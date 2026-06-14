Mách bạn cách làm bánh giò mềm mịn, dẻo thơm, đơn giản, giúp trẻ có bữa sáng bổ dưỡng, ngon miệng

Bánh giò là món ăn dân dã quen thuộc được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và mềm mại khi thưởng thức.

Chiếc bánh có lớp vỏ mềm mịn, dẻo thơm được làm từ bột gạo hòa cùng nước hầm xương, bao bọc phần nhân đậm đà gồm thịt băm, mộc nhĩ và trứng cút. Sau khi được gói khéo léo trong lá chuối và hấp chín, bánh tỏa hương thơm hấp dẫn.

Dân Việt giới thiệu công thức làm bánh giò siêu đơn giản, thành phẩm bánh mềm núng nính mà ai cũng có thể thực hiện tại nhà như sau:

Dân Việt giới thiệu công thức làm bánh giò siêu đơn giản

Nguyên liệu làm bánh giò:

+ Vỏ bánh

- 250gr bột gạo tẻ

- 60gr bột bắp

- 25 bột khoai tây

- 1500gr nước hầm xương gà hoặc lợn đều được

- Muối, bột nêm

- Lá chuối để gói bánh

+ Nhân bánh

- Thịt xay nên chọn thịt nạc lẫn mỡ

- Mộc nhĩ ngâm nở băm nhỏ

- Trứng cút

- Hành khô

Cách làm bánh giò:

+ Vỏ bánh

Trộn đều hỗn hợp bột khô vào với nhau cho 800gr nước hầm xương còn hơi ấm thêm vào một xíu muối vào khuấy tan (hỗn hợp 1). Đun nóng 700gr nước hầm xương còn lại nước chuẩn bị sôi cho hỗn hợp 1 vào khuấy đều để lửa vừa, dùng phới lồng hoặc muôi lớn khuấy đều liên tục, khi hỗn hợp hơi sệt lại để mức lửa nhỏ nhất vẫn tiếp tục khuấy khi hỗn hợp bột sệt lại dở sống dở chín thì bắc ra khỏi bếp khuấy liên tiếp tới khi bột nguội bớt.

+ Nhân bánh

- Phi thơm hành cho thịt xay vào xào săn cho tiếp mộc nhĩ vào xào tiếp nêm nếm gia vị vừa khẩu vị.

- Trứng cút luộc bóc vỏ

Nguyên liệu chuẩn bị làm bánh

+ Gói bánh

- Lá chuối rửa sạch trần qua nước sôi (cho lá mềm lại dễ gói hơn) lau khô. Đặt hai tờ lá chuối chéo nhau một tờ ngang chồng lên một tờ dọc gấp chéo lại thành hình tam giác và dở ra thành hình như cái phễu múc một muôi bột vào dàn ra tiếp theo cho nhân bánh và thêm một muôi bột lên trên dàn đều ra và gấp lá lại là xong.

Gói bánh

+ Hấp bánh

- Đun sôi nước cho xửng bánh lên hấp 30 phút. Bánh chín là có thể thưởng thức.

Chúc các bạn thành công với cách làm bánh giò này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Nguyễn Hải thực hiện