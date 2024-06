Những điểm lặn biển ngắm san hô dọc Việt Nam

Lặn ngắm san hô được nhiều du khách lựa chọn khi nghỉ hè ở các vùng biển, với đa dạng dịch vụ. Dọc bờ biển từ Bắc vào Nam, du khách có thể chọn ngắm san hô theo tour ngày, dùng ống thở, bình khí hay đội mũ đi bộ dưới biển. Dưới đây là một số địa điểm và dịch vụ gợi ý, theo chia sẻ từ các hướng dẫn viên và đơn vị cung cấp tour tại địa phương.

Du khách được khuyến cáo không giẫm đạp, ngắt, bẻ hay chạm vào các rạn san hô. San hô là những sinh vật nhạy cảm và dễ bị tổn thương, tiếp xúc trực tiếp có thể làm phá hủy những rạn san hô quý này.

Đảo Cô Tô, Quảng Ninh

Đảo Cô Tô là nơi có dịch vụ lặn biển ngắm san hô được cấp phép duy nhất ở miền Bắc. Triển khai từ tháng 4/2023, hiện du khách có thể ngắm san hô ở Vụng Tròn, hòn Chim và hòn Ông Tích thuộc xã đảo Thanh Lân, cách đất liền khoảng 80 km.

Tour lặn có giá 1,5 triệu đồng một người gồm xe điện đưa đón, cano ra điểm lặn, trái cây, nước uống, thiết bị lặn, bảo hiểm. Ngoài ra, còn có tour đi bộ dưới biển với giá 1,3 triệu đồng. Du khách cũng có thể đặt thêm dịch vụ chèo thuyền, chụp ảnh dưới nước, ăn hải sản trên biển với giá từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng một người. Trẻ em trên 6 tuổi có thể tham gia hoạt động.

Với đi bộ dưới biển, du khách sẽ được trang bị một chiếc mũ đặc biệt, nặng khoảng 30 kg, có khả năng chịu được áp suất cao dưới nước ở độ sâu khoảng 20 m. Mũ có gắn ống khí dài hàng trăm mét được nối từ máy bơm trên tàu để bơm oxy cho người lặn.

Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Nằm cách trung tâm Đà Nẵng 8 km, bán đảo Sơn Trà có các bãi biển đẹp như bãi Nam, bãi Rạng, bãi Bụt, bãi Bắc. Các bãi này có độ dốc lớn, nước trong, thích hợp câu cá và lặn biển ngắm san hô. Mỗi tour trong ngày có giá trọn gói khoảng 600.000 đồng một người.

Tour sẽ khởi hành từ trung tâm thành phố buổi sáng. Sau khi đi tham quan một số nơi, du khách tới khu vực lặn ngắm san hô. Bán đảo Sơn Trà có năm vị trí thuộc vùng bảo vệ san hô, với tổng diện tích bảo vệ khoảng 134 ha, gồm hòn Sụp, bãi Bụt, bãi Nồm, Đông Bãi Bắc, Hục Lỡ.

Khu vực được lặn ngắm san hô thuộc rìa hòn Sụp, cách bờ khoảng 1,8 km. Du khách sẽ được trang bị áo phao, kính, ống thở để tự do bơi lội và ngắm san hô ở dạng lặn nông.

Cù Lao Chàm, Quảng Nam

Trong tour một ngày khám phá Cù Lao Chàm, bên cạnh việc tham quan các điểm du lịch nổi tiếng trên đảo, du khách thường sẽ kết hợp tắm biển, lặn ngắm san hô bằng ống thở.

Cano sẽ chở du khách đến hòn Dài, bãi Xếp tham gia trải nghiệm tắm biển ngắm san hô. Trước khi xuống biển, du khách được hướng dẫn, trang bị áo phao, kính chuyên dụng, ống thở và lặn nông, không làm ảnh hưởng đến các bãi san hô được bảo vệ ở hòn Lá, hòn Dài hay bãi Bắc, bãi Nần, bãi Tra.

Hoạt động diễn ra trong khoảng 30 phút, trước khi du khách trở về bãi biển để ăn trưa. Giá tour trọn gói người lớn dao động từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng.

Lý Sơn, Quảng Ngãi

Các hoạt động lặn biển tại Lý Sơn tập trung ở đảo Bé (đảo An Bình) ở dạng lặn nông. Nếu du khách ở đảo Bé, có thể mua tour tại đây còn khách từ đảo Lớn, chủ động di chuyển đến đảo Bé hoặc đặt tour trọn gói từ đảo Lớn.

Tour trải nghiệm có giá thông thường 550.000 đồng một người gồm xe đưa đón tham quan các điểm, thả lưới đánh bắt cá, lặn ngắm san hô, chèo SUP trong ngày. Du khách sẽ được hướng dẫn đi thuyền thúng ra Bãi Sau, phát áo phao, kính lặn và ngắm san hô ở độ sâu 1-2 m.

Quy Nhơn, Bình Định

Hai địa điểm chính để ngắm san hô ở Bình Định là Kỳ Co, xã Nhơn Lý và hòn Khô, xã Nhơn Hải. Hòn Khô nằm trong vịnh nên khá lặng, là một trong những điểm ngắm san hô đẹp nhất Quy Nhơn, được phép khai thác du lịch. San hô ở Hòn Khô nằm sát bờ, cách mặt nước biển chỉ 1-2 m.

Chỉ cần mặc áo phao, đeo kính vào và úp mặt xuống biển, du khách đã nhìn thấy vẻ đẹp của san hô với những đàn cá nhỏ đủ sắc màu bơi lượn. Mùa hè nơi đây còn có rong mơ nên thích hợp với du khách thích chụp ảnh.

