Rùng mình khám phá 10 khách sạn 'ma quái' nhất trên thế giới

Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Những giai thoại kì quái về những khách sạn trên thế giới luôn là đề tài hấp dẫn của những du khách tò mò và đam mê chuyện kinh dị.

Dưới đây là 10 khách sạn ma quái nhất trên thế giới chỉ dành cho những vị khách du lịch dũng cảm nhất.

Khách sạn Rosevelt ở Hollywood

Một số vị khách khẳng định rằng đã nhìn thấy Marilyn Monroe trong gương ở phòng 229, và một số người nhìn thấy cô ấy đang nhảy múa trong phòng khiêu vũ của khách sạn.

Nhiều người khác thì khẳng định là họ nghe thấy diễn viên Montgomery Clift đang chơi kèn và đi lại trên hành lang trong khi đọc lại những câu thoại cũ của mình, trong khi Errol Flynn cũng đã được bắt gặp đang dạo chơi ở tại khách sạn.

Vì vậy, nếu thích gặp gỡ với các ngôi sao dù họ còn sống hay đã chết, thì đây là khách sạn dành cho bạn.

Lâu đài Stuart ở Scotland

Được xây dựng vào năm 1561 bởi James Stuart (em cùng cha khác mẹ của Mary Queen of Scot), Castle Stuart được cho là một trong những lâu đài bị ma ám ở Scotland.

James Stuart tin rằng ngôi nhà mới của mình bị ma ám nên đề nghị trả phần thưởng cho bất kỳ ai đủ dũng cảm để qua đêm tại lâu đài của mình để giải trừ ma quỷ. Người duy nhất đủ dũng cảm để thực hiện thử thách này là một lãnh đạo địa phương; ông ta ở trong căn phòng trên đỉnh tháp Đông.

Sáng hôm sau, cả lâu đài thức dậy và tìm thấy xác chết của người này trong sân, sau khi rơi từ cửa sổ phòng ngủ với khuôn mặt còn thể hiện sự sợ hãi.

Người ta cũng cho rằng trong lâu đài có tiếng khóc ma quái, tiếng la hét huyền bí phát ra từ những căn phòng bí ẩn trong lâu đài. Gần đây nhất, những người xây dựng cải tạo lâu đài cho biết họ đã nghe thấy những tiếng động lạ, cảm thấy có những bàn tay lạnh lẽo đang đẩy từ phía sau và các dụng cụ làm việc bị phá hỏng.

Nhà trọ Ragged Cot ở Costwold, Anh

Ragged Cot là một nhà trọ dành cho những người lái xe ngựa có từ thế kỷ 17 và được đồn thổi là bị ám bởi một người mẹ và đứa trẻ đã chết ở đó.

Chuyện kể rằng một đêm chủ nhà trọ quyết định đánh cướp chiếc xe ngựa. Vợ anh ta đuổi theo để ngăn ông ta thực hiện hành động phạm tội này. Nhưng ông chủ nhà trọ vô tình làm vợ mình ngã xuống cầu thang tử vong. Trong tay người vợ lúc đó đang ôm đứa con, quá hoảng loạn trước tình huống không ngờ, ông ta giấu xác họ trong một cái hòm.

Khi cảnh sát đến, thi thể của vợ và con anh ta được tìm thấy một cách bí ẩn ở chân cầu thang nơi họ đã chết. Khi anh ta bị cảnh sát dẫn đi, người ta nói rằng họ nhìn thấy linh hồn vợ và con anh ta đang đi ngược lên cầu thang, biến mất trong bóng tối.

Khách sạn Cecil (nay là Stay on Main) ở LA, Mỹ

Được xây dựng vào năm 1927, khách sạn Cecil là khách sạn khét tiếng nhất ở LA bởi “những kẻ giết người hàng loạt” như Richard Ramirez và Jack Unterweger đã từng lưu trú. Cecil cũng là một nơi xảy ra nhiều vụ tự sát vào những năm 1960. Một trong số đó là vụ tự sát của Pauline Otton, người đã tự ném mình xuống đất từ tầng chín.

Năm 2013, khách sạn lại gây chú ý trên các mặt báo sau khi khách báo rằng nước có mùi vị kinh khủng, một nhân viên bảo trì đã phát hiện ra thi thể của nữ sinh Canada Elisa Lam trong bể chứa nước trên mái nhà.

Câu chuyện đã được Netflix dựng thành series phim tài liệu bí ẩn mang tên Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel (Hiện Trường Vụ Án: Vụ Mất Tích Tại Khách Sạn Cecil).

Ngoài ra, các vị khách cũng thường xuyên phàn nàn rằng nhìn thấy người trong bóng tối trong phòng hoặc bị ai đó kéo ga trải giường khiến họ thức giấc. Có lẽ hiện tượng huyền bí nổi tiếng nhất xảy ra tại Cecil là bức ảnh được chụp bởi một người dân địa phương, cho thấy một bóng người đang treo hoặc rơi xuống từ cửa sổ tầng bốn.

Nhiều nhà điều tra huyền bí đã liên kết nó với các vụ tự sát lịch sử diễn ra vào những năm 60.

Nhà trọ Jamaica ở Cornwall, Anh

Nhà trọ Jamaica được xây dựng vào cuối thế kỷ 18 và nổi tiếng qua cuốn tiểu thuyết cùng tên của Daphne du Maurier, giờ đây nó gắn lời đồn đoán là nơi bị ma ám ở Vương quốc Anh.

Một số khách trọ cho rằng họ thường xuyên nhìn thấy những hình bóng mờ xuất hiện trong phòng ngủ vào ban đêm. Người ta thường nghe thấy âm thanh ma quái của vó ngựa trên những phiến đá cuội bên ngoài.

