Khách Tây đi du lịch xuống ruộng gặt lúa, kéo cày cùng nông dân trên đảo Cô Tô

Không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng hay hoàng hôn rực rỡ, Cô Tô còn quyến rũ du khách bằng một gam màu khác – màu vàng ươm rực rỡ của mùa gặt trên những cánh đồng ven biển. Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều người tìm về với trải nghiệm nguyên sơ, mô hình du lịch “một ngày làm nông dân đảo” ở Cô Tô trở thành điểm nhấn độc đáo, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế trong mùa du lịch thấp điểm.

Trong một ngày nắng đẹp đầu tháng 11, Loic Pesquerl, du khách đến từ Pháp cùng bạn đồng hành Antoine Habert đã có những giờ phút đáng nhớ khi trực tiếp gặt lúa, gánh thóc và cày ruộng cùng người dân thôn Hải Tiến, Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Với đôi tay còn vụng về, Loic Pesquerl vừa cười vừa chia sẻ: “Được trải nghiệm làm nông dân trên đảo Cô Tô thật tuyệt vời! Tôi được cầm liềm gặt lúa, gánh thóc và cảm nhận nhịp sống bình dị của người dân nơi đây. Cảm giác này tuyệt vời hơn bất cứ tour nào tôi từng tham gia!”

Giữa mùi rơm mới, những tiếng cười giòn tan của du khách hòa cùng nhịp gặt rộn ràng và tiếng gió biển lao xao trên cánh đồng, Cô Tô hiện lên dung dị, gần gũi và đầy sức sống.

Tại đây, Loic Pesquerl và Antoine Habert không chỉ được học cách gặt lúa, gánh lúa, mà còn được hướng dẫn cày ruộng bằng trâu, trải nghiệm đời sống lao động của người dân đảo.

Bà Bùi Thị Phượng, người dân thôn Hải Tiến, chia sẻ: “Thấy các bạn nước ngoài xuống ruộng gặt, tôi vừa ngạc nhiên vừa vui. Họ vụng về nhưng rất chăm chỉ, còn hỏi han cách làm sao cho đúng. Nhìn họ rất hào hứng khi được trải nghiệm làm nông dân”.

Chương trình du lịch trải nghiệm mùa vụ ở Cô Tô đang được nhiều hộ dân và các homestay phối hợp triển khai, kết hợp giữa “tham quan – lao động – ẩm thực địa phương”.

Sau buổi gặt lúa, hay mỗi chuyến cào ngao, bắt ốc, câu cá, du khách có thể thưởng thức bữa cơm dân dã với canh ngao thanh mát, cà muối giòn, rau vườn tươi xanh và cá nấu chua đậm đà, trọn vẹn hương vị đời sống người dân đảo.

Chị Nguyễn Minh Huệ, chủ homestay CoTo Center, thôn Hải Tiến cho biết:“Du khách đến Cô Tô không chỉ để ngắm biển hay thưởng thức hải sản, mà còn muốn được chạm vào đời sống thật của người dân đảo, cùng ra đồng, thăm vườn, đi cào ngao, bắt ốc, nấu bữa cơm quê. Chúng tôi luôn khuyến khích du khách tham gia những hoạt động giản dị đó, bởi chính sự mộc mạc, chân thành mới là điều níu chân họ quay trở lại.”

Theo chị Huệ, mô hình du lịch trải nghiệm cộng đồng đang giúp du khách hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, nơi mỗi công việc lao động đều gắn với tinh thần sẻ chia, sự lao động chăm chỉ và niềm vui giản dị của người dân đảo Cô Tô.

“Khi khách Tây cầm liềm gặt lúa, tự câu cá, bắt ốc, cào ngao hay ngồi ăn cơm cùng gia đình chủ nhà, họ nói cảm giác như được sống một ngày trong câu chuyện Việt Nam thật sự,” chị Huệ chia sẻ.Đối với người

dân đảo, việc mở homestay không chỉ là làm du lịch, mà còn là cách giới thiệu bản sắc biển đảo Việt Nam, từ món ăn, phong tục đến nếp sống gắn bó với thiên nhiên. “Chúng tôi muốn mỗi du khách khi rời Cô Tô đều mang theo trong lòng một chút hương biển, hương lúa và tình người Việt Nam,” chị Huệ nói.

Trải nghiệm cùng người dân đảo, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn văn hóa, nhịp sống và tình người trên đảo. Những khoảnh khắc bình dị ấy khiến mỗi chuyến đi trở thành hành trình kết nối, sẻ chia và lưu giữ ký ức đáng nhớ, đưa du lịch cộng đồng trở thành trải nghiệm đáng giá cho mọi du khách.