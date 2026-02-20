Du lịch Ninh Bình "thắng lớn" đầu năm 2026, đón hơn 1,3 triệu lượt khách

"Biển người" đổ về Ninh Bình ngày đầu năm 2026

Theo ghi nhận, tại các điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Ninh Bình như: Quần thể danh thắng Tràng An, Phố cổ Hoa lư, Khu du lịch sinh thái Thung Nham... không khí luôn rộn ràng, tấp nập từ sáng sớm đến chiều muộn.

Du khách chọn ngồi thuyền khám phá Tràng An (Ninh Bình) đầu xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: MĐ

Đáng chú ý, bên cạnh dòng khách nội địa truyền thống, lượng khách quốc tế đến từ thị trường Ấn Độ và châu Âu tăng trưởng rõ rệt, tạo nên diện mạo đa văn hóa cho du lịch vùng cố đô.

Du khách đến với Ninh Bình dịp này không chỉ để dâng hương cầu an, khám phá hang động mà còn hào hứng trải nghiệm các dịch vụ mới.

Phố cổ Hoa Lư được các bạn trẻ tìm đến tham quan đầu năm mới.

Chùa Bái Đính - điểm đến tâm linh tuyệt đẹp tại Ninh Bình.

Du khách được hướng dẫn viên chùa Bái Đính chỉ dẫn tận tình.

Chị Nguyễn Thị Huệ (du khách đến từ Thanh Hóa) phấn khởi chia sẻ: "Gia đình tôi chọn Ninh Bình để du xuân vì cảnh quan đẹp và giao thông thuận tiện. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với khu du lịch Thung Ui mới đi vào hoạt động, nơi cảnh sắc nguyên sơ hòa quyện tuyệt vời với dấu ấn lịch sử – tâm linh".

Những con số "biết nói" về du lịch Ninh Bình

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình lì xì cho du khách "xông đất" đầu năm.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ đã giúp địa phương đón đầu làn sóng du khách đầu năm một cách hiệu quả.

Tính từ ngày 14/2 đến 19/2/2026 (mùng 3 Tết), tổng lượt khách 1.362.408 lượt, trong đó khách nội địa 1.133.148 lượt, khách quốc tế 229.260 lượt. Qua đó, tổng doanh thu ước đạt 2.040 tỷ đồng".

Tình hình giao thông và công tác phục vụ tại các điểm du lịch đảm bảo an toàn.

Để có được kết quả này, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã tăng cường tối đa quân số để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đội ngũ hướng dẫn viên và nhân viên hỗ trợ thông tin có mặt tại khắp các điểm nút để trợ giúp du khách kịp thời.

Hoạt động du lịch Ninh Bình những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, diễn ra an toàn, trật tự, không có tình trạng chèo kéo hay mất an ninh, tạo ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế.

Sự khởi đầu rực rỡ này không chỉ mở ra kỳ vọng về một năm tăng trưởng bứt phá cho ngành du lịch địa phương, mà còn khẳng định sức hút bền bỉ của vùng đất di sản Ninh Bình.