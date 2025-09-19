Du lịch mùa nước nổi ở Đồng Tháp, những trải nghiệm khiến du khách mê mẩn

Sống cùng thiên nhiên trên những cánh đồng nước

Mùa nước nổi là hiện tượng lũ tự nhiên đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long, giúp đất đai bồi đắp, rửa trôi sâu bệnh và mang về những sản vật phong phú. Đây cũng là thời điểm du lịch đặc biệt, khi du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn nhịp sống và văn hóa miền Tây.

Ảnh VietFunTravel

Điểm đến nổi bật là Vườn quốc gia Tràm Chim, nơi du khách có thể ngồi thuyền lướt trên thảm bèo xanh mướt, ngắm hoa bông điên điển vàng rực hay bông súng tím ngắt, và quan sát các loài chim quý hiếm như sếu đầu đỏ – loài chim nằm trong Sách đỏ thế giới. Không gian yên bình, tiếng chim ríu rít và hoàng hôn buông xuống sau rừng tràm tạo nên khung cảnh như bước ra từ thế giới cổ tích.

Vườn quốc gia Tràm Chim. Ảnh MIA

Trải nghiệm dỡ chà, bắt cá và tắm đồng

Một trong những hoạt động được du khách ưa thích là dỡ chà bắt cá ở sông Tiền, Búng Bình Thiên hay Tam Nông. Đây là phương pháp đánh bắt truyền thống, giúp du khách cùng người dân thu hoạch cá, tôm tươi rói từ những tấm chà – nhành cây tập trung làm nơi trú ẩn cho thủy sản.

Ảnh ttimtravel

Bên cạnh đó, tắm đồng là trải nghiệm gắn liền với tuổi thơ người dân miền Tây. Du khách sẽ hòa mình vào những cánh đồng nước trong vắt, tham gia bắt cá, chơi trò đua bè chuối hay gáo sình đất, tận hưởng gió mát và cảnh sắc bình yên, thơ mộng. Khu vực lý tưởng để tắm đồng gồm Hồng Ngự, Tân Hồng và Gò Tháp, thời điểm tốt nhất là tháng 9–10 âm lịch, khi nước ngập từ 2–3m.

Hái rau đồng và thưởng thức đặc sản mùa nước nổi

Mùa nước nổi cũng là mùa rau đồng và hoa điên điển tươi tốt. Du khách có thể chèo xuồng thu hái bông điên điển, rau nhút, rau hẹ nước để chế biến các món ăn đặc trưng.

Ảnh @userjoemam3cmw

Ẩm thực mùa nước nổi ở Đồng Tháp nổi bật với:

Canh chua cá linh với bông điên điển – kết hợp vị ngọt của cá, vị chua của me và vị giòn thơm của hoa.

Cá lóc nướng trui cuốn lá sen kèm rau thơm và nước mắm me.

Các món đồng quê khác như lẩu mắm cá đồng, gỏi bông súng, bánh xèo bông điên điển, cá bống kho tiêu, tôm càng nướng mọi…

Cá lóc nướng trui cuốn lá sen. Ảnh dulichvietnam

Mỗi món ăn không chỉ hấp dẫn vị giác mà còn giúp du khách cảm nhận rõ nhịp sống hào sảng của miền Tây mùa nước nổi.

Trải nghiệm mùa nước nổi ở Đồng Tháp là cơ hội để hòa mình vào thiên nhiên, quan sát đời sống nông thôn, và thưởng thức những sản vật đặc trưng của vùng sông nước.

Ảnh mamngondongthap

Từ những chuyến du thuyền trên Tràm Chim, dỡ chà bắt cá, tắm đồng, đến hái rau đồng và thưởng thức ẩm thực, du khách sẽ cảm nhận một miền Tây nguyên sơ, đầy sức sống và chân thật.

Một lần ghé thăm Đồng Tháp mùa nước nổi sẽ giúp du khách thấu hiểu miền Tây sông nước – nơi con người và thiên nhiên hòa làm một, tràn đầy nhịp sống và màu sắc riêng biệt.