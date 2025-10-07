Chiêm ngưỡng dãy núi lửa tuyệt đẹp ở Lâm Đồng

Việt Nam được biết đến là một trong những đất nước sở hữu thiên nhiên kỳ thú, đa dạng. Không chỉ có bãi biển tuyệt đẹp ở miền Trung, núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, mảnh đất hình chữ S này còn thu hút bởi những núi lửa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Trong đó, núi Lửa Nâm Kar thuộc thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú (huyện Krông Nô, Đắk Nông cũ, nay là thuộc Lâm Đồng) là một trong những núi lửa trẻ, hình thành bởi sự kết hợp giữa phun trào và phun nổ. Nâm Kar thuộc quần thể núi lửa thuộc Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông.

Dãy núi lửa Nâm Kar được hình thành từ 3 núi lửa, có một điểm nón than chính và hai nón than phụ. Điểm nón than chính cao 60 m, đường kính 220 m, miệng nhỏ sâu khoảng 20 m tính từ đỉnh núi với hình dạng oval điển hình. Điểm có độ cao 660 m so với mực nước biển. Với hình dạng được bảo tồn khá nguyên vẹn, Nâm Kar được xem là núi lửa rất trẻ có niên đại dưới 10.000 năm tuổi.

Vốn là một travel blogger đam mê khám phá những vùng đất mới, Đoàn Văn Tố (SN 1988, đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương, nay là TP. Hồ Chí Minh) vừa có hành trình 3N2Đ chiêm ngưỡng núi lửa Nâm Kar hùng vĩ - nơi được thiên nhiên ưu ái ban tặng hệ thống núi lửa độc đáo, rừng nguyên sinh, thác nước và hồ nước trong xanh như ngọc.

Từ Gia Nghĩa, anh Tố bắt đầu hành trình bằng cách di chuyển về hướng rừng Nâm Nung - khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn với hệ sinh thái đa dạng. Trên đường đổ đèo Nâm Nung, ngọn núi lửa Nâm Kar dần hiện ra như một dấu ấn của thời gian, trầm mặc giữa núi rừng xanh thẳm.

Người dân địa phương sống quanh khu vực này chủ yếu trồng hoa màu, họ rất thân thiện và sẵn sàng chỉ đường cho những ai muốn khám phá. Một con đường mòn nhỏ dẫn lên đỉnh núi, nơi có cột sóng - chính là điểm cao nhất để bạn có thể nhìn toàn cảnh núi lửa Nâm Kar từ trên cao.

Đường đi đến đây khá dễ đi, chỉ có vài đoạn là đường đất, còn lại chủ yếu là bê tông. Nếu đi xe máy, bạn có thể vào tận nơi, còn nếu đi ô tô thì cần đi bộ thêm một khoảng ngắn. Trên đường đi có các trạm bảo vệ rừng nên cần thiết bạn nên hỏi kỹ.

Anh gợi ý thêm thời điểm lý tưởng để khám phá Nâm Kar là vào mùa hoa dã quỳ nở vàng rực khắp sườn đồi hoặc mùa trồng hoa màu xanh mướt.

“Tôi hỏi thăm người dân địa phương cách đi đến núi lửa và may mắn gặp được một anh làm vườn gần đỉnh núi nên dẫn lên đó. Đường đi không quá khó, chỉ cần vững tay lái thì sẽ ổn. Tuy nhiên, tôi nghĩ cẩn thận hơn thì đi bộ cho an toàn.

Khi thấy khung cảnh núi lửa, tôi rất hồi hộp và sung sướng, đặc biệt là khi nhìn xuống miệng hang. Dường như trong miệng hang núi lửa Nâm Kar là cả một hệ sinh thái thực vật vô cùng đa dạng. Không khí mát, ẩm ướt nên cây xối xanh tươi dù bên ngoài thời tiết nắng nóng, hoa màu đã ngả sang màu vàng.

Vì nhóm không có trang bị bảo hiểm nên tôi chỉ dừng lại ở việc chụp hình, check-in chứ không dám mạo hiểm leo xuống bên dưới thám hiểm. Thiên nhiên quả thật là một điều gì đó khó nói lên thành lời”, anh Tố chia sẻ.

Sau khi khám phá rừng Nâm Nung, anh Tố tiếp tục hành trình về hướng Quảng Sơn, rẽ trái vào đường Nâm Njang - nơi đây có bảng chỉ dẫn chi tiết đến các thác nổi tiếng như thác Bồ Đội, thác 7 tầng, thác Khỉ, thác Lưu Ly.

Nếu di chuyển về hướng trung tâm Krông Nô, anh Tố cho biết sẽ có các điểm hấp dẫn như hồ thuỷ điện Buôn Tua Sah, cổng trời đón hoàng hôn và bình minh, hố Da, núi lửa Chư Nâm, đồi 722...

Anh Tố cho biết anh thực sự ấn tượng với cảnh sắc ở khu vực thuỷ điện Buôn Tua Sah. Nơi đây như bãi biển, có cát trắng nước xanh, sóng vỗ rì rào. Trong khi đó, hố Da lại có nước trong vắt, xanh như ngọc, rất lý tưởng để bơi lội, hòa mình với thiên nhiên.

Tại đây, mọi người có thể check-in hoặc cắm trại qua đêm đều thú vị. Anh Tố lưu ý nếu cắm trại sẽ phải chuẩn bị đồ ăn, thức uống từ trước và nhớ dọn dẹp, xử lý rác để đảm bảo cảnh quan sạch đẹp.

“Di chuyển quay lại hướng KRông nô thêm một đoạn bạn sẽ thấy một cánh đồng lúa xen kẽ với hoa sen bạt ngàn tạo nên khung cảnh yên bình và rất dễ chịu.

Leo lên một con đèo quanh co sẽ là địa điểm Thung lũng mặt trời mọc thuộc xã Nâm N’dir, Krông Nô. Tại đây, bạn có thể ngắm hoàng hôn và bình mình, đặc biệt mùa lúa xanh hay vàng khung cảnh càng đặc sắc”, anh Tố nói.

Với anh Tố, chuyến đi kéo dài 3N2Đ là một hành trình đáng nhớ khi được chiêm ngưỡng từ núi lửa, thác nước, rừng sâu đến hồ nước trong xanh…

Ảnh: Đen đi đâu