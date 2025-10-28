Ngắm lâu đài thời Phục hưng lớn nhất ở Scandinavia

Toàn bộ mặt ngoài của lâu đài Frederiksborg được xây bằng gạch đỏ, nổi bật là những mái chóp nhọn màu xanh ngọc bích và hàng trăm cửa sổ vòm.

Công trình được vua Christian IV xây dựng vào đầu thế kỷ 17 và là lâu đài thời Phục hưng lớn nhất ở Scandinavia, kết hợp giữa kiến trúc và nghệ thuật thủ công thời Phục hưng. Từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, lâu đài Frederiksborg thường được sử dụng làm nơi ở của hoàng gia vua Christian IV và Frederik VII.

Phóng viên ảnh Hoàng Giang Huy, người vừa có chuyến tham quan đến đây, cho biết ngay cả khi đã xem nhiều ảnh tư liệu vẫn choáng ngợp khi đứng trước công trình này.

VisitDenmark, cơ quan quảng bá du lịch quốc gia của Đan Mạch, xếp lâu đài Frederiksborg vào danh sách 12 lâu đài thời Phục hưng tráng lệ nhất Scandinavia.

Ngay sân chính là Đài phun nước Neptune (The Neptune Fountain) hoàn thành năm 1622. Bản gốc đã bị quân đội Thụy Điển lấy đi trong chiến tranh Dano-Thụy Điển (1658-1660), và hiện trưng bày tại Cung điện Drottningholm (nằm trên đảo Lovön, ngoại ô Stockholm, Thụy Điển).

Trong cuộc chiến này, Thụy Điển (dưới thời Vua Charles X Gustav) đã xâm chiếm phần lớn Đan Mạch. Đài phun nước Neptune, vốn là biểu tượng quyền lực của Vua Christian IV (Đan Mạch), đã bị quân đội Thụy Điển lấy đi làm chiến lợi phẩm.

Bản sao này được dựng lại vào năm 1888.

Một trận hỏa hoạn lớn năm 1859 đã thiêu rụi phần lớn nội thất lâu đài nhưng Nhà nguyện (Frederiksborg Chapel) vẫn nguyên vẹn. Đây là nơi các vị vua Đan Mạch được xức dầu đăng quang từ thời kỳ quân chủ chuyên chế (1660-1848).

Một góc sân trong lâu đài với kiến trúc Phục hưng đặc trưng. Dù đá đã sẫm màu qua hàng trăm năm, từng chi tiết điêu khắc, các bức tượng trong hốc tường đến vòm cuốn, vẫn giữ nguyên đường nét thể hiện tay nghề bậc cao của thợ thủ công."

Sảnh chính (The Main Hall) trong lâu đài, một trong những phòng được trang trí cầu kỳ nhất.

Trần nhà được chạm khắc hoa văn mạ vàng, tường treo thảm dệt và các bức chân dung cỡ lớn. Ánh sáng tự nhiên chiếu qua các ô cửa sổ lớn, làm nổi bật sự xa hoa của căn phòng.

Sau hỏa hoạn, hoàng gia quyết định không sử dụng lâu đài làm nơi ở. Nhà sáng lập hãng bia Carlsberg, J. C. Jacobsen, đã đề xuất thành lập bảo tàng lịch sử quốc gia tại đây và tài trợ chi phí tái thiết. Từ năm 1878, lâu đài trở thành một bộ phận độc lập của Quỹ Carlsberg.

Các phòng trưng bày lưu giữ 500 năm lịch sử Đan Mạch qua hàng nghìn bức chân dung, tranh vẽ lịch sử, đồ nội thất và tác phẩm điêu khắc.

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng các bức chân dung của Johan Friedrich Struensee và Nữ hoàng Caroline Mathilde của họa sĩ Jens Juel, tranh của các họa sĩ Karel van Mander, Wilhelm Marstrand, P. S. Krøyer, Niels Strøbæk.

Trên tường có hàng trăm huy hiệu và gia huy đại diện cho cả hoàng gia và những người Đan Mạch nổi tiếng như Mærsk McKinney Møller và Niels Bohr.

Từng là một pháo đài, lâu đài được bao bọc bởi hệ thống hào nước. Ngày nay, hào nước không còn để phòng thủ mà trở thành một điểm nhấn cảnh quan.

Lâu đài Frederiksborg cách trung tâm Copenhagen 40 phút di chuyển, phù hợp cho chuyến dã ngoại nửa ngày.

Du khách chỉ cần bắt tuyến tàu S-train (tuyến A) đến Ga Hillerød. Từ nhà ga, bạn có thể đi bộ qua những con phố cổ ở Hillerød để đến lâu đài, hoặc bắt xe buýt địa phương (tuyến 301 hướng Ullerød hoặc 302 hướng Sophienlund) và xuống tại bến “Frederiksborg Slot”. Nếu khởi hành từ Việt Nam, từ tháng 11, du khách có thể đặt vé của Vietnam Airlines bay thẳng đến Copenhagen, sau đó đi theo lộ trình trên để ghé thăm công trình biểu tượng này.