Người Úc đón lễ giáng sinh như thế nào

Carols by Candlelight

Được tổ chức lần đầu ở Melbourne vào năm 1938 bởi phát thanh viên Norman Banks, truyền thống Carols by Candlelight hằng năm của Úc là lúc ​​​​những đám đông tụ tập trong công viên và các địa điểm ngoài trời để nghe những bài hát mừng dưới ánh nến. Sự kiện lớn nhất diễn ra vào đêm Giáng sinh tại Sidney Myer Music Bowl của Melbourne và có các màn trình diễn của người nổi tiếng cũng như sự xuất hiện của ông già Noel. Sự kiện thu hút hàng nghìn khán giả và được truyền hình khắp nước Úc. Một sự kiện tương tự cũng được tổ chức ở Sydney với tên gọi là Carols in the Domain.

Cửa sổ Giáng sinh

Một truyền thống đặc trưng của thành phố là Myer là Cửa sổ Giáng sinh. Kể từ năm 1956, người dân Melbourne đã xếp hàng ở Trung tâm mua sắm Bourke Street để xem màn hình cửa sổ Giáng sinh kỳ diệu được trưng bày tại cửa hàng bách hóa Myer. Triển lãm miễn phí mang đến một câu chuyện khác nhau mỗi năm, với nhiều câu chuyện thú vị về ngày Chúa ra đời.

Cuộc diễu hành Giáng sinh ở Adelaide

Tháng 11 hằng năm kể từ năm 1933, Lễ hội Giáng sinh Adelaide được tổ chức tại Nam Úc. Cuộc diễu hành có xe diễu hành, ban nhạc và nhiều nghệ sĩ giải trí cũng như sự xuất hiện của ông già Noel. Lễ hội Giáng sinh ở Adelaide thu hút 400.000 người và là cuộc diễu hành lớn thứ hai của loại hình này trên thế giới, chỉ sau Cuộc diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn ở Macy.

Lịch chocolate

Trước lễ Giáng sinh, người Úc đếm ngày bằng cách sử dụng lịch chocolate. Có một viên kẹo nhỏ phía sau mỗi cửa sổ ngày. Lịch thường được in các phim hoạt hình nổi tiếng để thu hút trẻ em, nhưng người lớn cũng mua chúng.

Lễ hội ẩm thực

Trên khắp thế giới, các món ăn đóng một vai trò quan trọng trong lễ Giáng sinh và điều đó không khác gì ở Úc. Tuy nhiên, do kỳ nghỉ lễ rơi vào giữa mùa hè nên bữa tiệc có phần sôi nổi hơn ở bán cầu bắc. Các gia đình thường tụ tập ăn trưa Giáng sinh ngoài trời ở sân sau, mặc dù bữa tối Giáng sinh cũng rất phổ biến. Thay vì nướng nóng, người Úc sẽ chuẩn bị trước một con gà tây hoặc giăm bông để cắt và phục vụ nguội. Mỗi gia đình có một biến thể riêng, điển hình là món nướng được phủ mật ong, siro phong hoặc quả mơ và đôi khi có cả nước ép dứa. Tuy nhiên, ưu tiên vào dịp Giáng sinh là hải sản, đặc biệt là cocktail tôm và tôm sú nướng. Người Úc tiêu thụ 45.000 tấn tôm trong suốt kỳ nghỉ lễ. Sau bữa ăn chính, một đĩa trái cây với xoài vàng và anh đào màu hồng ngọc được chuyền tay nhau. Cuối ngày, người Úc thưởng thức món bánh pavlova phủ trái cây tươi, bánh pudding Giáng sinh với một muỗng sữa trứng lạnh, bánh nướng nhân thịt băm và chocolate trắng là món ăn được trẻ em yêu thích.

Bánh quy Giáng sinh

Không có bàn tiệc Giáng sinh nào hoàn chỉnh nếu không có bánh quy Giáng sinh, kèm theo đó là một món đồ chơi nhỏ bằng nhựa.

Giáng sinh ở bãi biển

Ở những nơi khác trên thế giới, Giáng sinh bị bao phủ bởi tuyết và mọi người giữ ấm bằng cách mặc áo bông và ngồi bên đống lửa. Nhưng ở Úc, hàng ngàn người đi lướt sóng ở các bãi biển như Bondi để thoát khỏi đợt nắng nóng, và trang phục điển hình là đồ bơi cùng mũ ông già Noel.

