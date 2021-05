Bí quyết lái xe du lịch an toàn

Thứ Hai, ngày 10/05/2021 10:00 AM (GMT+7)

Du lịch bằng xe tự lái là xu hướng được nhiều du khách lựa chọn trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Bảo đảm sức khỏe

Vì là chuyến đi tự lái với hành trình dài, để bảo đảm an toàn, bạn cần chuẩn bị tốt nhất cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Trước chuyến đi, bạn không nên để mất ngủ, làm giảm độ tập trung - một trong những yếu tốt quan trọng khi lái xe. Hãy ngủ đủ giấc trước khi lên đường để tinh thần luôn thoải mái, lái xe an toàn. Bên cạnh đó, hãy chia nhỏ hành trình để có thể dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn sau khi ngồi hàng giờ trên xe. Điều này sẽ giúp chuyến đi của bạn đỡ áp lực, gò bó, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn.

Chuẩn bị phương tiện kỹ lưỡng

Trước khi lên đường, bạn hãy đưa xe đi kiểm tra tổng thể và chi tiết các bộ phận, thông số kỹ thuật để bảo đảm an toàn trong suốt hành trình. Cần đặc biệt lưu ý đến hệ thống điều hòa, phanh, côn số, dầu mỡ và đặc biệt là đổ đầy xăng. Cùng với đó, bạn nên tìm một người bạn đồng hành biết lái xe để có thể đổi lái cho nhau sau chặng đường dài nhằm tránh những nguy hiểm do lái xe quá lâu.

Chuẩn bị đồ ăn nhẹ

Khi tự lái xe đi du lịch, bạn cần chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống để chống đói và nguy cơ tụt huyết áp. Hãy chuẩn bị những đồ ăn lành mạnh như hoa quả, bánh, các loại hạt (điều, hạnh nhân, óc chó...) vừa dễ ăn, không làm bẩn xe lại vừa bảo đảm sức khỏe. Bạn cũng có thể chuẩn bị kẹo cao su để chống buồn ngủ. Ngoài ra, cần bổ sung nước đầy đủ hoặc chuẩn bị sẵn trà, cà phê... nhằm tăng cường sự tỉnh táo trong khi lái xe.

Điều chỉnh nhiệt độ xe phù hợp

Theo các chuyên gia về ô tô, nhiệt độ lý tưởng nhất trong xe là 22 - 25 độ C. Nhiệt độ ấm rất dễ gây buồn ngủ. Nếu nhiệt độ quá thấp sẽ gây ra các bệnh về đường hô hấp. Hơn nữa, việc để nhiệt độ chênh lệch quá cao hoặc quá thấp so với nhiệt độ ngoài trời dễ khiến bạn bị sốc nhiệt khi bước từ xe ra. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những người có tiền sử bệnh về huyết áp, tim mạch... do có thể dẫn đến choáng, ngất.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/998387/bi-quyet-lai-xe-du-lich-an-toanNguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/998387/bi-quyet-lai-xe-du-lich-an-toan