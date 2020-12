Đọc ngay câu chuyện của chàng trai này nếu bạn cũng là một người mê du lịch tự túc

Thứ Bảy, ngày 05/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Mình là Triệu Đào Nguyên Tỷ, hiện là sinh viên năm Nhất trường Đại học Y Dược TP.HCM. Thanh xuân của mình này gắn liền với những chuyến du lịch tự túc trong và ngoài nước. Mình không đi để "lấy thành tích" với bất cứ ai. Mình đã thực sự bị cuốn vào những điều mà mình được học hỏi và trải nghiệm.

Tuổi trẻ là gia tài lớn nhất mà mình có - Ảnh: NVCC

Mình bắt đầu du lịch tự túc vào Hè năm lớp Mười. Lúc đó mình đi Đà Lạt bốn ngày ba đêm. Sau chuyến đi đó, mình còn đặt chân đến khá nhiều nơi như Sa Pa, Y Tý, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Phú Quốc… Mình còn mạo hiểm đi tới Hà Khẩu (Trung Quốc).

Mình thích đi du lịch một mình hơn là đi theo nhóm. Cảm giác yên tĩnh và riêng tư giúp mình cảm nhận mọi thứ trọn vẹn hơn, và mình cũng muốn tuổi trẻ sẽ trở nên khác biệt một chút. Trước mỗi chuyến đi, mình đều có cảm giác lo lắng khó tả, nhưng sau khi vượt qua được nỗi lo vô hình ấy rồi, mình càng khao khát được đi nhiều nơi hơn nữa. Và thêm một lý do khác, có một người chị mình quen đã truyền cảm hứng cho mình bằng những chuyến đi du lịch tự túc. Chị ấy là con gái mà còn can đảm như vậy thì mình cũng có thể làm được mà. Cảm giác sau khi bạn chinh phục được giới hạn nào đó của bản thân, vượt qua những điều mà bạn vẫn cho rằng mình không thể làm được, thực sự rất “đã”!

Phong cảnh Mường Hum (Lào Cai) - Ảnh: NVCC

Ảnh chụp trên đường đi từ thành phố Lào Cai tới Y Tý - Ảnh: NVCC

Hẻm Vực Tu Sản, Hà Giang - Ảnh: NVCC

Tham quan nhà thờ đá Sa Pa - Ảnh: NVCC

Chuyến đi để lại cho mình nhiều cảm xúc nhất chính là đợt mình đi Y Tý (Lào Cai). Ban đầu mình đi trekking Lảo Thẩn ở Y Tý. Do ảnh hưởng của bão nên trời hôm ấy có mưa và nhờ cơ duyên này, mình được gặp gỡ hai con người rất thú vị là chú Lee và chị Vân ở Y Tý. Sau khi dùng chung một bữa cơm, mình đã rủ được họ tham gia trekking chung cho vui. Trong chuyến đi này, mình được trải nghiệm rất nhiều điều đáng nhớ: Được chiêm ngưỡng thiên nhiên từ trên cao, được trải nghiệm cuộc sống trên núi thiếu thốn điện ra sao vì mình chỉ được dùng chút ánh điện trong lúc ăn cơm còn lại phải đốt lửa trong bếp để sưởi ấm,... Và hành trình trekking Lảo Thẩn vào mùa mưa bão không dễ tí nào, mình đã trượt chân té mấy lần khi leo lên những con đường dốc trơn trượt. Trong những chuyến hành trình du lịch tự túc, mình cũng gặp khá nhiều sự cố do chưa có kinh nghiệm. Có lần, mình đặt phòng nhầm ngày nhưng may mắn là được hỗ trợ chuyển ngày mà không tốn thêm phí. Cũng có lúc mình không xem trước dự báo thời tiết nên khi đến nơi thì không thu hoạch được gì nhiều. Và cả những lần tính toán không kĩ về mặt sức khỏe để đi thăm thú được nhiều địa điểm.

Sau mỗi lần như thế, mình học được nhiều điều lắm. Từ việc lên lịch trình và sắp xếp kế hoạch hợp lý, việc quản lý chi tiêu, cách mở rộng quan hệ và kết nối với mọi người, còn hiểu được văn hóa ở nhiều vùng đất khác nhau hay trực tiếp lắng nghe câu chuyện do người bản địa kể. Thú vị lắm!

Hà Giang mờ sương - Ảnh: NVCC

Chuyến leo Lảo Thẩn, Y Tý đáng nhớ cùng những người bạn mới quen - Ảnh: NVCC

Nhà Thờ Lớn (Hà Nội) - Ảnh: NVCC

Nếu bạn muốn đi du lịch tự túc, điều quan trọng nhất là phải xác định được lộ trình, tính toán và dự phòng chi phí nếu có phát sinh rủi ro. Nếu là lần đầu trải nghiệm, các bạn có thể chọn những địa điểm gần gũi một chút cho đỡ bỡ ngỡ, từ từ mới đi xa hơn nữa. Hãy hỏi những người đã từng đi du lịch một mình nhiều lần những vấn đề bạn còn thắc mắc. Theo mình, trong một thế giới mở hiện nay thì việc tra cứu chuẩn bị cho lịch trình không quá khó. Bản thân mình mỗi lần chuẩn bị đi đều lên các trang như: Skyscanner, Booking.com, Vexere, DSVN,… để xem các chuyến bay, vé tàu, vé xe chỗ ở…

Vì mình còn trẻ nên cứ xách ba lô lên và đi. Bởi tuổi trẻ chẳng là bao, bạn nhỉ!

