Mỹ nói sẽ ‘san bằng’ ngành công nghiệp sản xuất tên lửa của Iran

Ngày 28-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ phá hủy tên lửa của Iran, san bằng ngành công nghiệp sản xuất tên lửa của nước này.

Khói bốc lên ở Iran sau tuyên bố tấn công của Israel

Tuyên bố của ông Trump nêu rõ, Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: Mỹ đang tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn và liên tục vào Iran để phá hủy tên lửa của và san bằng ngành công nghiệp sản xuất tên lửa của Iran.

"Quân đội Mỹ đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn và liên tục... Chúng ta sẽ phá hủy tên lửa và san bằng ngành công nghiệp sản xuất tên lửa của họ (Iran)" - ông Trump tuyên bố trong một video đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình.

Truyền thông quốc tế cho biết, máy bay quân sự Mỹ đóng tại các tàu sân bay và căn cứ khắp Trung Đông đang tiến hành hàng chục cuộc không kích nhằm vào Iran.

Trong diễn biến liên quan, Israel đã nâng mức độ cảnh báo của tất cả các bệnh viện ở nước này lên mức cao nhất sau các vụ tấn công vào Iran. Bộ Y tế Israel cho biết, các bệnh nhân nhập viện đã được chuyển đến nơi trú ẩn. Tất cả các hoạt động không khẩn cấp của bệnh viện đã bị dừng.