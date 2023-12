Nơi nào lạnh nhất thế giới, kỉ lục chìm sâu âm 71,2 độ C?

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Mông Cổ có biệt danh là "vùng đất của bầu trời xanh", người dân thậm chí tự gọi là "Mông Cổ xanh" do được tận hưởng hơn 250 ngày nắng mỗi năm, theo Insider Journeys. Tuy nhiên, bầu trời xanh không phải lúc nào cũng gắn liền với sự ấm áp. Khí hậu ở quốc gia Đông Á này rất khắc nghiệt. Dù hầu hết lãnh thổ chịu nóng trong mùa hè, nhiệt độ trong mùa đông có thể giảm sâu đến -30 độ C. Ulaanbaatar là thủ đô lạnh nhất thế giới với nhiệt độ trung bình là -1,3 độ C. Mông Cổ là một trong số ít nền văn hóa du cư còn sót lại trên thế giới với khoảng 30% dân số sống nay đây mai đó.