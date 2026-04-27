Khám phá vẻ đẹp vườn quốc gia ở Khánh Hòa – nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm

Vườn quốc gia Núi Chúa nhìn từ trên cao.

Nằm ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa, Vườn quốc gia Núi Chúa (xã Vĩnh Hải) mở ra một bức tranh thiên nhiên đa tầng, nơi rừng – núi – biển hòa quyện tạo nên cảnh quan vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Vườn quốc gia Núi Chúa được ví như một "tuyệt tác điện ảnh" của thiên nhiên, nơi mỗi góc nhìn đều có thể trở thành một khung hình đáng nhớ.

Từ trên cao nhìn xuống, những cung đường uốn lượn như dải lụa mềm xuyên qua các triền núi phủ kín màu xanh. Ảnh: Duy Ngọc.

Không chỉ có rừng, Núi Chúa còn sở hữu đường bờ biển dài với làn nước xanh ngắt. Ảnh: Duy Ngọc.

Hình ảnh hàng trăm con thuyền neo đậu trên mặt biển lặng sóng, phía sau là những dãy núi trập trùng, tạo nên khung cảnh vừa nhộn nhịp, vừa tĩnh lặng. Đó là nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại, hòa hợp một cách tự nhiên. Ảnh: Duy Ngọc.

Đi sâu vào Vườn quốc gia Núi Chúa là cảnh quan cuốn hút với những trảng cỏ, hồ nước nhỏ xen lẫn các tảng đá lớn phủ rêu. Ảnh: Duy Ngọc.

Ánh nắng len qua tán cây, phản chiếu xuống mặt nước, khiến khung cảnh trở nên lung linh. Trong ảnh là một hồ trên núi thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa.

Vườn quốc gia Núi Chúa không chỉ có cảnh quan đẹp mà còn là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Đặc biệt, sự xuất hiện của những "gia đình" loài voọc chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) đã thu hút sự quan tâm lớn của giới khoa học.

Voọc chà vá chân đen là loài linh trưởng đặc hữu của vùng Đông Dương và là một trong những loài linh trưởng nguy cấp (EN).

Ngoài voọc chà vá chân đen, Vườn quốc gia Núi Chúa còn là nơi sinh sống của nhiều loài chim, bò sát và thú nhỏ đặc hữu. Đáng chú ý, trong một đợt nghiên cứu gần đây, các chuyên gia đã phát hiện loài cheo cheo lưng bạc quý hiếm.

Hiện nay, Vườn quốc gia Núi Chúa đang dần được khai thác theo hướng du lịch sinh thái bền vững. Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động như trekking, quan sát động vật hoang dã, khám phá đời sống của người dân địa phương.