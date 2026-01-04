Du khách 'giao lưu' với cả đàn cá sấu

Chị Nguyễn Thị Thy Na (phường Tân An, Cần Thơ) chia sẻ, do con còn nhỏ đi lại hơi bất tiện nên đợt nghỉ này gia đình không về quê mà chọn vài điểm du lịch sinh thái gần để các con đi trải nghiệm, nghỉ ngơi thư thái để trở lại công việc giai đoạn cuối năm âm lịch.

Bơi xuồng len lỏi giữa không gian xanh, mát lành.

Trẻ em trải nghiệm đi qua cầu khỉ.

Cùng với hòa mình vào thiên nhiên, du khách còn có dịp thưởng thức các đặc sản đồng quê miền Tây tại các điểm du lịch.

Hồ cá sấu tại một điểm du lịch ở ngoại ô Cần Thơ. Đại diện điểm du lịch này cho biết, trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, lượng khách vẫn khả quan và dự kiến cả kỳ nghỉ sẽ tăng so với cùng kỳ năm trước. Giá vé vẫn không tăng so với ngày thường, làng cũng có những chương trình độc lạ, đa dạng các loại hình giải trí, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách...

Check-in tại Khu du lịch cộng đồng Cồn Chim, tỉnh Vĩnh Long.

Danh thắng quốc gia Ao Bà Om được ví như lá phổi xanh của tỉnh Trà Vinh trước đây, nơi đây có hệ thống cây xanh bao phủ, không gian rất yên bình và mát lành.

Du khách quốc tế đến với tour du lịch sông nước ở Vĩnh Long.