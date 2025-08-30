Một Việt Nam khác' ở ngôi làng đẹp nhất châu Á

Ngôi làng đẹp nhất châu Á

Tháng 8, con đường dẫn xuống thung lũng Mường Hoa rộn ràng hơn mọi khi. Đây là thời điểm người dân khắp xã Tả Van chuẩn bị cho Tết Độc lập, một dịp lễ đặc biệt mà đồng bào Mông gìn giữ suốt nhiều thế hệ.

Từ thị xã Sa Pa, chỉ cần đi thêm khoảng mười cây số men theo triền núi sẽ gặp những ngôi nhà sàn bằng gỗ ẩn dưới bóng tre, nhìn xuống những thửa ruộng bậc thang xanh rì đang vào độ đẹp nhất.

Không gian mở ra trước mắt như một bức tranh ghép từ hàng trăm gam màu: xanh của lúa đang thì con gái, ánh bạc của dòng suối Hoa, và những mái nhà sàn rêu phong thấp thoáng giữa thung lũng.

Tả Van được SCMP xếp hạng một trong sáu ngôi làng trên mây đẹp nhất châu Á

Giữa khung cảnh ấy, tiếng trống, tiếng kèn và tiếng gọi nhau ríu rít từ bản này sang bản khác báo hiệu Tết Độc lập đang về. Tả Van dường như sinh sắc hẳn lên: đường làng giăng cờ, chợ phiên mở sớm, trẻ con xúng xính trong bộ váy áo rực rỡ, người già bày mâm cúng gia tiên, còn thanh niên thì rộn ràng chuẩn bị hội kéo co, bắn nỏ, đánh cù.

Được South China Morning Post vinh danh là một trong sáu “ngôi làng trên mây đẹp nhất châu Á”, Tả Van có sức hút đặc biệt không chỉ vì cảnh quan. Đằng sau những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn là câu chuyện của những thế hệ người Giáy, Mông, Dao cần mẫn khai khẩn đất đai, đắp bờ giữ nước, biến triền núi thành những tác phẩm sống mỗi mùa đẹp một kiểu riêng.

Ở Tả Van và các khu vực xung quanh có hơn 60 homestay và nhiều khu nghỉ dưỡng mới được xây dựng nhưng đều tuân thủ nguyên tắc không xâm lấn ruộng lúa. Gia đình anh Vàng Minh Đức, chủ một homestay nổi tiếng, giải thích: “Khách đến Tả Van để nhìn thấy ruộng bậc thang, nghe tiếng suối, ngửi mùi rơm rạ. Nếu chúng tôi phá cảnh quan để xây nhà bê tông, khách sẽ chẳng quay lại”.

Anh Đức cho biết thêm, gia đình anh lựa chọn xây dựng nhà sàn bằng gỗ, giữ nguyên phong cách kiến trúc truyền thống để hòa hợp với cảnh quan. Toàn bộ khu vực xung quanh homestay vẫn được gieo cấy lúa bình thường để du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn một mùa vụ của người dân địa phương.

Ngoài không gian lưu trú, gia đình anh còn dựng những chòi tre nhỏ bên bờ ruộng để khách có thể vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Mường Hoa. Mùa lúa qua, người dân trồng cải dầu, hoa nở vàng rực cả thung lũng vào cuối năm.

Amélie đã đến Tả Van lần thứ hai

Theo chị Nguyễn Hoàng Linh, một hướng dẫn viên du lịch tại Sa Pa, Tả Van hiện tại đã có thể đáp ứng nhu cầu ăn, chơi và khám phá của du khách ở “tiêu chuẩn 3 sao trở lên”.

Ẩm thực vùng cao ở đây hấp dẫn bởi những món dân dã giữ nguyên hương vị núi rừng: cá suối nướng, thịt lợn cắp nách, gà bản nướng, thắng cố và xôi nếp ngũ sắc. Nhiều du khách chọn ngồi trong các homestay truyền thống, thưởng thức rượu ngô dưới mái nhà sàn, nghe chủ nhà kể chuyện phong tục và đời sống.

Với những ai yêu vận động, Tả Van có những cung đường trekking xuyên thung lũng Mường Hoa, đi qua ruộng bậc thang mênh mông và dòng suối Hoa trong vắt. Điểm check-in nổi bật nhất là Cầu Mây, cây cầu gỗ nhỏ bắc qua suối. Nhiều du khách thích dừng lại ở đây để chụp những bức ảnh “để đời”.

Bên cạnh đó, những quán cà phê ẩn mình giữa ruộng lúa mang đến trải nghiệm thư giãn, ngắm toàn cảnh thung lũng. Ngoài ra, Tả Van còn có những dịch vụ để du khách tham gia vào đời sống của dân bản địa như: học dệt vải, nhuộm chàm, nấu cơm lam, thưởng thức trà Shan tuyết và tham gia chợ phiên bản địa để mua thổ cẩm hoặc đồ trang sức bạc thủ công.

