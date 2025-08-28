Đổi gió ngày lễ, về Thác Mây ngâm mình trong nước mát, check-in sống ảo

Tọa lạc tại xã Thạch Quảng, Thanh Hóa, Thác Mây mê hoặc du khách với không gian trong lành, tiếng suối róc rách và những bậc thang tự nhiên mòn theo dòng nước, tạo nên hình dáng độc đáo.

Nơi đây được người dân địa phương gọi trìu mến là “9 bậc tình yêu”, vừa bởi cấu trúc thác phân tầng, vừa bởi truyền thuyết lãng mạn về đôi trai gái vượt núi tìm đến nhau.

Ảnh Quách Du

Du khách khi đặt chân đến sẽ ấn tượng ngay bởi cảnh sắc hoang sơ, dòng nước mát lạnh từ thượng nguồn, quanh năm trong xanh và sạch.

Mỗi bậc thác là một hồ nước nhỏ, đủ để du khách ngâm mình, xua tan cái nóng mùa hè, đồng thời tạo khung cảnh sống ảo lý tưởng.

Những trải nghiệm không thể bỏ qua

Khi đến Thác Mây, du khách không thể bỏ qua việc tắm mát và thư giãn. Mỗi hồ nhỏ dưới các bậc thác là điểm lý tưởng để ngâm mình, xua tan cái nóng mùa hè và tận hưởng làn nước trong vắt mát lạnh từ thượng nguồn.

Không gian xung quanh thác yên tĩnh, hòa cùng tiếng suối chảy và tiếng chim rừng mang lại cảm giác sảng khoái, thư thái.

Ảnh Hoàng Yến Tour

Bên cạnh đó, Thác Mây là thiên đường check-in sống ảo. Các bậc thác phân tầng cùng rừng núi xanh ngắt xung quanh tạo nền tuyệt đẹp cho những bức ảnh. Thời điểm sáng sớm hoặc cuối chiều, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh, giúp bức ảnh thêm phần sống động và nghệ thuật.

Ngoài thiên nhiên, du khách cũng nên khám phá văn hóa bản làng xung quanh thác. Các bản người Thái, Mường vẫn giữ nếp sống truyền thống, từ kiến trúc nhà trình tường đến những món ăn dân dã. Đây là cơ hội để thưởng thức ẩm thực địa phương, mua các sản phẩm thủ công tinh xảo và trải nghiệm đời sống bản địa gần gũi, chân thực.

Ảnh luhanhvietnam

Lưu ý khi khám phá Thác Mây

Để chuyến đi an toàn và trọn vẹn, du khách nên chú ý một số điểm. Trước hết là trang phục và giày dép, nên mặc quần áo nhẹ, nhanh khô, đi giày đế mềm và chống trơn để di chuyển trên các tảng đá tại thác.

Thời điểm lý tưởng tham quan là mùa hè và các dịp lễ như 2/9 hay 30/4 – 1/5, khi nước mát và thời tiết thuận lợi. Khi tắm, cần cẩn trọng vì một số hồ nước sâu, đá trơn, nên đi theo nhóm để đảm bảo an toàn.

Ảnh luhanhvietnam

Đồng thời, du khách hãy giữ gìn vệ sinh, mang theo túi rác nhỏ và không xả rác bừa bãi để bảo vệ môi trường hoang sơ của thác.

Để di chuyển đến Thác Mây, từ thành phố Thanh Hóa, du khách đi theo quốc lộ 217 khoảng 50 km, sau đó rẽ theo đường mòn vào khu thác. Xe máy, ô tô gầm cao hoặc các loại xe du lịch nhỏ đều phù hợp. Chi phí tham quan gồm vé vào cổng khoảng 20.000 – 30.000 đồng/người, các món ăn dân dã tại bản làng dao động 30.000 – 70.000 đồng/món.

Ảnh luhanhvietnam

Về lưu trú, homestay tại bản Thạch Quảng là lựa chọn tiện lợi, giá khoảng 200.000 – 400.000 đồng/đêm, giúp du khách trải nghiệm văn hóa bản địa gần gũi. Thời gian lý tưởng để check-in là sáng sớm, khi ánh sáng dịu và không khí trong lành, hoặc cuối chiều, khi cảnh thác phản chiếu ánh hoàng hôn tạo khung cảnh mộng mơ, tuyệt đẹp cho những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm.