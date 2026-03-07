Du khách bắt trộm chim hồng hạc, hành hạ để chụp ảnh

Theo Sở Cảnh sát Đô thị Las Vegas, khoảng 6h ngày 3/3, cảnh sát nhận được tin báo về một người đàn ông bị nhân viên Flamingo Hotel and Casino khống chế do xâm nhập khu nuôi hồng hạc của khách sạn và mang đi một con chim.

Hồng hạc được nuôi tại Flamingo Hotel and Casino. Ảnh: Flamingo Hotel and Casino

Truyền thông địa phương cho biết du khách 33 tuổi, đến từ Ontario, Canada bị cảnh sát bắt giữ tại khách sạn và bị cáo buộc về hành vi hành hạ, làm bị thương hoặc giết một con vật nuôi để làm bạn hoặc phục vụ mục đích giải trí, theo hồ sơ tòa án.

Báo cáo bắt giữ cho biết camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông đi vào khu nuôi hồng hạc khoảng 5h sáng, sau đó nắm chân một con chim tên Peachy. Trong quá trình kéo con chim ra khỏi khu nuôi, nghi phạm còn làm bị thương một số con hồng hạc khác. Sau đó, người này quấn con chim vào áo và mang về phòng tại tầng 14 của khách sạn.

Các đoạn video giám sát cho thấy nghi phạm vừa cười vừa mang con chim đang kêu la và vùng vẫy, đồng thời tạo dáng chụp ảnh với con vật và nắm cổ nó một cách thô bạo. Theo cảnh sát, các video thu được từ điện thoại của nghi phạm cho thấy ông ta bóp cổ và ném con chim xuống sàn.

Quá trình khám xét phòng của du khách Canada cảnh sát thu giữ điện thoại di động, chăn ga, cùng các mẫu máu và lông chim. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai rằng thời điểm xảy ra vụ việc ông ta đang say rượu.

Theo Cơ quan Bảo vệ Động vật, một cánh của con hồng hạc đã bị thương trong vụ việc.

Trong tuyên bố gửi truyền thông, Caesars Entertainment, đơn vị sở hữu Flamingo Hotel and Casino, cho biết vụ việc "gây sốc và đáng lo ngại sâu sắc".

"Sự an toàn và sức khỏe của đàn hồng hạc biểu tượng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ theo đuổi vụ việc này đến cùng trước pháp luật", đại diện khách sạn nói.

Theo Caesars Entertainment, con hồng hạc Peachy và các con chim khác đang được bác sĩ thú y cùng đội chăm sóc động vật của Flamingo điều trị. Khách sạn hy vọng chúng sẽ hồi phục hoàn toàn.

Tại phiên điều trần ngày 5/3, thẩm phán Suzan Baucum giữ nguyên mức tiền bảo lãnh 12.000 USD, đồng thời yêu cầu Fairbarn chịu giám sát điện tử, nộp hộ chiếu, tránh xa khu Strip và không được sở hữu động vật.

Một góc khách sạn Flamingo Hotel and Casino. Ảnh: Flamingo Hotel and Casino

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc ngược đãi động vật tại Flamingo. Vào năm 2012, Justin Teixeira, sinh viên luật của Đại học California, Berkeley, đã chặt đầu một con gà sao tại khu sinh cảnh động vật hoang dã trong khu nghỉ dưỡng.

Người này sau đó bị tuyên án treo và tham gia chương trình kỷ luật kéo dài 190 ngày của Sở Cải huấn bang Nevada. Những sinh viên luật khác liên quan vụ việc cũng đồng ý thỏa thuận nhận tội và bị phạt tù hai ngày.

Theo báo cáo của cảnh sát, hồng hạc là loài chim được bảo vệ theo luật liên bang Mỹ. Khu Wildlife Habitat của Flamingo mở cửa từ năm 1995, với hệ sinh thái gồm suối, thác nước, rùa, cá và nhiều loài chim.