“Tôi thấy mình như đang ở một Việt Nam khác”

Đối với du khách quốc tế, Tết Độc lập ở Tả Van mang lại trải nghiệm khó tìm thấy ở bất kỳ đâu. Trong căn homestay nhìn thẳng xuống những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, Amélie Dubois, một du khách người Pháp, chia sẻ: “Tôi đã trở lại Tả Van lần thứ hai và thấy như mình đang ở một Việt Nam khác. Năm ngoái, tôi đến để ngắm mùa lúa chín, nhưng năm nay, tôi đi sớm hơn vì nghe nói Tả Van có lễ hội đặc biệt. Từ Hà Nội lên đây, tôi không ngờ không khí lại náo nhiệt như vậy”.

Ngồi ban công nhìn xuống thung lũng và nghe người bản địa kể chuyện là một trong những trải nghiệm được nhiều du khách đánh giá cao

Amélie kể rằng, khác với lần đầu chỉ tập trung vào cảnh quan thiên nhiên, lần này cô chọn ở homestay “rất nổi tiếng trên mạng” để trải nghiệm trọn vẹn không khí Tết Độc lập. Buổi sáng, khi thức dậy, mở cửa sổ, cô thấy những đám trẻ con mặc váy thổ cẩm rực rỡ chạy chơi trên con đường đất, người lớn thì tất bật chuẩn bị mâm cúng tổ tiên, còn thanh niên trong bản dựng khung sân khấu nhỏ cho hội múa xòe.

“Người dân ở đây thật sự ấm áp. Tôi đến đâu cũng được chào hỏi, được mời uống chén rượu ngô và thử những món ăn mà họ tự tay chuẩn bị. Tôi không hiểu hết ngôn ngữ, nhưng tôi hiểu ánh mắt và nụ cười của họ. Tất cả như một lời chào đón nồng nhiệt, khiến tôi cảm thấy an nhiên và gần gũi”, Amélie nói thêm.

Amélie cũng thừa nhận rằng, Tả Van không chỉ là một điểm trekking đẹp, mà còn là nơi có một cộng đồng sống động, giữ gìn những phong tục đã tồn tại qua nhiều thế hệ. “Có lẽ đây là lý do vì sao Tả Van được công nhận là một trong những ngôi làng đẹp nhất châu Á. Đẹp không chỉ ở cảnh quan, mà còn ở cách người dân gìn giữ nhịp sống và bản sắc của họ”, cô kết luận.

Trải nghiệm chợ phiên là một hạng mục “phải thử” khi đến Tả Van

Trên đường vào Tả Van, chúng tôi gặp Emily Thompson đang đi bộ. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ Úc đến Tả Van “theo một người bạn Việt Nam giới thiệu”.

“Chúng tôi định đi taxi từ Sa Pa xuống, nhưng cảnh đẹp quá nên quyết định xuống xe đi bộ. Tôi đã được xem người ta chuẩn bị cho ngày hội. Mọi thứ như một bộ phim quay chậm: tiếng cười, tiếng chày giã bánh giày, những bộ váy thổ cẩm rực rỡ và tiếng khèn “rất đặc biệt”. Thật khó tin khi một nơi vừa đẹp vừa sống động như thế này lại chưa nổi tiếng rộng rãi hơn”, Emily chia sẻ.

Ngồi trên ban công homestay nhìn xuống thung lũng, Lukas Schneider, nam du khách người Đức cảm thán “cà phê Việt Nam số 1” và nhận xét rằng anh bất ngờ trước sự gắn kết của cộng đồng Tả Van: “Nhiều quốc gia kỷ niệm ngày độc lập bằng diễu hành, nhưng ở đây, tôi cảm nhận được sự kết nối giữa con người và đất. Mọi thứ diễn ra ở quy mô nhỏ hơn, nhưng thân mật hơn”.

Du khách quốc tế thích thú với trang phục truyền thống ở Tả Van

Trong sân một nhà sàn, chúng tôi còn gặp Helen McCarthy, du khách người Úc, lần đầu đến Việt Nam: “Tôi đến đúng mùa Tết Độc lập, và tôi nghĩ mình thật may mắn. Không gian lễ hội hòa lẫn tiếng nhạc cụ truyền thống và tiếng suối chảy, xen lẫn hương xôi nếp mới từ căn bếp. Ở đây, tôi không thấy mình là người ngoài. Dường như tất cả đều được chào đón”.

Helen bảo cô sẽ trở lại Tả Van lần nữa, nhưng vào mùa lúa chín, để xem “bức tranh” này đổi màu như thế nào.