Du lịch Côn Đảo: Tất tần tật thông tin về Côn Đảo bạn không nên bỏ qua

Thứ Hai, ngày 08/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Địa điểm du lịch Côn Đảo đang là tour du lịch hấp dẫn và được nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ của mình. Dưới đây là những địa điểm ăn uống, nghỉ dưỡng bạn nên bỏ túi khi đi du lịch tại Côn Đảo

Mùa nào đẹp nhất

Nhiều điểm check-in tuyệt đẹp giành cho các bạn muốn sống ảo tại du lịch Côn Đảo. Ảnh: Hoài Thương

Du lịch Côn Đảo đi là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Vào mùa này biển trong xanh, bình yên nhất. Mùa mưa, bắt đầu từ tháng 5 trở đi, do đó du khách nên tránh đi vì biển động, mưa rào lớn.

Phương tiện di chuyển đến Côn Đảo

Cách di chuyển tới Côn Đảo nhanh và thuận tiện nhất chính là máy bay. Hiện nay có 2 hãng khai thác đường bay thẳng tới Côn Đảo là Vietnam Airlines, Bamboo Airway. Du khách đặt vé sẽ dừng chân tại Cảng hàng không Côn Sơn, Côn Đảo.

Du khách cũng có thể có một lựa chọn khác là đi tàu thuỷ, mất khoảng 12 tiếng di chuyển. Du khách đi từ Cảng Cát Lở (Vũng Tàu) hoặc Cảng Trần Đề (Sóc Trăng), chi phí cho người lớn khoảng 300.000 đồng, trẻ con 200.000 đồng. Đối với các loại tàu cao tốc, du khách sẽ chỉ mất nửa ngày di chuyển. Giá vé cao hơn thông thường khoảng 660.000 – 700.000 đồng mỗi chiều.

Địa điểm lưu trú

Tại Côn Đảo, có rất nhiều lựa chọn lưu trú mang chất lượng dịch vụ từ bình dân đến cao cấp để du khách lựa chọn. Một số địa chỉ homestay, nhà nghỉ uy tín cho du khách như: Mai homestay, Pumpkin’s Housse, Mộc Lan Homestay… với mức giá trung bình từ 600.000 đến 1.200.000 đồng.

Lựa chọn khác là Six Senses Côn Đảo – Khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại đây. Trong mùa du lịch, giá phòng trung bình lên tới 34.000.000 đồng/phòng. Một số khách sạn cao cấp khác có mức giá hợp lý hơn du khách có thể tham khảo như The Secret Con Dao, Con Dao Resort, Poulo Condor Boutique Resort & Spa, Con Son Bluesea… với mức giá trung bình từ 2.000.000 đến 5.400.000 đồng.

Những địa điểm, trải nghiệm thư giãn khó cưỡng bạn không nên bỏ qua

Bãi Đầm Trầu

Để bạn có thể có thời gian thư gian, tắm biển tại du lịch Côn Đảo, bạn không nên bỏ qua bãi Đầm Trầu. Đây là bãi biển đẹp nhất trên quần đảo Côn Đảo, nằm ngay gần sân bây Cỏ Ống. Bãi biển vẫn còn giữ được nét hoang sơ, thanh vắng nên được nhiều người yêu thích.

Gần bãi biển là những vạt rừng nguyên sinh và những rạn san hô tuyệt đẹp. Đứng ở bãi biển Đầm Trầu đưa mắt về phía xa, du khách có thể nhìn thấy được các hòn đảo lân cận, tàu thuyền qua lại nhấp nhô trên biển, bao quanh là những vạt rừng nguyên sinh. Buổi tối, khách du lịch có thể thuê lều cắm trại trên biển, làm tiệc nướng ngoài trời, thưởng thức hải sản địa phương.

Bãi Nhát

Bãi biển Bãi Nhát tuyệt đẹp giành cho những du khách muốn sống ảo tại du lịch Côn Đảo

Địa điểm ưa thích thứ hai trong tour du lịch Côn Đảo của nhiều du khách nữa là bãi Nhát. Bãi Nhát là bãi tắm tự nhiên, do sự tác động của thuỷ triều mà thoắt ẩn thoắt hiện.

Bãi biển đẹp nhất là khi thuỷ triều xuống, hình dáng trở nên uốn lượn như dải lụa vắt ngang sóng nước. Điểm tô trên bờ cát ấy là những khối đá nhấp nhô, đẹp không mỹ từ nào có thể tả xiết. Đứng ở bãi Ngát check-in hoàng hôn hay bình minh cũng là trải nghiệm tuyệt vời bất cứ ai đến Côn Đảo nên thử.

