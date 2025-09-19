Phố đi bộ, công viên ven sông hình thành đẹp lãng mạn ở Thủ Dầu Một

Ngày 18/9, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong , tuyến đường ven sông Sài Gòn đoạn qua phường Thủ Dầu Một, TPHCM đã hoàn thành thêm một đoạn dài gần 1 km, có công viên.

Phố đi bộ Bạch Đằng nổi bật hơn khi có thêm công viên. Với vị trí ven sông Sài Gòn, công viên không chỉ là điểm đến lý tưởng để thư giãn, tản bộ mà còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, giải trí của người dân địa phương.

Công viên được đầu tư xây dựng với nhiều cây xanh, thảm cỏ, tạo nên không gian trong lành, thoáng đãng. Đặc biệt, đường đi bộ chạy dọc theo bờ sông mang đến cảm giác thông thoáng, rất phù hợp cho những buổi sáng tập thể dục hoặc dạo mát, ngắm bình minh, hoàng hôn.

Đường kết hợp công viên ven sông Sài Gòn tạo khung cảnh lãng mạn, trữ tình.

Công viên tạo điểm nhấn cho phố đi bộ về đêm khi khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, lung linh, huyền ảo, nhờ hệ thống đèn chiếu sáng cảnh quan hiện đại.

Tuyến đường kết hợp phố đi bộ ven sông Sài Gòn đoạn từ cầu Thầy Năng đến cầu Thủ Ngữ (đường Nguyễn Tri Phương) hoàn thiện.

Khu vực đường ven sông Sài Gòn, kết hợp công viên có bố trí chỗ đậu ô tô.

Sau khi công trình đưa vào sử dụng, đây sẽ là nơi ngắm sông Sài Gòn lý tưởng cho người dân.

Trước đó, Thủ Dầu Một đã đưa vào sử dụng tuyến đường kết hợp phố đi bộ ven sông Sài Gòn dài gần 1 km, được đầu tư vốn hơn 650 tỷ đồng, đây là phố đi bộ đầu tiên tại tỉnh Bình Dương (cũ).

Hiện nay, phường Thủ Dầu Một đã đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng đường ven sông Sài Gòn với chiều dài khoảng 2km, mở phố đi bộ, trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, thu hút hàng nghìn người mỗi ngày, đêm.