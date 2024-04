Những xếp hạng sao khách sạn mà chàng mê du lịch nước ngoài cần nhớ

Khi mùa mới đến, nhiều người trong chúng ta nghĩ đến kế hoạch nghỉ hè. Nếu bạn đang muốn mạo hiểm đi xa hơn trong một chuyến đi liên quan đến việc lưu trú tại khách sạn, bạn có thể đang tự hỏi làm thế nào để so sánh khách sạn này với khách sạn khác.

Bất cứ ai dành năm phút để nghiên cứu các khách sạn đều biết việc so sánh không hề dễ dàng. Về lý thuyết, hệ thống xếp hạng sao của khách sạn được thiết kế để giúp khách hàng so sánh táo với táo, có thể nói như vậy. Nhưng điều gì khiến một khách sạn bốn sao tốt hơn một khách sạn ba sao rưỡi? Và tốt hơn bao nhiêu? Làm thế nào để một “khách sạn sang trọng” có thể so sánh với một “khu nghỉ dưỡng cao cấp?” Những thuật ngữ như “sang trọng” và “cao cấp” có nghĩa là gì? Câu trả lời ngắn gọn là: Nó phức tạp. Đây là thông tin chi tiết về cách hoạt động của xếp hạng sao khách sạn hay đại loại như vậy.

Điều đáng chú ý là không có cơ quan quản lý chính thức nào về xếp hạng sao khách sạn. Về mặt pháp lý, các khách sạn ở hầu hết các quốc gia có thể yêu cầu bất kỳ xếp hạng sao nào họ thích, và một số thì có. Nhiều khách sạn độc lập thường tự đánh giá bằng xếp hạng sao chủ yếu tùy ý, không khác gì một chiêu trò tiếp thị. Trường hợp điển hình: Burj Al Arab Jumeirah của Dubai đã tự hào là “khách sạn bảy sao đầu tiên trên thế giới” - một danh hiệu chưa được bất kỳ ai nghiêm túc trong ngành du lịch công nhận. Mặc dù vậy, điều đó đã mang lại điều kỳ diệu cho hình ảnh của họ trên khắp thế giới và trên Kênh Du lịch.

Tuy nhiên, hầu hết các chuỗi khách sạn lớn đều duy trì sự nhất quán giữa các địa điểm, bất kể họ ở lục địa nào. Mỹ và Châu Âu sử dụng các hệ thống xếp hạng sao tương tự, mặc dù hơi khác nhau. Các khách sạn ở Mỹ được xếp hạng từ một đến năm sao, trong khi những khách sạn ở bên kia đại dương thường chỉ đạt tối đa bốn sao. Nói chung, đây là những điều cần biết:

- Khách sạn một sao chỉ cung cấp chỗ ở cơ bản nhất. Ở đây, khách có thể mong đợi một chiếc giường, nước sinh hoạt và tiện nghi hạn chế. Đây thường là những khách sạn độc lập ở những địa điểm xa xôi và độ sạch sẽ có thể bị nghi ngờ. Họ có ít nhân viên và nhân viên lễ tân có thể là nhân viên toàn thời gian duy nhất tại chỗ. Hầu hết các tổ chức du lịch có uy tín thậm chí còn không thừa nhận sự tồn tại của các khách sạn một sao chứ đừng nói đến việc giới thiệu chúng cho khách hàng của họ.

- Khách sạn hai sao là một bước tiến tinh tế so với các khách sạn một sao. Chúng thường là một phần của chuỗi khách sạn bình dân, lớn hơn và có thể cung cấp thêm một số tiện nghi như TV, bàn ngồi và Wi-Fi.

- Khách sạn ba sao là nơi ở tầm trung với tất cả các tiện nghi cần thiết, cộng với an ninh tốt và mức độ sạch sẽ và tiêu chuẩn vệ sinh đáng kể. Một số có nhà hàng cơ bản và ít nhất một tiện nghi chung bổ sung, như hồ bơi hoặc trung tâm thể dục.

- Các khách sạn 4 sao thường lớn hơn và cao cấp hơn. Chúng hiện đại, phong cách, có đầy đủ nhân viên và có tất cả các tiện nghi thiết yếu cùng với một số tiện ích bổ sung như spa, nhiều hồ bơi hoặc quầy bar trên sân thượng.

- Các khách sạn năm sao là những khách sạn sang trọng và độc quyền nhất thế giới với dịch vụ khách hàng ưu tú và danh sách dài các tiện nghi cao cấp. Hãy nghĩ đến các khách sạn Ritz-Carlton và Khu nghỉ dưỡng Four season.

Các trang web du lịch và công cụ tìm kiếm xếp hạng khách sạn theo yêu cầu chủ quan của riêng họ. Tuy nhiên, khách sạn bốn sao của một trang web có thể chỉ là khách sạn ba sao trên trang web của đối thủ cạnh tranh. Không có câu trả lời đúng. Thêm vào xếp hạng của người dùng nhờ nguồn lực cộng đồng của mỗi trang web và mọi thứ thậm chí còn trở nên mơ hồ hơn.

