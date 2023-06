Đến Ninh Bình, trải nghiệm du lịch thiên nhiên và không gian cổ kính

Với mỗi du khách, mỗi chuyến đi đến mảnh đất mới đều để lại cho những lữ khách một dấu ấn, một cảm xúc riêng. Du lịch Ninh Bình cũng là một trải nghiệm thú vị dành cho du khách muốn tìm về với thiên nhiên, hòa mình vào không gian cổ kính, mộc mạc của vùng đất cố đô.

Phong cảnh hữu tình.

Chàng trai Lê Hoàng Nhật Minh vừa trở về mảnh đất này sau thời gian 2 ngày 1 đêm với nhiều trải nghiệm thú vị.

“Ninh Bình là nơi có cảnh vật hữu tình với những điểm du lịch vẫn giữ nguyên được sự mộc mạc, vẻ đẹp của thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất cố đô với những dòng nước trong xanh, những hang động núi đá dài tới 1km của Tràng An và người dân rất tuyệt vời, thân thiện. Ẩm thức cũng ghi cho mình với dấu ấn rất đặc biệt, nhất là những món từ thịt dê hay cơm cháy rất ngon”, anh chàng 27 tuổi chia sẻ.

Chia sẻ về lí do tham quan Ninh Bình, chàng trai đến từ Quảng Ninh cho biết, sau khi tham khảo qua các địa điểm, Minh thấy Ninh Bình là địa điểm rất ấn tượng với nhiều điểm du lịch vẫn giữ được nét cổ kính và tự nhiên của cố đô, đây cũng là địa điểm thuận tiện cho việc di chuyển với chuyến đi 2 ngày 1 đêm.

“Đây là một chuyến đi mình muốn tặng cho bản thân chào đón tuổi 27 của mình. Một chuyến đi tuyệt vời”, Nhật Minh cảm nhận.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên Ninh Bình.

Mỗi điểm tham quan du lịch ở Ninh Bình đều để lại cho anh chàng một dấu ấn riêng như Tràng An, Hang Múa, chùa Bái Đính, “Tuyệt Tịnh Cốc”, Phố Cổ Hoa Lư... Địa điểm khiến cậu ấn tượng nhất là Tràng An.

“Đây là một điểm rất đẹp và thơ mộng với những hang động được hình thành từ núi đá vôi, với những dòng nước trong xanh mát lạnh và tuyệt vời hơn khi được trải nghiệm ngồi trên thuyền, đi tới các điểm ngắm cảnh non nước rất hữu tình. Tuyệt vời hơn cả là hình ảnh cô chú chèo thuyền nơi đây. Cô chú đã nhiệt tình hướng dẫn và giới thiệu về các điểm du lịch trong quần thể khu du lịch. Đó là điều khiến mình ấn tượng và thích thú về Tràng An”, Minh cho hay.

Ngày đầu đến Ninh Bình, Nhật Minh cùng mọi người đã đến chùa Bái Đính, Tràng An. Ở Tràng An có vé khu du lịch với 3 tuyến cho du khách lựa chọn. Nhật Minh chọn đi tuyến 2 và về tuyến 3. Đây là một điểm mà Minh thích nhất vì được trải nghiệm đi thuyền ngắm cảnh và non nước tuyệt vời.

Các du khách cũng đã đến dạo một vòng quanh phố cổ Hoa Lư. Trong mắt Nhật Minh, vào ban đêm, ánh đèn lung linh ở Hoa Lư cảm giác như một Hội An thu nhỏ.

Hôm sau, các bạn có mặt ở Hang Múa khoảng 6h30’ sáng trong tiết trời mát mẻ. Khi leo lên tới đây ai cũng mệt mỏi nhưng bù lại cảnh đẹp khỏi bàn. Hoa sen cũng bắt đầu nở cùng mùa lúa chín nên đến đây check-in từ trên xuống đẹp vô cùng, vừa có view cánh đồng lúa vàng vừa có view các đầm sen xung quanh bắt đầu nở...

Đi xong Hang Múa, các bạn về khách sạn nghỉ ngơi và tiếp tục đến “Tuyệt Tịnh Cốc”. Mọi người thuê xe đạp ngắm cảnh rất đẹp.

Du lịch Ninh Bình 2 ngày 1 đêm.

Đến Ninh Bình, Minh và nhóm bạn đã thưởng thức 'đặc sản' thịt dê. Ở nhà hàng Thăng Long có không gian rộng và đẹp. Với Nhật Minh, món ngon nhất phải nhắc ngay là món dê tái chanh. Các bạn đã gọi hẳn hai đĩa để ăn vì rất cuốn. Ngoài ra, cơm cháy sốt thịt dê, dê nhúng mẻ cũng là những món nên thử.

Góc ảnh đẹp.

Du khách ấn tượng với Tràng An.

Nhật Minh đến Ninh Bình nhân dịp sinh nhật thứ 27.

Mỗi điểm đến mang lại cảm xúc khác nhau.

Đặt chân đến Hang Múa.

Dạo quanh phố cổ.

Du khách chiêm ngưỡng mùa sen nở.

Nhật Minh thích được đi và khám phá hết đất nước chữ S xinh đẹp.