Một lưu ý nhỏ, 2 bãi tắm này nằm ở 2 phía khác nhau của đảo, khoảng cách di chuyển khoảng 30 phút, du khách nên sắp xếp lộ trình tắm biển kết hợp thăm thú các điểm du lịch khác.

Bạn có thể có những trải nghiệm thú vị cho tour du lịch Côn đảo của mình, khi bạn leo lên mũi Tàu Bể, nơi có những bờ đá nhô ra, ngắm ánh mặt trời dần lên khỏi mặt biển, tận hưởng không khí trong lành nơi đảo xa. Một số điểm ngắm bình mình đẹp khác như Vịnh Đầm Tre, Mũi Cá Mập, Ngọn hải đăng Bảy Cạnh…

Bạn sẽ được trải nghiệm xem rùa biển đẻ trứng…lặn ngắm san hô

Du khách Ngô Hải Trần An với chuyến trải nghiệm lặn biển ngắm san hô tại tour du lịch Côn Đảo

Trong tour du lịch Côn Đảo, du khách không thể bỏ qua khác là đi cano ngắm các đảo. Côn Đảo có hệ thống đảo, quần đảo đa dạng với hệ sinh thái, thực vật phong phú như Hòn Bảy Cạnh, Hòn Tài, Hòn Bà…

Hòn Bảy Cạnh là hòn đảo lớn thứ hai trong số 16 hòn đảo thuộc quần đảo Côn Đảo. Tới đây du khách ngoài lặn biển ngắm san hô còn có thể trải nghiệm xem rùa biển đẻ trứng.

Du lịch Côn Đảo, du khách còn được ngắm các loại san hô. San hô ở Côn Đảo rất đa dạng về chủng loại với san hô dạng phiến, dạng bàn, dạng cành, khối đều thuộc sách đỏ của Việt Nam. Chi phí cho mỗi tour câu cá, lặn biển, ngắm san hô trung bình từ 600.000 đồng-900.000 đồng.

Hòn Tài là bức tranh phong phú đầy màu sắc của các rặng san hô hòa mình với những loại sinh vật biển ẩn dưới làn nước trong xanh. Đến với Hòn Tài, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh huyền bí của chốn thủy cung với nhiều lọai san hô rực rỡ, lạ mắt mà khó có thể bắt gặp ở một nơi nào khác.

Tại Hòn Tài, bạn có thể thấy sóc mun - loại sóc đặc hữu chỉ có ở Côn Đảo, kỳ đà, tắc kè,…và nhiều loài chim biển, gầm ghì trắng - một loại chim quý hiếm thuộc họ bồ câu, khỉ mặt đỏ - giống khỉ quý đang được nuôi tại Hòn Tài.

Điểm du lịch lịch sử cho bạn thêm kiến thức

Nhà tù tại Côn Đảo

Với mức phí 20.000 đồng mỗi người, du khách tới nhà tù du lịch Côn Đảo sẽ cảm nhận những ký ức lịch sử hào hùng xen lẫn đau thương. Hệ thống nhà tù này bao gồm 127 phòng giam, 42 xà lim và 504 phòng giam biệt lập. Nơi đây từng được mệnh danh là "chuồng cọp", "nơi sống không bằng chết"…

Nằm ngay bên cạnh là Trại Phú Hải là trại tù lâu đời do thực dân Pháp xây dựng, nổi tiếng với hầm xay lúa, khu biệt giam và khu đập đá Côn Lôn, nơi nhà chí sỹ yêu nước Phan Chu Trinh từng bị giam cầm…

Ngoài ra du khách có thể ghé thăm Hệ thống chuồng cọp. Đây là hệ thống phòng biệt giam tù nhân chính trị được xây dựng kiên cố ẩn giữa các mê cung cổng trong, cổng ngoài nhằm làm mất phương hướng tù nhân và đánh lạc hướng quan sát. Các hình thức tra tấn dã man nhất đã diễn ra tại đây. Sau đó viếng Nghĩa trang Hàng Dương – nơi chôn cất hàng vạn chiến sỹ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ tù đày (từ 1862 đến 1975).

Điểm du lịch tâm linh

Những địa điểm chùa tại Côn Đảo

Cùng với việc tham quan hệ thống di tích lịch sử, du khách gần xa lâu nay đến Côn Đảo còn thăm miếu An Sơn thờ thứ phi Phi Yến tức Lê Thị Răm, lăng Cậu thờ hoàng tử Hội An có thế danh Cải, chùa Vân Sơn, miếu thờ anh hùng Võ Thị Sáu… Đây đều là những địa danh linh thiêng, có ý nghĩa tâm linh với người dân địa phương.

