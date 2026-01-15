Cánh đồng hoa ly nhuộm vàng ven sông Kinh Thầy

Cánh đồng hoa ly nằm ở cồn Vĩnh Trụ, phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng.

Nguyễn Trọng Cung, 35 tuổi, ở Hà Nội, cho biết bất ngờ trước quy mô và cảnh sắc của cánh đồng khi đến đây vào 10/1. "Sắc hoa bất tận khiến tôi có cảm giác Tết đang đến rất gần", anh Cung nói.

Cồn Vĩnh Trụ có diện tích hơn 200 ha, nằm ven sông Kinh Thầy, đông bắc tỉnh Hải Dương (cũ). Nhờ thời tiết thuận lợi, đất phù sa, người dân nơi đây canh tác các loại hoa màu như rau, chuối, mía, cây dược liệu, trong đó nổi bật là hoa ly.

Theo người dân địa phương, những mùa trước cánh đồng chủ yếu được trồng ly hồng thơm. Năm nay, bà con mở rộng thêm nhiều giống ly, màu sắc đa dạng, cho năng suất cao. Các thửa hoa được trồng liền nhau, có lối đi xen kẽ, thuận tiện chăm sóc.

Hoa ly hay bách hợp là cây thân thảo có gốc củ, thuộc họ Liliaceae, tên khoa học Lilium. Cây trưởng thành cao 30 -120 cm, lá dài hình bầu dục, mọc xoắn ốc quanh thân.

Thời điểm đẹp nhất để ngắm và chụp ảnh là 3- 5 ngày đầu sau khi hoa nở rộ, sau đó hoa sẽ héo dần và rụng cánh.

Hoa ly có nhiều màu như trắng, đỏ, vàng, cam, tím. Ngoài giá trị trang trí, hoa ly còn được sử dụng trong sản xuất nước hoa, tinh dầu và mỹ phẩm.

Nhiệt độ Hải Phòng dịp đầu năm 8-16 độ C, trời khô ráo, nắng ấm, thích hợp cho chuyến dã ngoại, ngắm hoa và chụp hình.

Nhiếp ảnh gia cho biết người dân trồng hoa để thu hoạch nên không thu phí tham quan. Tuy nhiên, khách cần di chuyển giữa các luống, tránh giẫm đạp và hái hoa khi chưa được sự cho phép của chủ vườn.

Một góc cánh đồng hoa ly hướng ra sông Kinh Thầy.

Khách men theo các luống hoa để tìm góc chụp tại khu vực ly nở đều.

Theo anh Cung, thời điểm lý tưởng để check in là từ 8h đến 10h. Nếu đến quá sớm, sương mù dày có thể che khuất tầm nhìn, còn chiều muộn ánh nắng tắt nhanh. Anh cũng lưu ý du khách nên chọn trang phục tông màu tối và cẩn thận khi di chuyển để tránh phấn hoa bám vào quần áo.

Thảo Mến, 27 tuổi, ở TP Hải Phòng, biết đến cánh đồng ly nhờ các bức hình chia sẻ trên mạng xã hội, quyết định rủ nhóm bạn đến check in hôm 10/1.

"Lần đầu được thấy hoa ly đủ màu trên một cánh đồng rộng lớn", Mến nói và cho biết cánh đồng hoa ly có không gian thoáng đãng, phía xa là ruộng hoa màu và vạt chuối xanh, tạo nên hậu cảnh đẹp mắt.

Theo UBND TP Hải Phòng, khu vực cồn Vĩnh Trụ nằm trong diện thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp, phục vụ thi công sân bay quốc tế Gia Bình. Người dân trồng ly ở địa phương cho biết có thể năm nay là năm cuối được canh tác tại cồn.

Để đến cánh đồng ly cồn Vĩnh Trụ, từ trung tâm thành phố Hải Phòng, du khách di chuyển theo các tuyến đường chính hướng về phường Lê Đại Hành, sau đó rẽ vào các tuyến đường ven sông để đến khu trồng hoa.

Do nằm trên bãi bồi, đường vào cánh đồng nhỏ, du khách nên hỏi người dân địa phương. Từ Hà Nội, du khách có thể đi xe khách tuyến Hà Nội - Hải Dương, sau đó thuê xe máy để tiếp tục hành trình.

Ngoài check in cánh đồng ly, du khách có thể kết hợp tham quan làng gốm Chu Đậu hoặc khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.