'Tổng tài' Trần Hùng Huy mê du lịch trải nghiệm

Doanh nhân Trần Hùng Huy được yêu mến bởi tính cách trẻ trung, phong cách thời trang thời thượng, được ví như 'tổng tài bước ra từ truyện'. Ngoài công việc điều hành tại ngân hàng, Trần Hùng Huy cũng được biết tới là người có nhiều sở thích như ca hát, du lịch.

Khi có thời gian rảnh, anh thường cùng người thân và bạn bè đi du lịch trong và ngoài nước. Bên cạnh các chuyến nghỉ dưỡng sang trọng ở các resort, một trong những sở thích của 'tổng tài' là đi phượt bằng mô tô tới những vùng đất có thiên nhiên phong cảnh hữu tình.

Giữa tháng 8, anh cùng anh em họ và các cháu có chuyến đi phượt cùng gia đình đến Măng Đen (Kon Tum). Anh cho biết, năm nay phượt cung ngắn nhẹ nhàng nhưng không kém phần 'drama'.

Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum là một địa điểm du lịch nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và nhiều điểm tham quan hấp dẫn.

Doanh nhân check in Nhà thờ gỗ Kon Tum, nhà thờ cổ hơn 100 tuổi làm bằng gỗ, là một các công trình kiến trúc Công giáo thu hút khách du lịch. Nhà thờ được thiết kế theo lối kiến trúc Roman kết hợp với kiểu nhà sàn của người Ba Na bản địa. Đây được coi là đỉnh cao của sự giao thoa giữa văn hóa Tây phương và bản sắc dân tộc của vùng Tây Nguyên.

Với độ cao trung bình 1.200 m so với mực nước biển, Măng Đen có khí hậu quanh năm mát mẻ, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Nơi đây có rừng thông bạt ngàn, thác nước hùng vĩ, hồ nước trong xanh... tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Chủ tịch check in ở hàng thông xanh cổ thụ trên đường đi Măng Đen.

Tuy nhiên, chuyến đi cũng gặp một số khó khăn như đi qua đoạn đường có cây đổ hay được lầy lội, bùn nhão sau cơn mưa. Trần Hùng Huy khoe 'chiến tích' là đôi giày bị lấm lem và bung đế sau chặng đường gian nan.

Năm ngoái, chủ tịch ACB cùng một số bạn bè có hành trình khám phá hang Tú Làn - một hệ thống hang động kỳ vĩ nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình. Được mệnh danh là 'Vương quốc hang động', Tú Làn sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và những bí ẩn chưa được khám phá hết.

Doanh nhân 'nghìn tỷ' đã luyện tập leo qua các dãy đá 'tai mèo', bơi lội trong hang tối, chèo thuyền trên sông và có nhiều trải nghiệm đáng nhớ suốt hành trình.

'Tổng tài vạn người mê' chèo thuyền trên sông và cắm trại qua đêm trong hang động. Các tour này thường bao gồm đi bộ, bơi lội, leo trèo và khám phá các hang động bí ẩn.

Không chỉ du lịch khám phá, doanh nhân Trần Hùng Huy còn thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước, kết hợp du lịch. Cuối tháng Một, anh có chuyến công tác 4 ngày ở Dubai, khám phá sa mạc và check in Bảo tàng Museum of the Future.

Bảo tàng có hình dáng độc đáo, giống như một chiếc vòng tròn với một quả trứng ở giữa. Thiết kế này tượng trưng cho sự kết hợp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Doanh nhân khám phá các hạng mục đặc biệt bên trong bảo tàng. Du khách sẽ được trải nghiệm một hành trình khám phá tương lai thông qua các triển lãm tương tác và các hoạt động sáng tạo, tập trung vào các chủ đề như sức khỏe, giáo dục, thành phố thông minh, tài nguyên và không gian.

Từng nhiều năm du học và sinh sống ở Mỹ, đầu năm nay, Trần Hùng Huy và mẹ - doanh nhân Đặng Thu Thủy - tới nghỉ dưỡng ở bãi biển Huntington Beach ở bang California.

'Tổng tài' sang Nhật đón mùa hoa anh đào tuy nhiên gặp sự cố vì hoa nở muộn hơn so với lịch dự báo. Khi tới nơi, trời nhiều mưa và hoa chưa nở.

Trần Hùng Huy 'chen chúc' với cả trăm người để check in dưới gốc hoa anh đào hiếm hoi nở hoa ở thành phố cổ Kyoto.

Doanh nhân luôn có những bức hình check in du lịch 'lung linh', nhận được hàng chục nghìn lượt like và bình luận.

Khoảnh khắc tận hưởng chuyến du lịch của Chủ tịch ACB sau quãng thời gian bận rộn với lịch làm việc.

Trần Hùng Huy (sinh năm 1978) là con trai cả ông Trần Mộng Hùng - nhà sáng lập ngân hàng ACB. Mẹ anh, bà Đặng Thu Thủy, cũng là thành viên Hội đồng quản trị ACB.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]