Những món ăn ngon khó cưỡng

Đến với du lịch Côn Đảo bạn sẽ khó có thể cưỡng những món hải sản đặc trưng của vùng biển này. Những món hải sản với nhiều loài đa dạng, giàu bản sắc địa phương. Tới đây bạn sẽ thấy bạt ngàn các loại ốc với hình dạng kì thú khác nhau như: ốc hương, ốc bạch ngọc, ốc gai xương rồng, ốc nhảy, ốc vú nàng, ốc hoàng hậu, ốc bù chằn, ốc nhung, ốc đỏ, ốc bàn tay, ốc sư tử, ốc bông, ốc len, ốc cà na…

Một trong món ăn đặc sản ở Côn Đảo đó là cá mú

Ra ở ngoài khơi, ngư dân cũng thường giăng lưới kiếm các loại động vật thân mềm riêng có như con nhum (cầu gai, nhím biển), con hàu… với mùi vị mặn mòi và cách chế biến tuyệt hảo.

Một số địa chỉ thưởng thức như: Chợ Hải sản Côn Đảo, Làng chài Côn Đảo, Nhà hàng Thu Ba (Đường Võ Thị Sáu), Quán ốc đêm Bình Nguyên (đường Phạm Văn Đồng), Quán Hải sản Tri Kỉ (Khu 5, Nguyễn Đức Nhuận)…

Cháo hàu

Cháo Hàu nóng hổi bốc hơi nghi ngút, vị thịt ngọt mát, cháo chín mềm kèm thêm chút tiêu, ngò, hành tím phi thơm lừng cả một vùng. Món cháo có khả năng chinh phục người khó tính đến người sành ăn nhất.

Cua mặt trăng

Cua mặt trăng là loài cua đặc biệt, sống tại các bãi đá san hô Côn Đảo. Trên lưng cua có nhiều đốm đỏ sắc độ khác nhau, loang lổ. Có lẽ chính nét tương đồng này mà loài cua được đặt tên là cua mặt trăng.

Bún riêu Hai Khiêm

Bún riêu Hai Khiêm cũng là món điểm tâm ăn sáng được dân địa phương và thực khách yêu thích. Quán mở bán chủ yếu vào buổi sáng và rất đông khách. Một phần ăn có giá khoảng 25.000 đồng bao gồm bún rối, riêu cua, đậu, tôm, cà chua, hành, chả cá… Quán nằm ở số 22 đường Nguyễn Huệ.

Những món đặc sản nên mua làm quà

Cây bàng ở Côn Đảo là loại cây cho địa phương một sản phẩm phục vụ du lịch rất đặc biệt – đó là mứt hạt bàng Côn Đảo. Hương vị mứt thường giòn, bùi, thơm và ngậy một cách rất thú vị, là món quà đặc sản mang đậm dấu ấn nơi này.

Ngoài ra du khách có thể mua các loại hải sản như cua, hàu, nhum… tại các chợ hải sản lớn của Côn Đảo, làng chài Côn Đảo hoặc đặt từ các khách sạn, nhà hàng để họ mang tới tận nơi.

Lưu ý khi du lịch Côn Đảo

San hô tại du lịch Côn Đảo

Hãy lựa chọn di chuyển vào những lúc thời tiết đẹp, nắng ấm. Tránh đi tàu vào mùa mưa bão, biển động mạnh vì đi vào những thời điểm này sẽ dễ làm bạn bị say sóng, đau đầu. Bắt đầu chuyến đi du lịch Côn Đảo, du khách vẫn nên cẩn thận chuẩn bị các loại thuốc chống say vì lịch trình di chuyển dài, lênh đênh giữa biển. Người bạn đồng hành tốt nhất với những ai say sóng đó chính là miếng dán hoặc thuốc chống say sóng. Bạn có thể mua 2 loại này tại bất kỳ tiệm thuốc tây nào.

Ngắm bình minh tại Côn Đảo

Thời tiết Côn Đảo trung bình là 27 độ C vào mùa du lịch, tuy nhiên thỉnh thoảng có mưa rào khoảng 30 phút. Du khách nên mang theo ô hoặc áo mưa để tránh bị ướt. Ngoài ra cũng đừng quên chuẩn bị đầy đủ các loại kem chống nắng, mũ, nón vành rộng…

An ninh ở Côn Đảo tốt đến nỗi người dân ở đây không cần lấy chìa khoá ra khỏi xe. Dịch vụ trông giữ xe cũng không hoạt động nên nếu bạn thuê xe khám phá đảo, chỉ cần để gọn gàng vào lề đường, sau đó đi ăn uống, tham quan, ngắm cảnh.

Du lịch ở Côn Đảo còn giữ nét hoang sơ, tự nhiên vì thế du khách tới đây nên có ý thức giữ gìn cảnh quản, tránh xả rác bừa bãi, làm ảnh hưởng tới hệ cảnh quan.

