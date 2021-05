Tư vấn du lịch: Cách xử lý tai nạn khi đi du lịch

Thứ Hai, ngày 03/05/2021 12:00 PM (GMT+7)

Có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra trong chuyến đi. Vì thế, bạn nên trang bị cho mình một số kỹ năng để kịp thời ứng phó hoặc hỗ trợ người gặp tai nạn khi đi du lịch.

Cần có một số kỹ năng xử lý tình huống tai nạn khi đi du lịch.

Đuối nước

Du khách có thể bị đuối nước khi tắm ở biển, ao, hồ. Nguyên nhân là do chuột rút hoặc gặp sóng lớn, vùng nước xoáy. Khi cứu người bị đuối nước, bạn cần nhanh chóng kéo tóc nạn nhân để đầu nhô lên khỏi mặt nước, tát thật mạnh để nạn nhân tỉnh lại. Sau đó, đưa nạn nhân vào bờ, tiến hành hô hấp nhân tạo cho đến khi mạch đập trở lại và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế.

Say nắng

Những biểu hiện thường gặp khi say nắng là nhiệt độ cơ thể tăng tới 39 - 40oC, da và môi khô rộp, tụt huyết áp, tiểu ít; nặng hơn có thể bị ngất và lên cơn co giật. Lúc này, bạn nên đưa người bị say nắng vào nơi râm mát, nới rộng trang phục rồi dùng khăn ướt hoặc đá lạnh chườm lên trán, gáy, ngực, cánh tay... Sau đó, hãy cho họ uống nước muối loãng hoặc dung dịch Oresol để bù nước. Nếu họ vẫn hôn mê, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất và tiếp tục chườm, bù dịch trong suốt đường đi.

Rắn cắn

Nếu bạn đi leo núi hoặc trekking (đi bộ) xuyên rừng, hãy cẩn thận với nguy cơ bị rắn cắn. Khi gặp phải tình huống này, hãy bình tĩnh xác định đó là rắn lành hay rắn độc bằng cách nhìn vết răng. Nếu là rắn thường sẽ để lại vết hai hàm răng, còn rắn độc sẽ chỉ có hai vết răng nanh cách nhau 5mm.

Khi đã xác định bị rắn độc cắn, người bị nạn cần được ngồi yên, rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước sạch. Tiếp đó, dùng dao đã được tiệt trùng rạch một đường tại vết răng nanh rồi nặn ra ít máu. Cuối cùng, sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc nước muối rồi băng vết thương lại và đưa người bị rắn cắn đến cơ sở y tế để kịp thời xử lý vết thương, tránh để nọc độc phát tác khắp cơ thể.

Ong đốt

Triệu chứng thường gặp sau khi bị ong đốt là phù mặt, khó thở, đau buốt, thậm chí liệt thần kinh, suy gan thận... Vì vậy, khi bị ong đốt, bạn cần nhanh chóng rửa vết thương rồi chườm lạnh, sau đó đến cơ sở y tế để gắp vòi ong. Nếu bị nặng, bác sĩ có thể chỉ định lọc máu để cứu tính mạng hoặc tránh các di chứng cho nạn nhân.

