo địa phương thay đổi

Tiến sĩ Tạ Duy Linh chia sẻ: “Chúng tôi xem du lịch như một phương tiện để phát triển cộng đồng, nhìn nhận nó dưới góc độ xây dựng nông thôn mới. Ở đâu du lịch phát triển, ở đó diện mạo địa phương thay đổi: người dân khi tham gia vào hoạt động du lịch sẽ văn minh hơn, cảnh quan và môi trường sống cũng được cải thiện để phù hợp với yêu cầu của du khách. Thực tế cho thấy, mô hình Cồn Chim, Cồn Cá Hô (thuộc tỉnh Trà Vinh cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long - PV) và ấp đảo Thiềng Liềng (xã Cần Giờ TP.HCM) là những ví dụ điển hình về phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Tuy nhiên, với một địa phương có sự giao thoa văn hóa như Sơn Tây Thượng, việc giữ gìn và tôn trọng bản sắc là yếu tố đặc biệt quan trọng".

Giới thiệu sản phẩm OCOP của xã.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Đông Hòa, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), chia sẻ: “Sơn Tây Thượng là một xã mà trước đây chúng tôi thậm chí chưa biết tên, nhưng nay lại thể hiện tinh thần rất năng động khi chủ động kết nối, tìm cơ hội hợp tác tại TP.HCM, điều đó rất đáng trân trọng". Cũng theo ông Nguyễn Đông Hòa, thông tin về xã Sơn Tây Thượng hiện nay rất ít ỏi. Trong bối cảnh hiện nay, hành vi du lịch đã chuyển sang du lịch số: du khách tra cứu, tìm hiểu điểm đến qua Google, các nền tảng trực tuyến. Vì vậy, việc tăng cường hiện diện thông tin và hình ảnh địa phương trên không gian mạng là điều rất cấp thiết.

Qua tìm hiểu nhanh, ông nhận thấy các sản phẩm Sơn Tây Thượng có nhiều tiềm năng chưa được khai thác đúng mức. Đặc biệt, nơi đây có thiên nhiên hoang sơ cũng như nhiều nét văn hóa độc đáo, nếu biết cách khai thác khéo léo, Sơn Tây Thượng hoàn toàn có thể tạo dấu ấn riêng.

Xã Sơn Tây Thượng là điểm đến thu hút nhiều du khách.

Về giải pháp thiết thực trong ngắn hạn, ông đề nghị: “Để đi tắt đón đầu, chúng ta cần hỗ trợ, bồi dưỡng kỹ năng số và truyền thông cho những cá nhân năng động, có khả năng lan tỏa. Khi một cá nhân được biết đến, người ta sẽ biết đến làng, rồi xã, và từ đó hình ảnh địa phương được quảng bá rộng hơn giống như cách làm hiệu quả của người dân tộc vùng Tây Bắc. Hiện nay, xu hướng phát triển du lịch liên vùng, liên tỉnh đang lên mạnh. Vì vậy, nếu chỉ làm ở cấp xã thì sẽ khó đủ nguồn lực. Khi quy hoạch và xây dựng đề án, cần nhìn ở tầm tỉnh hoặc liên tỉnh để tạo chuỗi điểm đến. Ở góc độ xã, cần làm nổi bật các điểm đặc sắc, đưa chúng lên Google Maps và các nền tảng du lịch số, kèm hình ảnh, ghi chú, câu chuyện để kích thích sự tò mò và thu hút du khách. Đó cũng chính là đóng góp thiết thực nhất cho phát triển du lịch địa phương”.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Bình San, chủ Khu du lịch Làng Nhỏ, cho rằng trong chiến lược ngắn hạn cần làm nổi bật những cá nhân và điểm đến tiêu biểu, nhưng đồng thời phải đặt trong trục chiến lược dài hạn. Ông đề cao vai trò của xã rất quan trọng. Trước hết, Sơn Tây Thượng cần xác định rõ thể loại du lịch phù hợp. Dựa vào đặc điểm địa hình và văn hoá, chính quyền xã cần tìm ra phù hợp với mô hình du lịch trải nghiệm, nơi du khách được hòa mình vào thiên nhiên và văn hoá bản địa, dù không có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Tiếp theo là phải xác định trải nghiệm cốt lõi: một là trải nghiệm thiên nhiên, hai là trải nghiệm văn hoá. Từ đó, củng cố bản sắc riêng và liên kết với các vùng lân cận để hình thành tour du lịch trọn gói, giúp du khách có hành trình trọn vẹn.

Các chuyên gia nhiệt tình hiến kế cho xã tại buổi lễ.

Ông cho rằng, du lịch trải nghiệm chính là du lịch sự thật, nơi câu chuyện, con người và cuộc sống địa phương trở thành sản phẩm du lịch. Nếu làm tốt, chính người dân sẽ là “đại sứ” lan tỏa hình ảnh Sơn Tây Thượng một cách tự nhiên và bền vững.

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Phương, đại diện tổ chức Reborn và ICRT – Sea, chia sẻ: “Theo tôi, mọi việc đều có hai mặt: khó khăn và cơ hội. Sơn Tây Thượng đang sở hữu chất liệu sự thật quý giá, và điều cần làm là chọn một giá trị cốt lõi để khi nhắc đến địa phương này, du khách sẽ nghĩ ngay đến giá trị đó, chứ không phải nơi khác. Và giá trị ấy chính là người đồng bào Ca Dong – những người giữ gìn bản sắc văn hoá đặc biệt. Văn hoá cổ truyền có thể mất đi chỉ trong hai thế hệ, nhưng để tạo dựng một giá trị văn hoá bền vững cần hàng trăm năm. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc là cốt lõi để tồn tại lâu dài”. Bà cũng rất xúc động trước tinh thần, tâm huyết của ban lãnh đạo địa phương, khi đã tập hợp lực lượng, cùng nhau kết nối và mở đường cho du lịch phát triển tại xã nhà.