Ngoài đầm sen Hang Múa, Ninh Bình còn "lôi kéo" du khách với những điểm du lịch nổi tiếng dưới đây

Check in đầm sen Hang Múa Ninh Bình

Đầm sen nở rộ nằm tọa lạc dưới chân núi Ngọa Long, Hang Múa, Ninh Bình. Đây là điểm du lịch được khen ngợi là đầm sen đẹp nhất Việt Nam. Đầm sen Hang Múa Ninh Bình đang thu hút rất nhiều khách du lịch để chụp ảnh và check in.

Đầm sen Hang Múa khi vào mùa gây ấn tượng với khung cảnh bạt ngàn hoa sen khoe sắc trắng, hồng giữa những tán lá xanh ngắt.

Tháng 5 đến tháng 7 hàng năm là thời điểm mùa sen nở rộ nhất ở Ninh Bình. Đầm sen Hang Múa đặc biệt ở chỗ xung quanh bao phủ bởi núi non điệp trùng. Giữa gam xanh của cây cối, đóa sen hồng đua nhau điểm xuyết, làm nổi bật, sáng bừng cả không gian.

Thời điểm check in đẹp nhất ở đầm sen Hang Múa là khoảng từ 5h đến 6h30 sáng

Thời điểm check in đẹp nhất ở đầm sen là khoảng từ 5h đến 6h30 sáng. Sáng sớm, những giọt sương còn vương trên lá, là thời điểm tuyệt vời nhất để thưởng thức vẻ đẹp của đầm sen. Mùi sen nở dìu dịu thoang thoảng cùng sự trong trẻo của tạo hóa khiến du khách say đắm.

Đầm sen ở Hang Múa khi bung cánh rất rực rỡ và lâu tàn nên du khách có thể tận hưởng mùa hoa lâu hơn. Mùa sen Hang Múa thường kéo dài cho đến tận đầu thu.

Một trong những điểm check-in nổi bật ở đây là đường gỗ giữa hồ sen, rất tiện để du khách có thể ra giữa hồ chụp ảnh, ngắm hoàng hôn.

Thời điểm thứ hai để check in đầm sen Hang Múa Ninh Bình là ngắm hoàng hôn. Một trong những điểm check-in nổi bật ở đây là đường gỗ giữa hồ sen, rất tiện để du khách có thể ra giữa hồ chụp ảnh, ngắm hoàng hôn. Có một bức ảnh hoàng hôn bên đầm sen Hang Múa thì không gì tuyệt vời hơn.

Bên cạnh đó, khách du lịch cũng có cơ hội được ngồi thuyền đi ngắm sen, thưởng thức trà sen hay món cháo sen thơm ngon ngay tại đầm.

Quần thể danh thắng Bái Đính - Tràng An Ninh Bình

Chắc hẳn đây không còn là cái tên xa lạ với du khách. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ kì vĩ, Tràng An hiện đang là điểm du lịch nổi tiếng nhất Ninh Bình hiện nay. Đồng thời, nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên văn hoá thế giới.

Ninh Bình là nơi thắng cảnh tập trung nhiều di sản văn hóa

Sẽ thật thú vị khi được du thuyền khám phá Tràng An. Ngoài ra, bạn sẽ được ngắm nhìn cảnh quan núi non hùng vĩ. Chắc hẳn bạn sẽ rất ấn tượng với những dòng sông uốn lượn chảy qua núi đá vôi. Tất cả đã tạo nên một Tràng An với vô số hang động hấp dẫn và kì bí.

Vườn Chim Thung Nham Ninh Bình

Vườn chim Thung Nham là địa điểm du lịch nổi tiếng cảnh quan sinh học. Xung quanh được bao vây bởi các dải rừng nhiệt đới. Ngoài ra, nơi đây còn mang vẻ đẹp hoang sơ của nhiều hang động và những thung lũng.

Ninh Bình là điểm đến của nhiều bạn trẻ trong những dịp cuối tuần

Đặc biệt, đến với Thung Nham - Ninh Bình, bạn sẽ được khám phá tới 40 loài chim khác nhau. Khung cảnh thiên nhiên xanh mướt hoà quyện nét đỏ hồng của những loài hoa. Trên trời là những đàn chim bay lượn ríu rít.

Nhiều điểm du lịch thu hút du khách như cố đô Hoa Lư, Bái Đính - Tràng An,...

Hơn nữa, bức tranh tuyệt tác thiên nhiên sẽ là bức tranh vào khoảng thời gian hoàng hôn. Sẽ thật lãng mạn khi được ngắm nhìn từng đàn cò trắng bay lượn kín cả một vùng trời. Tất cả đã tạo nên một nét đẹp hoang sơ kì thú mà khó nơi nào có được.

Cố đô Hoa Lư Ninh Bình

Ninh Bình nổi tiếng với những điểm check in mang vẻ đẹp cổ kính

Cố đô Hoa Lư nằm trên địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Nơi đây nổi tiếng với nhiều công trình hạng mục khác nhau. Trong đó, đền vua Đinh và vua Lê là điểm thu hút những du khách gần xa. Bên cạnh đó, Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình còn là một quần thể di tích quốc gia đặc biệt quan trọng trên dải đất Việt Nam.

Hãy dành riêng một cuốn sổ cẩm nang cho hành trình khám phá Ninh Bình nhé.

Chúc bạn có một chuyến đi đầy ý nghĩa!

