Đắm mình trong vẻ đẹp của Hang Rái

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Hang Rái là không gian rộng mở, nơi biển trời như hòa làm một. Ảnh: Duy Ngọc.

Nằm e ấp bên cung đường ven biển Vĩnh Hy – Bình Tiên, xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa), Hang Rái thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa từ lâu đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai yêu thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ.

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Hang Rái chính là không gian rộng mở, nơi biển trời như hòa làm một. Những dãy núi đá ven biển xếp lớp, uốn lượn theo thời gian tạo nên khung cảnh hùng vĩ nhưng cũng rất đỗi thơ mộng. Âm thanh của sóng vỗ rì rào, gió biển mơn man mang lại cảm giác thư thái, giúp du khách tạm rời xa nhịp sống ồn ào, náo nhiệt.

Điểm đặc biệt làm nên "thương hiệu" của Hang Rái chính là thềm san hô cổ - một kiệt tác mà thiên nhiên đã dày công kiến tạo. Ảnh: D.N.

Những lớp san hô tạo thành bề mặt gồ ghề, xếp chồng như những bậc thang hướng ra đại dương. Ảnh: D.N.

Thềm san hô tại Hang Rái không chỉ thu hút du khách mà còn cả các nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh gia và những người đam mê khám phá thiên nhiên. Ảnh: Duy Ngọc.

Ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh sắc, du khách đến Hang Rái còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như đi bộ khám phá địa hình đá ven biển, chụp ảnh nghệ thuật, hoặc đơn giản là ngồi lắng nghe tiếng sóng và tận hưởng sự bình yên hiếm có. Ảnh: Duy Ngọc.

Với những ai yêu thích thiên nhiên, mỗi góc nhỏ tại đây đều mang đến một cảm xúc rất riêng, khi thì mạnh mẽ, dữ dội, lúc lại dịu dàng, sâu lắng. Ảnh: Duy Ngọc.

Một điểm đáng chú ý là Hang Rái vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có. Không có quá nhiều công trình nhân tạo can thiệp, nơi đây gần như giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên ban đầu. Điều này không chỉ tạo nên sức hút riêng mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của du khách khi đến tham quan. Ảnh: Duy Ngọc.