Kỳ lạ bãi biển cấm mặc bikini, quần lọt khe

Theo trang Cruise Hive, du khách trên tàu Carnival Splendor đã nhận được thông báo trước khi tàu cập cảng Lifou - một hòn đảo thuộc New Caledonia, yêu cầu tuân thủ phong tục địa phương và ăn mặc kín đáo khi lên bờ.

Hành khách được khuyến cáo không mặc các loại đồ bơi như bikini, quần lọt khe, áo tắm một mảnh và cả quần bơi nam khi tham quan hòn đảo. Việc nam giới cởi trần tắm nắng cũng bị cấm.

Theo Fox News, du khách trên tàu Carnival liên tục bàn tán về quy định cấm mặc bikini. Ảnh: Getty.

Fox News đã liên hệ với Carnival Cruise Line để đề nghị bình luận về vấn đề này. Theo đó, quy định về trang phục không chỉ áp dụng tại các bãi biển mà còn ở những khu vực công cộng như chợ, nhà thờ và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng.

Việc siết chặt quy định đối với trang phục bơi phản ánh những hướng dẫn mà Carnival từ lâu đã cung cấp cho hành khách trên website của hãng.

Trong hướng dẫn về trang phục, Carnival nêu rõ: “Chúng tôi mong du khách tôn trọng văn hóa và các quy định tại những cảng mà tàu ghé thăm.”

Thông báo nhắc nhở này được gửi tới hành khách trước chuyến cập cảng Lifou vào tháng 6, trong hành trình kéo dài 8 đêm khởi hành từ Sydney (Australia).

Carnival Cruise Line đặc biệt xác định Lifou là điểm đến mà phong tục địa phương yêu cầu du khách ăn mặc kín đáo hơn.

Hãng cho biết: “Một số điểm đến, như Lifou - hòn đảo của các bộ tộc bản địa - là nơi sinh sống của những cộng đồng người bản địa đầy tự hào, có nền văn hóa dựa trên sự tôn trọng và trong nhiều trường hợp mang đậm yếu tố tôn giáo”.

Theo Carnival, các cộng đồng tại đây cũng đề nghị du khách mặc đồ bơi liền thân hoặc kín đáo theo kiểu truyền thống và không sử dụng đồ bơi hai mảnh khi tắm biển.

Lifou nằm ở phía Tây Nam Thái Bình Dương, nổi tiếng với các rạn san hô tuyệt đẹp và văn hóa bản địa Kanak.

Cruise Hive cho biết, Carnival còn cảnh báo rằng việc không tôn trọng phong tục địa phương có thể ảnh hưởng đến các chuyến ghé thăm trong tương lai.

Thông báo về quy định trang phục được đưa ra trong bối cảnh các hãng du thuyền ngày càng nhấn mạnh những quy tắc riêng tại từng điểm đến, vốn có thể khác với các quy định áp dụng trên tàu.

Các quy định về đồ bơi của Carnival từ lâu đã là chủ đề được nhiều hành khách thảo luận trên mạng. Một du khách cho rằng những bộ đồ bơi hở hang vốn đã xuất hiện phổ biến trên nhiều chuyến du thuyền, bình luận: “Mọi người mặc kiểu đồ bơi đó trên boong tàu suốt ngày.”

Trên Reddit, một người dùng viết: “Hãy mặc những gì bạn muốn”. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng du khách nên cân nhắc hơn tại các khu vực dành cho gia đình.

Đảo Koh Samae San thuộc ngoài khơi tỉnh Chon Buri, Thái Lan cũng từng gây xôn xao vì thông báo không chấp nhận du khách mặc áo tắm.

Phát ngôn viên của Hải quân Hoàng gia Thái Lan vào thời điểm đó cho biết quân đội yêu cầu du khách nên hợp tác trong việc ăn mặc kín đáo trên các bãi biển nằm trong sự quản lý của Hải quân Hoàng gia tỉnh Chon Buri.

Quy định này được đưa ra với mục đích "duy trì trật tự và phù hợp với văn hóa truyền thống" của Thái Lan.

Thị trấn Sorrento ở Italy cũng ban hành lệnh cấm nữ du khách mặc bikini và nam giới để ngực trần khi xuất hiện ở các khu vực công cộng, trừ bãi biển hoặc bên hồ bơi.