Tiêu chuẩn cũng rất khác nhau giữa các lục địa. Ở Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi, “hệ thống” xếp hạng hầu như không phải là một hệ thống. Các khách sạn thường tự đánh giá theo cách họ muốn. Không có gì có thể ngăn cản một nhà nghỉ trong hẻm nhỏ, không có cửa sổ tự quảng cáo mình là “chỗ ở sang trọng”. Tuy nhiên, ở châu Âu, việc xếp hạng theo sao thường được chính quyền địa phương và các tổ chức độc lập đưa ra, khiến việc so sánh mua sắm trở nên dễ dàng hơn một chút.

Có phải tất cả các khách sạn đều được xếp hạng sao?

Không, như chúng ta đã đề cập ở trên, không phải tất cả các khách sạn đều được xếp hạng sao. Tuy nhiên, đây là lời giải thích chi tiết hơn về lý do tại sao các thuộc tính có thể không có.

Thiếu hệ thống đánh giá chính thức

Như đã đề cập ở trên, không có hệ thống xếp hạng sao khách sạn phổ quát nào trên thế giới. Trong khi một số quốc gia có hệ thống xếp hạng chính thức, những quốc gia khác thì không. Trong trường hợp không có hệ thống chính thức, các khách sạn có thể không được xếp hạng.

Khách sạn thuộc sở hữu độc lập

Các khách sạn nhỏ, độc lập thường không trải qua quá trình xếp hạng sao vì đây có thể là một công việc tốn kém và tốn thời gian, và một số khách sạn nhỏ có thể không cảm thấy cần thiết.

Khách sạn mới

Các khách sạn mới khai trương có thể chưa có cơ hội được đánh giá xếp hạng sao.

Lựa chọn chỗ ở thay thế

Nhiều lựa chọn chỗ ở thay thế, chẳng hạn như ký túc xá, nhà nghỉ cho thuê và nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng, thường không có xếp hạng sao.

Hệ thống xếp hạng sao nổi tiếng

Tại Mỹ, ba tổ chức hàng đầu cung cấp xếp hạng và đánh giá độc lập của bên thứ ba về các khách sạn trên toàn quốc.

AAA

Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) còn là tổ chức toàn diện và được công nhận nhất về xếp hạng khách sạn. Các yêu cầu đầy đủ cho Chương trình Kim cương của hội được trình bày trong tệp PDF rất dài, có sẵn công khai. Nói tóm lại, hội kiểm tra hàng chục nghìn khách sạn mỗi năm, xếp hạng chúng từ xếp hạng “Được phê duyệt” đến Xếp hạng Ba, Bốn và Năm Kim cương. Các yêu cầu này là nghiêm ngặt nhất so với bất kỳ tổ chức nào của Mỹ cho đến nay. Chỉ có khoảng 6% nhận được trạng thái Bốn Kim cương, trong khi chỉ 0,4% đạt được xếp hạng Năm Kim cương đáng thèm muốn.

Các khách sạn được AAA phê duyệt thường rất cơ bản nhưng du khách có thể tin tưởng vào sự sạch sẽ và an toàn của chúng. Chỉ những thứ cần thiết - một loại bề mặt viết nào đó, một lượng xà phòng tắm tối thiểu và một hồ bơi - là bắt buộc. Ngược lại, các cơ sở kinh doanh của đạt năm kim cương phải có bàn làm việc lớn trong phòng với ghế bàn tiện dụng, tuyển chọn các sản phẩm phòng tắm cao cấp và hồ bơi với cảnh quan và đường nước tỉ mỉ.

Forbes

Trong khi xếp hạng của Chương trình Kim cương của AAA dựa vào danh sách kiểm tra tính năng đơn giản thì Forbes lại có cách tiếp cận chủ quan hơn. Các thanh tra viên của Forbes xem xét các đặc điểm về lối sống như chất lượng thực đơn rượu vang của nhà hàng trong khuôn viên hoặc mức độ dịch vụ tại spa của khách sạn. Tuy nhiên, danh sách khách sạn chính thức của Forbes độc quyền hơn nhiều. Nó xếp hạng gần 2.000 khách sạn ở hơn 70 quốc gia và chỉ nêu những khách sạn có xếp hạng “được đề xuất” hoặc bốn và năm sao.

Michelin

Michelin nổi tiếng với những ngôi sao nhà hàng được nhiều người săn đón. Tuy nhiên, công ty cũng đánh giá khách sạn. Red Guides của Michelin là một trong những công ty lâu đời nhất trong ngành và từng được coi là thiết yếu đối với những người đam mê du lịch. Sự nổi tiếng của Michelin trong lĩnh vực khách sạn đã suy yếu trong những thập kỷ gần đây do công ty tập trung nhiều hơn vào các nhà hàng.

Liệu xếp hạng sao của khách sạn ngày nay có hữu ích hay không là một câu hỏi chính đáng. Các hướng dẫn của bên thứ ba do AAA, Forbes và Michelin xuất bản đã rất phổ biến vào thời điểm trước khi có thông tin từ cộng đồng. Khách du lịch ngày nay có thể truy cập hàng trăm hoặc hàng nghìn đánh giá trực tuyến của khách về hầu hết mọi khách sạn trên thế giới. Vì vậy, đối với nhiều người, thay vì hỏi “Xếp hạng sao của khách sạn hoạt động như thế nào”, một câu hỏi hay hơn có thể là “Bạn có nên quan tâm không?”

Nguồn: [Link nguồn]