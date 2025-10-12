Đồi sim Suối Bon tím lịm - tọa độ sống ảo mới ở Mộc Châu

Đồi sim Suối Bon ở xã Vân Hồ, cách trung tâm Mộc Châu khoảng 25 km đang vào những ngày đẹp nhất với hoa sim nở rộ, biển mây xuất hiện mỗi sáng sớm.

Suối Bon là một bản nhỏ thuộc xã Vân Hồ, nằm cách quốc lộ 6 khoảng 3 km. Đường đến Suối Bon không quá khó tìm, du khách đi theo Google Maps là tới nơi. Quãng đường chỉ có 200 - 300 m đường đá cần lưu ý đi chậm hơn.

Đã đến và trải nghiệm, Hà Phương (sinh năm 2000, sống tại Mộc Châu) cho biết: "Con đường nhỏ uốn lượn, hai bên là hàng ngàn gốc sim tím nở rộ, phía xa là núi non, ruộng lúa xen mây trôi. Tất cả tạo nên khung cảnh như trong chuyện cổ tích".

Theo Phương, thời điểm lý tưởng để chụp ảnh là 6h - 8h30 hoặc 15h30 - 18h. Thời điểm này nắng không quá gắt, sắc vàng chiếu xuống giúp bạn có nước ảnh lãng mạn và không bị nóng, mệt.

Hoa sim ở Suối Bon là giống cây cảnh được trồng nhiều trong các khu du lịch, hoa cánh lớn, đậm màu; khác với giống cây sim dại cánh nhỏ và tím nhạt thường thấy ở miền núi phía Bắc. Mùa hoa bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài khoảng một tháng.

Đồi hoa sim Suối Bon nhìn từ trên cao. Ruộng và nương chè bao quanh càng làm sắc tím của hoa thêm nổi bật.

Trước khi đi, Phương khuyên du khách nên theo dõi dự báo thời tiết: "Nên kiểm tra trước 1-2 ngày, nếu hôm trước có mưa và hôm sau hửng nắng thì hoa và cảnh sắc sẽ đẹp nhất".

Mỗi địa điểm ở Mộc Châu đều có một vẻ đẹp riêng, nhưng suối Bon được lòng khách du lịch bởi màu tím mộng mơ của hoa sim, khác hẳn với những mùa mận trắng hay cải vàng quen thuộc. Mùa này, bạn có thể kết hợp tham quan các thác nước, vườn hồng, đồi chè, ruộng bậc thang lúa chín.