Giá cho dịch vụ đi bộ dưới biển tại Quy Nhơn dao động 1 đến 1,2 triệu đồng một khách trong thời gian 20 phút và 15 tấm ảnh. Lặn với bình khí có giá khoảng 700.000 đồng đến 800.000 đồng. Lặn nông với ống thở thường đã bao gồm trong tour tham quan đảo, hoặc chi phí 50.000 đồng cho các bé.

Vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận

Nằm gần biển Ninh Chữ và vườn Quốc gia Núi Chúa, vịnh Vĩnh Hy là một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. Đến đây, du khách nên tham gia tour tham quan vịnh bằng tàu đáy kính. Trong khoảng 2 tiếng hành trình, du khách sẽ đi tàu qua hang Yến, hòn Rùa, hang Rái, sau đó được được cung cấp các trang thiết bị cần thiết để lặn và khám phá thế giới dưới đại dương gồm đồ lặn, ống thở.

Khách sẽ đi theo tàu khoảng 10 người, giá từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng một tàu. Kết thúc hành trình, tàu sẽ đưa du khách vào Bãi Cóc nghỉ ngơi và thưởng thức hải sản tươi sống, chi phí tự túc. Một số tour bao gồm cả ăn trưa, du khách nên hỏi kỹ trước khi đặt.

Nha Trang, Khánh Hòa

Nha Trang là một trong những điểm đầu tiên ở Việt Nam tổ chức các tour lặn biển ngắm san hô. Từ TP Nha Trang, du khách sẽ mua tour ra các đảo như hòn Tằm, hòn Miễu, bãi Tranh, hòn Một. Ngoài việc đi thuyền tham quan, bơi lội ngoài đảo, du khách sẽ được tham gia các trải nghiệm lặn như lặn ống thở, lặn bình dưỡng khí, đi bộ dưới đáy biển.

Khoảng 2 năm trở lại đây, một số điểm lặn ngắm san hô nổi tiếng trước đây ở Nha Trang như hòn Mun bị yêu cầu dừng hoạt động để bảo vệ các rạn san hô và hệ sinh thái biển.

Tùy đơn vị cung cấp, giá tour đi đảo trong ngày gồm bữa ăn trưa dao động từ 600.000 đến 800.000 đồng. Nếu tham gia lặn biển với bình dưỡng khí và đi bộ dưới biển, chi phí sẽ gấp đôi. Tại Nha Trang còn có các lớp học lặn. Học viên phải đăng ký trước để giữ chỗ, khám sức khỏe đủ điều kiện. Mỗi khóa học có giá từ 10 triệu đồng.

Phú Quý, Bình Thuận

Bãi Cạn trên đảo Phú Quý là điểm cho những người yêu thích chèo SUP và lặn. Đây là bãi san hô có diện tích khoảng một km2, nằm ở phía đông đảo. San hô gồm nhiều loại như san hô đá, san hô bàn, san hô bắp cải kết hợp với những thảm rong nho và nhiều loài cá sắc màu.

Để tới được điểm ngắm san hô, du khách di chuyển khoảng 300 m từ bờ. Các tour thường kết hợp chèo SUP và lặn biển. Thời gian thích hợp nhất để lặn ngắm san hô là từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Du khách được trang bị ván chèo SUP, mái chèo, áo phao, kính lặn, ống thở, chân vịt. Khách lặn sẽ được chụp ảnh dưới nước hoặc trên SUP bằng flycam.

Giá lặn biển dao động 250.000 đồng đến 350.000 đồng một người lớn. Tour trọn gói giá khoảng 800.000 đồng.

Phú Quốc, Kiên Giang

Du khách đến Phú Quốc thường chọn chương trình tour 3-4 đảo ngắm cảnh, đi trong ngày bằng cano, từ 7-8h đến 16-17h, xuất phát từ cảng An Thới ở Nam đảo.

Hành trình phổ biến qua các đảo như hòn Móng Tay, hòn Mây Rút (Trong và Ngoài), hòn Gầm Ghì, hòn Rỏi và một số đảo khác. Du khách sẽ có một bữa trưa trên đảo, chụp ảnh với ekip chuyên nghiệp (dưới nước hoặc trên SUP từ flycam). Giá tour từ khoảng 550.000 đến 700.000 đồng, bao gồm lặn ngắm san hô nông dạng ống thở. Lưu ý, nếu ở Bắc đảo, du khách sẽ phải trả phụ phí di chuyển.

Nếu muốn trải nghiệm ngắm san hô rõ hơn, du khách đăng ký dịch vụ đi bộ dưới đáy biển tại Công viên San hô dành cho du lịch. Chi phí này bên ngoài tour, dao động 1 đến 1,2 triệu đồng một người. Du khách không được phép vào Khu Bảo tồn biển Phú Quốc, nơi bảo tồn san hô.

Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian tốt nhất để lặn biển ở Côn Đảo là từ tháng 3 tới tháng 9 hàng năm. Địa điểm lặn biển tốt nhất ở Côn Đảo là khu vực hòn Bảy Cạnh, hòn Tài, hòn Cậu. Những du khách ngại di chuyển có thể ghé bãi Ông Đụng.

Theo thông báo từ Vườn Quốc gia Côn Đảo, một số san hô ở vịnh Côn Sơn, Đầm Tre và Hòn Cau đang bị tẩy trắng do nhiệt độ nước biển tăng cao. Khu vực này từ tháng 5 đang được các nhà khoa học khảo sát để tìm giải pháp cứu san hô, hạn chế khai thác du lịch.

Tour lặn ngắm san hô ở Côn Đảo có giá trung bình từ 700.000 đồng một người gồm tour và lặn với bình dưỡng khí. Du khách được cung cấp các vật dụng phục vụ hoạt động lặn ngắm san hô ở Côn Đảo từ trạm kiểm soát và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình lặn.

