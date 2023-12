Nam Cực lạnh thế có muỗi không, Quốc gia nào không có muỗi?

Đáp án B:

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết loài muỗi khổng lồ Bắc Cực đang phát triển rất mạnh do thời tiết ấm lên và đe dọa gây hại cho nhiều loài động vật. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi nhiệt độ tăng lên một độ C, loài muỗi sẽ phát triển nhanh hơn 10%. Nếu nhiệt độ trung bình tăng lên hai độ C, khả năng sống sót của chúng tăng lên 52%. Trong thực tế, nhiệt độ trung bình ở Bắc Cực đã tăng với tỷ lệ gấp đôi so với nhiệt độ toàn cầu trong vòng 100 năm qua. Và ở Bắc Cực, Tuần Lộc là con mồi chính của muỗi.