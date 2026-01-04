Sa Đéc rực rỡ sắc màu ngày đầu năm mới

Ngay từ sáng sớm 1/1/2026, bầu trời Sa Đéc đã trở nên sống động khi những khinh khí cầu nhiều màu sắc dần căng gió, sẵn sàng bay lên giữa không gian ngập tràn hoa kiểng.

Những quả khinh khí cầu rực rỡ nổi bật trên nền trời xanh, mang đến cảm giác tươi mới, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

Hoạt động khinh khí cầu nằm trong khuôn khổ Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II, năm 2025, góp phần làm phong phú chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch của địa phương.

Theo ban tổ chức, chương trình diễn ra trong các ngày 1, 2, 3 và 4/1, với hai khung giờ: buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ và buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tham gia.

Sự kiện có sự góp mặt của 40 phi công và kỹ thuật viên cùng 20 tình nguyện viên hỗ trợ mặt đất. Mỗi khung giờ bố trí 33 khinh khí cầu, gồm 2 khinh khí cầu cấp 7, 20 khinh khí cầu cấp 1 và 11 khinh khí cầu thổi hơi quanh khu vực quảng trường. Đặc biệt, hai khinh khí cầu lớn sẵn sàng cất cánh thu hút sự háo hức chờ đợi của đông đảo du khách.

Trong không gian rộn ràng của lễ hội, từng khoảnh khắc khinh khí cầu bay lên được người dân và du khách ghi lại qua những bức ảnh, thước phim đầy cảm xúc.

Giới trẻ hào hứng check-in, còn các gia đình đưa con nhỏ dạo quanh vườn hoa, vui chơi và cảm nhận không khí lễ hội tươi vui trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Sự kiện cũng thu hút sự tham gia của hơn 2.000 nữ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên phụ nữ cùng đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Giữa muôn sắc hoa và khinh khí cầu rực rỡ, hình ảnh những người phụ nữ như những đóa hoa đang độ nở, góp phần tôn vinh vẻ đẹp và vai trò của phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội.

Theo UBND phường Sa Đéc, chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mang đậm bản sắc truyền thống được tổ chức dịp này tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tiếp thêm niềm tin và khí thế để địa phương bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp.

Một Sa Đéc rực rỡ sắc màu, tươi vui và tràn đầy sức sống đã hiện lên rõ nét trong những ngày đầu năm 2026, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách gần xa.