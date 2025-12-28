Ngôi chùa ốp chén, đĩa vỡ, lưu giữ 2 chiếc giường đặc biệt của công tử Bạc Liêu

Toàn cảnh chùa Sro Lôn

Nằm ven quốc lộ 1A, đoạn qua phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ, chùa Sro Lôn (thường được người dân quen gọi là chùa Chén Kiểu) là một trong những ngôi chùa Khmer độc đáo bậc nhất miền Tây.

Chùa Sro Lôn được khởi dựng vào năm 1815. Thuở ban đầu, chùa chỉ được dựng bằng cây lá đơn sơ. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, đặc biệt là ảnh hưởng của chiến tranh, công trình xuống cấp, hư hại nặng. Đến năm 1945, với sự chung tay góp sức của bà con Phật tử, hòa thượng Tăng Dúch đã đứng ra trùng tu, dựng lại chùa trên nền cũ.

Chánh điện chùa Chén Kiểu làm từ gạch men và những mảnh vỡ của chén, đĩa

Sau khi hòa thượng Tăng Dúch viên tịch vào năm 1985, hòa thượng Quách Mến kế nhiệm trụ trì. Trong suốt những năm sau đó, ông tiếp tục tu sửa, mở rộng và xây dựng thêm nhiều hạng mục quan trọng, từng bước hoàn thiện quần thể kiến trúc chùa. Công trình được khánh thành vào năm 1989, tạo nên diện mạo khang trang như ngày nay.

Hiện chùa Chén Kiểu có tổng diện tích hơn 2,1ha; bao gồm cổng chùa, chính điện, sala, nhà Phật hội, nhà tam bảo, thư viện, tăng xá, lò hỏa táng, các tháp lưu tro cốt… Tất cả được bao bọc bởi vườn cây cổ thụ xanh mát, tạo nên không gian tĩnh lặng, linh thiêng.

Các mảng tường, hàng rào được ốp bằng những mảnh chén, đĩa vỡ, gạch men với đủ màu sắc

Điểm nhấn đặc biệt nhất của chùa nằm ở chánh điện - nơi các mảng tường, hàng rào, cầu thang, tay vịn đều được ốp bằng những mảnh chén, đĩa vỡ, gạch men với đủ màu sắc sắp xếp khéo léo, tạo thành những họa tiết trang trí sinh động, nổi bật dưới ánh nắng.

Giảng đường chùa Chén Kiểu

Gần 40 năm kể từ ngày hoàn thiện, những mảng tường ghép từ chén, đĩa vỡ vẫn bền bỉ cùng thời gian, trở thành “thương hiệu” riêng khiến du khách nhắc đến Cần Thơ là nhớ ngay đến chùa Chén Kiểu.

Không dừng lại ở kiến trúc độc đáo, chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật quý, trong đó nổi bật là bộ trường kỷ và hai chiếc giường “nóng – lạnh” hiếm có. Theo nhà chùa, từ khoảng năm 1954-1958, chùa đã mua lại hai chiếc giường này thông qua một số người thân trong gia đình Công tử Bạc Liêu.

Hai chiếc giường trái cực nóng - lạnh của Công tử Bạc Liêu được nhà chùa mua lại

Cả hai chiếc giường đều có kích thước lớn, cao khoảng 2,5m, rộng gần 2m, được chạm khắc hoa văn tinh xảo, mang màu nâu đen trầm mặc, toát lên vẻ sang trọng.

Sở dĩ gọi là giường “nóng” bởi mặt giường được ghép từ 3 tấm gỗ giáng hương quý, thường dùng để nằm vào mùa mưa hay những ngày se lạnh. Ngược lại, giường “lạnh” có bề mặt lót những tấm đá cẩm thạch lớn, mang lại cảm giác mát mẻ, phù hợp với khí hậu oi bức mùa hè.

Hai chiếc giường với công năng “trái ngược” này không chỉ phản ánh lối sống xa hoa một thời mà còn trở thành hiện vật độc đáo, góp phần làm giàu thêm giá trị văn hóa - lịch sử cho chùa Chén Kiểu.

Đông đảo du khách ghé thăm, chiêm ngưỡng ngôi chùa "độc nhất vô nhị" làm từ chén, đĩa vỡ ở miền Tây

Chính sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc sáng tạo, lịch sử lâu đời và những hiện vật hiếm có đã khiến ngôi chùa này trở thành điểm đến đặc biệt, thu hút đông đảo du khách mỗi khi ghé thăm miền Tây.