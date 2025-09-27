Chiêm ngưỡng bến tàu hình cá voi 'độc nhất vô nhị' ở Đài Loan

Trung tâm Du lịch cảng Cao Hùng (Kaohsiung Port Cruise Terminal), nằm ở quận Linh Nhã, thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc. Đây là một phần của dự án khu vực vịnh mới châu Á và là cửa ngõ hàng hải quan trọng ở miền nam Đài Loan.

Tòa nhà có thiết kế độc đáo, hình cá voi, mặt ngoài bằng kim loại uốn cong, tạo phong cách năng động, có khả năng đón cùng lúc 2 tàu du lịch lớn 225.000 tấn, phục vụ tối đa 2.000 hành khách mỗi giờ.

Được khởi công năm 2013 và hoàn thành năm 2022, công trình vừa là bến tàu du lịch vừa là trung tâm thương mại, giải trí kết nối với các khu vực khác của thành phố.

Công trình có diện tích sử dụng hơn 80.774m², gồm 15 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Tòa tháp văn phòng vươn lên cao, trông như “ống khói tàu viễn dương”.

Quầy lễ tân được thiết kế bắt mắt, đủ dài để cùng lúc tiếp đón hàng chục hành khách làm thủ tục lên tàu.

Khu vực sảnh chính của cảng, nơi dành cho khách ngồi chờ làm thủ tục.

Sảnh nhập cảnh với 22 quầy thủ tục hải quan thủ công, 4 hệ thống nhận dạng khuôn mặt hai chiều, máy hoàn thuế tự động, đổi ngoại tệ và máy dịch đa ngôn ngữ.

Khu hành khách còn bố trí cà phê, dịch vụ sạc thiết bị, wifi miễn phí và có cả cửa hàng miễn thuế phục vụ mua sắm trước hoặc sau chuyến đi.

Khu vực trình chiếu các đoạn phim ngắn hướng dẫn và giới thiệu về cảng cho khách.

Không gian bên trong tòa nhà luôn thoáng, ngập ánh sáng, nhờ được lắp những tấm kính lớn hướng ra cảng.