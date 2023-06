Chiêm ngưỡng “Venice Hà Lan” đẹp như trong cổ tích

Hà Lan có một thị trấn nhỏ mang tên Giethoornm những năm gần đây đã trở thành điểm đến cực thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp nên thơ, bình yên và được nhiều người mệnh danh là “Venice của Hà Lan”. Ngôi làng được xây dựng trên mặt nước và người dân sẽ di chuyển bằng thuyền cá nhân. Nơi đây hầu như không có đường đất đi bộ, chỉ có một số con đường mòn nhỏ do người dân tự tạo ra để thuận tiện hơn trong việc di chuyển.

Trước kia, làng Giethoorn vốn là một mỏ than, người đến đây chủ yếu để đào than. Toàn bộ ngôi làng ban đầu được xây dựng trên mặt đất, nhưng với quá trình khai thác than, nhiều đường dẫn nước và hố lớn đã được hình thành cùng với đặc điểm địa hình ở đây khá thấp nên xuất hiện nhiều sông hồ.

Nhà cửa của người dân nơi đây được xây dựng trên mặt nước, nhà nào cũng có nước bao quanh, người dân đi từ nhà này sang nhà khác đều bằng thuyền. Điểm đặc biệt nhất của Giethoorn là mái nhà được làm bằng lau sậy nên bền hơn các vật liệu xây dựng khác và có thể sử dụng ít nhất 40 năm. Và những ngôi nhà được bao quanh bởi thảm cỏ xanh nên cả ngôi làng đẹp như một ngôi làng trong truyện cổ tích.

Nếu du khách đến làng Giethoorn vào thời điểm cuối xuân đầu hè, sẽ được chiêm ngưỡng ngôi làng trong màu áo xanh mướt bởi hoa lá, cây cỏ đâm chồi nảy lộc ở khắp nên tạo nên một không gian vô cùng tươi mát, thoáng đãng. Khi đến đây, chắc chắn du khách phải thuê ngay 1 chiếc thuyền để tiện cho việc di chuyển và thăm quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ của ngôi làng. Bất kì ở góc nào của làng Giethoorm cũng mang vẻ đẹp bình dị, nên thơ. Ngoài đi thuyền, du khách có thể đi bộ trên những con đường nhỏ có cầu bắc ngang qua, thăm viện bảo tàng và thưởng thức những món ăn địa phương ngon tuyệt. Có 3 bảo tàng ở Giethoorn mà bạn có thể tham quan gồm: Het Olde Maat Uus là nơi bạn có thể trải nghiệm một nông trại điển hình của thế kỷ trước. Museum de Oude Aarde có vô số bộ sưu tập đá quý và khoáng sản, trong khi đó bảo tàng Histomobil là nơi trưng bày các bộ sưu tập ô tô, mô tô, xe ngựa.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/chiem-nguong-venice-ha-lan-dep-nhu-trong-co-tich-1472767.ngn