Một số người nghe thấy giọng nói bằng ngôn ngữ bí ẩn trong khu vực quầy bar vào đêm khuya.

Nhà trọ Skirrid ở xứ Wales

Được biết đến là một công trình công cộng lâu đời nhất ở xứ Wales, nhà trọ Skirrid có một lịch sử lâu dài và nghiệt ngã bắt nguồn từ thời kỳ Chinh phục Norman. Đây từng là tòa án và nơi hành quyết 180 trọng tội bằng cách treo cổ từ xà gỗ sồi lớn trên cầu thang.

Một số hồn ma được cho là đã hơn 900 năm tuổi. Người ta tin rằng những linh hồn này là những cựu tù nhân đã bị xét xử và hành quyết trong nhà trọ.

Những người xung quanh thường nghe thấy âm thanh đi lại từ tầng hai khi không có ai ở trên đó. Một số khách cho biết họ cảm thấy bị dây treo cổ siết chặt vào cổ khi họ ngủ.

Khách sạn Chelsea ở New York, Mỹ

Khách sạn Chelsea huyền thoại ở New York được xây dựng vào năm 1884 và nổi tiếng thế giới với những vị khách hạng A, từ Andy Warhol đến Janis Joplin, Bob Dylan và Edie Sedgwick.

Tuy nhiên, người ta nói rằng linh hồn của nhà thơ xứ Wales - Dylan Thomas, người đã chết tại khách sạn, sau một đêm uống rượu quá mức, chưa bao giờ trả phòng và người ta thường thấy ông vẫn đang thưởng thức đồ uống trong khu vực quán bar.

Hồn ma của tiểu thuyết gia Thomas Wolfe thì lảng vảng ở tầng 8. Có người còn cho biết đã thấy hồn ma của Sid Vicious, thành viên ban nhạc The Sex Pistols đang nán lại gần thang máy của khách sạn.

Điền trang Myrtles ở Louisana, Mỹ

Điền trang Myrtles không chỉ được cho là khách sạn bị ma ám nhiều nhất ở Mỹ mà còn là nhất trên thế giới. Đồn điền này được xây dựng vào năm 1796 trên một nghĩa trang chôn cất người Mỹ bản địa.

Nhiều cái chết có liên quan đến đồn điền trong vài thế kỉ qua khiến các nhà điều tra huyền bí tuyên bố rằng nơi đây đã có hơn 100 linh hồn xuất hiện.

Một trong những hồn ma được biết đến nhiều nhất là Chloe - nữ nô lệ thuộc sở hữu của gia đình The Woodruffs, những người đã xây dựng nên Myrtles. Theo giai thoại, Chloe bị treo cổ vì tội giết hai bé gái.

Linh hồn của cô thường được nhìn thấy lang thang trong ngôi nhà và trên các vùng đất được cho là nơi cô tìm cách trốn thoát. Bóng ma của hai đứa trẻ bị sát hại cũng được cho là đã xuất hiện chơi đùa trên hiên nhà.

Một điều ám ảnh khác là chiếc gương trong ngôi nhà được cho là nơi chứa linh hồn của Sara Woodruff và hai đứa con. Linh hồn của họ bị mắc kẹt vì chiếc gương đặc biệt này sau khi chết, những dấu tay nhỏ đã được nhìn thấy ở đó, cũng như hình ảnh những đứa trẻ nhà Woodruffs đôi khi hiện ra trong gương.

Khách sạn Stanley ở Colorado, Mỹ

Đây có lẽ là khách sạn bị ma ám nổi tiếng nhất trong danh sách này. Khách sạn Stanley được cho là nguồn cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết The Shining của Stephen King, được ông viết sau khi ở phòng 217.

Khách sạn được xây dựng bởi F.O.Stanley, người đã tạo ra chiếc xe hơi Stanley Steamer nổi tiếng của Mỹ vào đầu thế kỷ trước. Từ khi mở cửa, những hiện tượng huyền bí đã trở thành một phần lịch sử của khách sạn.

Bà Elisabeth Wilson, một quản gia già đã qua đời vào những năm 1950 được cho là đã trở lại làm việc để phục vụ những vị khách trong căn phòng 217. Nhiều vị khách lưu trú ở căn phòng này cho biết họ đã thức dậy và thấy chăn được lấy ra khỏi giường, gấp gọn gàng.

Du khách cũng cho biết đã nghe thấy âm thanh của trẻ em chạy và cười khúc khích trong các hành lang trên tầng 4. Còn nhân viên khách sạn thường xuyên cảm thấy những bàn tay vô hình kéo và giật mạnh đồng phục.

Khách sạn Langham ở London, Anh

Khách sạn 5 sao Langham được khai trương vào năm 1865, mang phong cách của cung điện thời Phục hưng. Đây cũng là khách sạn có căn phòng bị ma ám nổi tiếng nhất ở London - phòng 333.

Người ta nói rằng có 5 hồn ma thường xuyên xuất hiện tại khách sạn. Tích cực nhất trong số đó là linh hồn của Hoàng tử Đức, người đã nhảy lầu tự tử từ cửa sổ, ngay trước khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu.

Hồn ma của vị hoàng tử xuất hiện ở tầng bốn, du khách đã nhìn thấy anh ta đi xuyên qua các bức tường và thường xuyên di chuyển đồ vật từ nơi này sang nơi khác.

Phòng 333 là căn phòng được đồn đoán nhiều nhất trong khách sạn, đã có rất nhiều người chứng kiến ​​cảnh người đàn ông mặc vest dạ hội thời Victoria nằm trên giường, hai tay duỗi thẳng và đôi mắt trống rỗng, trước khi biến mất vào không khí.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/o-dau/rung-minh-kham-pha-10-khach-san-ma-quai-nhat-tren-the-gioi-c13a8821.html