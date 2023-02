Khám phá những bức tường ấn tượng nhất hành tinh

Bức tường đá

Ston là bức tường đá phòng thủ nằm trên bán đảo Peljesac ở miền nam Croatia, tại điểm hẹp nhất của bán đảo, ngay trước phần nối với đất liền. Bức tường 5,5km này được xây dựng nối liền từ thị trấn Ston đến Mali Ston và hoàn thành vào thế kỷ 15, cùng với 40 tòa tháp và 5 pháo đài. Nó có ý nghĩa như một tuyến phòng thủ thứ 2 cho thành phố Dubrovnik để bảo vệ những đồng muối quý giá đã góp phần tạo nên sự giàu có của Dubrovnik. Đây là bức tường dài thứ 2 ở châu Âu, chỉ sau bức tường Hadrian giữa Scotland và Anh.

Tường thành Troy

Troy là một thành phố huyền thoại ở phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, nổi tiếng trong bài thơ sử thi Iliad của Homer. Theo Iliad, đây là nơi diễn ra cuộc chiến thành Troy. Tường thành Troy có niên đại từ giữa đến cuối thế kỷ 13 trước Công nguyên. Một số phần của bức tường thành nổi tiếng này hiện vẫn còn được nhìn thấy và thu hút một lượng lớn khách du lịch đến thăm mỗi năm. Du khách tới đây cũng có thể nhìn thấy một con ngựa gỗ lớn được xây dựng làm sân chơi cho trẻ em cùng các cửa hàng và viện bảo tàng.

Bức tường Hadrian

Bức tường Hadrian được người La Mã xây dựng để bảo vệ thuộc địa Britannia của họ khỏi các bộ lạc ở Scotland. Nó trải dài 117km qua phía bắc nước Anh, từ biển Ireland đến biển Bắc. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 122 sau Công nguyên sau chuyến viếng thăm của Hoàng đế La Mã Hadrian và phần lớn được hoàn thành trong vòng 6 năm. Mặc dù ngày nay người ta chỉ còn nhìn thấy vài đoạn của bức tường nổi tiếng này nhưng nó là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở Anh.

Bức tường Berlin

Việc xây dựng bức tường Berlin bắt đầu vào năm 1961. Đó là một động thái tuyệt vọng nhưng hiệu quả của Đông Đức nhằm ngăn chặn người dân Đông Berlin trốn sang phía Tây của thành phố, nơi đã bị người Mỹ, Anh và Pháp chiếm đóng. Khi Bức tường bị nứt vào năm 1989, hàng trăm công dân bắt đầu phá bỏ bức tường bê tông. Ngày nay, tàn tích của bức tường nổi tiếng ở Berlin có thể được tìm thấy tại Bernauer Strasse và phía trước Neiderkirchnerstrasse.

Bức tường lớn của Zimbabwe

Great Zimbabwe là một quần thể tàn tích bằng đá trải rộng trên một khu vực rộng lớn ở Zimbabwe ngày nay. Từ "Great" phân biệt địa điểm này với hàng trăm tàn tích nhỏ, được gọi là Zimbabwes, trải dài khắp đất nước. Được xây dựng bởi người Bantu bản địa, việc xây dựng bắt đầu vào thế kỷ thứ 11 và tiếp tục trong hơn 300 năm. Vào thời kỳ đỉnh cao, người ta ước tính rằng Great Zimbabwe có tới 18.000 cư dân. Tòa nhà lớn nhất, thường được gọi là Great Enclosure, có những bức tường cao tới 11m kéo dài khoảng 250m, khiến nó trở thành cấu trúc cổ đại lớn nhất ở phía nam sa mạc Sahara.

Sacsayhuaman

Sacsayhuaman là một khu phức hợp có tường bao quanh của người Inca phía trên thành phố Cusco ở Peru. Thành phố hoàng gia Cusco được xây dựng theo hình dạng một con báo, con vật tượng trưng cho triều đại Inca. Có 3 lớp tường song song được xây dựng bằng đá vôi có kích thước khổng lồ. Những tảng đá được sử dụng cho lớp tường đầu tiên thấp nhất và cao dần lên ở lớp sau. Tảng đá lớn nhất cao 8,5m và nặng khoảng 140 tấn.

Bức tường Babylon

Bức tường Babylon cổ đại là một trong những kỳ quan được Antipater of Sidon đề cập tới. Bài thơ của ông bắt đầu bằng: “Tôi đã ngắm nhìn những bức tường thành Babylon bất khả xâm phạm, trên đó có những cỗ xe chạy dọc theo bờ tường”. Bức tường được xây dựng vào khoảng năm 575 trước Công nguyên, cả cổng và tường đều được xây bằng gạch tráng men xanh, xen kẽ là các hàng phù điêu rồng, bò rừng. Năm 1983, Saddam Hussein bắt đầu trùng tu và xây dựng các công trình mới trên những tàn tích cũ.

Bức tường phía Tây

Bức tường phía Tây, đôi khi được gọi là Bức tường Than khóc, là một địa điểm tôn giáo nổi tiếng của người Do Thái nằm ở Thành phố Cổ Jerusalem. Trong Do Thái giáo, Bức tường phía Tây được tôn kính như phần còn lại duy nhất của Đền Thánh. Nó đã trở thành nơi hành hương của người Do Thái, vì đây là địa điểm được phép tiếp cận gần nhất với địa điểm linh thiêng nhất trong đạo Do Thái.

Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc

Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 16 để bảo vệ biên giới phía bắc của Đế chế Trung Quốc khỏi cuộc tấn công của các bộ lạc du mục từ phía bắc. Một trong những phần nổi tiếng nhất là đoạn tường được xây dựng từ năm 220–206 trước Công nguyên bởi Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng, nhưng phần còn lại của bức tường đó còn rất ít. Phần lớn bức tường hiện tại được xây dựng từ thời nhà Minh (1368-1644 sau Công nguyên).

