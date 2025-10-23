Ngắm cây cầu 156 tuổi 'nặng trĩu' ổ khóa tình yêu

Cây cầu sắt Eiserner Steg 156 tuổi, bắc qua sông Main, nối 2 bờ Đông và Tây của thành phố Frankfurt (Đức) là địa chỉ quen thuộc cho các cặp uyên ương tìm đến treo các ổ khóa - biểu tượng của sự gắn kết tình yêu.

Đây cũng là cây cầu sắt rèn đầu tiên ở châu Âu, dài khoảng 170m, dành cho người đi bộ hoặc đi xe đạp. Được xây dựng theo phong cách tân Gothic, cầu trở thành điểm tham quan độc đáo, thu hút khách du lịch mỗi ngày.

Toàn bộ không gian trên cầu đều được dành cho người đi bộ. Du khách có thể thoải mái tản bộ, chụp ảnh check-in mà không cần quan tâm đến vấn đề xe cộ.

Theo thống kê từ ban quản lý, mỗi ngày, cầu sắt Eiserner Steg đón tiếp hơn 10.000 lượt khách ghé thăm.

Điểm nhấn của Eiserner Steg là những ổ khóa nhiều màu sặc sỡ. Phần lớn các ổ khóa này đều là của những cặp đôi đã kết hôn, chứ không phải từ những cặp đôi đang yêu.

Cầu từng bị phá hủy vào cuối Thế chiến II nhưng được xây dựng lại ngay sau đó. Năm 1993, cầu được trùng tu toàn diện. Sắc màu của các ổ khóa tình yêu với những trang trí sinh động khiến khung cảnh càng trở nên lãng mạn.

Nhiều du khách có mặt tại đây bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy mạng nhện giăng đầy nhiều chỗ, từ thành cầu tới các ổ khóa nằm "bất động" nhiều năm.

Mỗi năm có hàng nghìn cặp đôi đến đây, chuẩn bị sẵn một ổ khóa sắc màu và gắn lên thành cầu. Họ viết tên hoặc ngày kỷ niệm lên ổ khóa, sau đó khóa chặt vào thành cầu và ném chìa xuống sông, như một lời cam kết cho tình yêu.

Theo thông tin từ một đơn vị lữ hành của Đức, hiện nay trên thế giới có hàng chục cây cầu tình yêu với các ổ khóa nhiều màu nhưng không có cây cầu nào có thể sánh ngang với Eiserner Steg về bề dày lịch sử, quy mô và kiến trúc độc đáo.

Cây cầu này đã tạo nên không gian lãng mạn, tràn ngập hạnh phúc mà du khách không thể tìm thấy tại bất kỳ nơi nào khác.

Ngoài Eiserner Steg, Frankfurt còn có một cây cầu khác là Holbeinsteg nhưng nó không nổi tiếng với truyền thống khóa tình yêu, mà được biết đến như một biểu tượng hiện đại, kết nối trung tâm thành phố với các bảo tàng bên kia sông.