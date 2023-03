Pù Luông và chuyến đi không chuẩn bị trước của cô gái thích tìm về thiên nhiên

Cô nàng Trần Trang, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tới nay đã có duyên làm công việc liên quan đến du lịch đã được 5 năm. Cô nàng thích được đi trải nghiệm, được tìm hiểu những văn hóa mới, được hòa mình vào thiên nhiên một cách mộc mạc hơn là đến những nơi phố thị xô bồ.

Guồng nước hay còn gọi là cọn nước.

Khoảng thời gian vừa rồi là thời điểm Trang cảm thấy rất áp lực cả về công việc lẫn cuộc sống. Cô nàng đã quyết định xin nghỉ công việc đã gắn bó được 4 năm.

“Đợt đó, mình đã muốn đi một vài nơi, tới một vài chỗ để có thể giải tỏa những áp lực, những dòng suy nghĩ trong đầu mình. Và sau chuyến đi Tây Nguyên 7 ngày, mình đã có cơ hội về với Pù Luông mà không có sự chuẩn bị trước.

Mình từng biết tới Pù Luông một thời gian nhưng chưa từng có cơ hội ghé qua và cũng đã bỏ lỡ vài dịp. Thật tình cờ, trong chuyến đi Tây Nguyên của mình trước đó vài ngày, mình có quen một người bạn mới - chính là anh chủ của một khu nghỉ mà mình ở khi tới Pù Luông”, Trần Trang chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP. HCM.

Trong chuyến đi đến Pù Luông (tỉnh Thanh Hóa) này, Trang không có ý định khám phá quá nhiều điểm check-in như những chuyến đi trước đó. Đơn giản là cô nàng muốn tìm một chốn xanh, có gió để nghỉ ngơi, để có thể ngồi nhâm nhi chén trà nóng, đọc vài trang sách, cứ thế thời gian nhẹ nhàng trôi...

Khung cảnh yên bình.

Buổi chiều, Trang tranh thủ đi bè tre suối Chàm. Để đi sâu vào trong có thể đi xe ôm người bản địa hoặc đi bộ tầm 1,5 cây số từ đường lớn. Trang chọn đi bộ để có thể thong dong từ từ tận hưởng quang cảnh xung quanh, khá vui mà không mệt.

Đến Pù Luông, Trang thích nhất suối Chàm. Ở đây, cô nàng còn bắt gặp cảnh tượng trẻ con làng tắm lội dưới làn suối vui vẻ, khúc khích cười, làm Trang lại bồi hồi nhớ đến ngày tháng tuổi thơ.

Trang còn bị ấn tưởng bởi khu nghỉ. Pù Luông đang được nhiều nhà đầu tư chú ý và đầu tư xây dựng, nhưng Trang ấn tượng với Puluong Jungle Lodge. Đây là nơi phù hợp cho cả gia đình Trang, có vườn, có ao cá, có khu vui chơi cho trẻ khám phá, khiến Trang có cảm giác tiện nghi nhưng vẫn giản dị như ở quê mà cả bố mẹ và những đứa cháu đều thích.

“Vì cuộc sống ngoài kia đã đủ xô bồ, sao không tìm một chốn hoang sơ để lắng lại một chút. Nếu như Tam Đảo đã quá quen thuộc, Hà Giang quá xa..., mình nghĩ Pù Luông là nơi lý tưởng cho mình. Một vẻ đẹp hoang sơ và yên bình”, Trang cảm nhận.

Một đoạn suối Chàm từ trên nhìn xuống.

Nước trên suối Chàm rất xanh và mát.

Bữa trưa và bữa tối, nhóm Trang đều ăn tại nhà hàng của khu nghỉ, được anh chủ giới thiệu những món ăn nên thử như vịt Cổ Lũng, cá suối chiên, cơm Lam, nộm hoa chuối, lẩu vịt om sấu… Cô nàng may mắn được thưởng thức những món ăn được nấu bởi chính đầu bếp người bản địa. Hương vị rất đậm vị, ấn tượng và chắn chắn sẽ chiều được lòng các vị khách khó tính.

Trang không có quá nhiều thời gian tiếp xúc với dân tộc Thái nơi đây, nhưng được thưởng thức những điệu múa Thái, được nhảy sạp và uống thử rượu cần. Qua đêm giao lưu, cô gái cảm nhận được phần nào sự chân chất, giản dị và mến khách của họ.

“Ai đến đây cũng yêu, cũng quý người Thái đen nơi đây. Mình đã có đêm giao lưu rất vui vẻ với bạn bè và các cô gái Thái. Mọi người cùng say và cùng nhảy múa. Trong bài thơ Về Pù Luông đi em của tác giả Dương Thắng có nhắc: Cơm Lam ngọt ngào hương nắng mai/ Hũ rượu cần ai bỏ bùa mê/ Ngập ngừng say/ Say lời thương lời nhớ”, Trang cảm nhận.

Trang đến lúc người dân vừa cấy lúa xong. Ruộng bậc thang sắp tới sẽ có lúa xanh mướt.

Phút an nhiên...

Trên đường Trang đi bộ ra suối đã bắt gặp cảnh này. Trang thích đến nơi không cần quá tiện nghi mà thích được trải nghiệm, được tự nhiên nhất có thể. Pù Luông là nơi như thế.

Thư thái bên con suối.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi ý nghĩa.

Những chú thỏ trong khu nghỉ.

Bụi hồng có hương thơm nhẹ trong khu nghỉ.

Giàn hoa hồng xinh.

Cổng khu nghỉ Trang lưu trú đẹp như trong chuyện cổ tích.

Góc dương xỉ trong khu nghỉ.

Góc chụp ảnh đẹp.

Ăn sáng ở Pù Luông.

Cá suối chiên.

Thưởng thức vịt Cổ Lũng nướng.

Theo cô nàng này, thời gian đẹp để tới Pù Luông vào khoảng tháng 4 - tháng 6 và tháng 9 - tháng 11. Nếu có thời gian ở lâu tại Pù Luông, mọi người có thể khám phá thêm thác Hiêu, bản Kho Mường, hang Dơi, trekking đỉnh Pù Luông...

