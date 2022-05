Không cần đi xa, lễ này vui chơi “thả ga” ở Sài Gòn

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 người chọn lên rừng xuống biển, người trở về quê thăm gia đình. Nhưng bạn có biết, không cần đi đâu xa, ngay Sài Gòn cũng có những hoạt động du lịch thú vị.

Trải nghiệm bus sông

Nếu bạn muốn tìm một hoạt động mới mẻ có thể thong thả ngắm nhìn thành phố, hãy đến với chuyến bus sông Sài Gòn. Thời gian thích hợp cho trải nghiệm này là buổi chiều khi hoàng hôn dần buông.

Với giá vé chỉ 15 ngàn đồng, bạn sẽ có hơn 1 tiếng lướt đi trên lênh đênh sóng nước. Tuyến bus xuất phát từ bến Bạch Đằng, điểm đến cuối cùng là bến Linh Đông (Thủ Đức). Ngồi trên bus sông bạn có dịp ngắm nhìn những công trình kiến trúc của thành phố như Landmark 81, cầu Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn... Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn khoảnh khắc hoàng hôn buông trên sông, mặt sông được nhuộm bởi sắc hồng lấp lánh.

Đi đường sách

Ở Sài Gòn có những con đường rất lạ với chiều dài chỉ chừng 100m. Đường sách Nguyễn Văn Bình là một trong những con đường như thế, nằm ngay bên cạnh nhà thờ Đức Bà – nơi quy tụ hàng chục gian hàng của các nhà sách lớn. Bạn sẽ lạc vào thế giới của sách khi đến đây – một không gian văn hóa giàu trải nghiệm.

Đặc biệt, vào những dịp cuối tuần đường sách có nhiều hoạt động văn hóa đọc, sự kiện ra mắt sách, giao lưu với các tác giả sách… Nhiều quán café sách ở đây cũng được chọn là điểm hẹn cuối tuần cho các bạn trẻ.

Đạp xe vòng quanh thành phố

Những ngày này ở Sài Gòn, thỉnh thoảng trên phố lại gặp những chiếc xe đạp màu xanh dương bắt mắt – đó chính là dấu hiệu nhận biết của xe đạp công cộng – dự án mới được đưa vào phục vụ người dân và khách du lịch. Giá cho thuê xe đạp là 5.000 đồng/30 phút, 10.000 đồng/60 phút.

Người thuê xe có thể sử dụng phương thức đóng, mở khóa xe bằng cách sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh đề xuất quét mã QR Code được in trên khóa. Hiện có 43 trạm xe đạp được bố trí tại rất nhiều địa điểm xung quanh khu vực quận 1, quận 3 kết nối với các trạm xe bus, các điểm tham quan, vui chơi giải trí. Cuối tuần có rất nhiều nhóm bạn trẻ thích thú chọn xe đạp làm phương tiện để tham quan thành phố.

Tour tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử

Đã bao giờ bạn thử dành một ngày để đi tham quan những bảo tàng, di tích lịch sử của thành phố? Bạn chắc chắn sẽ bất ngờ khi phát hiện thành phố có nhiều điểm tham quan, tìm hiểu và chụp những bộ hình đẹp rụng rời đến thế.

Dinh Độc lập

Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Bến Nhà Rồng, Dinh Độc Lập… những địa danh lưu giữ nhiều hiện vật, thước phim, tư liệu quý giá về lịch sử của thành phố cũng như của cả đất nước. Chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ với tour tham quan đặc biệt này đấy!

Chèo sup

Chèo sup là bộ môn thể thao mới được phát triển và nhân rộng thời gian gần đây. Liên hệ với các câu lạc bộ hội nhóm chuyên nghiệp, bạn sẽ được trang bị tận răng các trang bị cần thiết cho một buổi chèo sup từ quần áo, dụng cụ cho đến các kỹ năng cơ bản.

Địa điểm thả sup thường xuyên nhất là các lạch sông lặng sóng, ít thuyền bé qua lại như quận 2, quận 7 hoặc xa hơn là rừng ngập mặn Cần Giờ. Sau khi được hướng dẫn các thao tác, kỹ năng cơ bản để điều khiển sup, bạn có thể tự do thong dong với chiếc sup trên mênh mông sóng nước, có khi chèo miệt mài, khi lười biếng thả trôi. Hoạt động này vừa giúp luyện tập cơ thể, vừa giải trí rất đáng thử trải nghiệm một lần.

Ngắm thành phố từ trên cao

Nằm trong chiến dịch "Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City", tour đi trực thăng ngắm cảnh được đưa vào khai thác nhân dịp lễ 30/4-1/5 nhằm đa dạng dòng sản phẩm tham quan thành phố.

Hành khách có thể lựa chọn các gói bay với hành trình từ 20 đến 80 phút, trải nghiệm khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ hay cánh đồng ở Khu du lịch Tân Lập, Long An từ trên cao.

Chạy bộ quanh Sài Gòn

Dậy sớm, xỏ giày và chạy quanh các tuyến đường đẹp nhất Sài Gòn trong ánh bình minh dần ló dạng – đó chắc chắn là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất ở Sài Gòn.

Đường chạy từ Thủ Thiêm hướng về Sala

Khu vực được đông đảo runner chọn để luyện tập thường là các công viên lớn, các khu đô thị thông thoáng, ít xe cộ như Sala, Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng… Dịp 30/4 hằng năm, nhiều nhóm bạn trẻ duy trì hoạt động chạy 21km hoặc 42km với điểm kết thúc là cổng Dinh Độc Lập.

Lập team chạy bộ để rèn luyện sức khỏe

Những ngày nghỉ lễ này, bạn hãy chọn cho mình hoạt động phù hợp và cùng khám phá thành phố xinh đẹp này nhé!

