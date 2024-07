Cố đô Huế rực rỡ mùa phượng vĩ nở hoa

Nhắc đến du lịch Huế, người ta thường nghĩ ngay đến việc tham quan cung điện, đền đài... trở về với quá khứ một thời. Nhân chuyến du lịch cố đô, bạn trẻ gen Z còn tranh thủ tìm về với thiên nhiên để khám phá một Huế khác khi dừng chân ở đồi Thiên An, đầm Lập An, vịnh Lăng Cô, bãi biển Thuận An, suối Mơ...