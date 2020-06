Bí ẩn của những kiến trúc từng đình đám một thời giờ bị bỏ hoang

Thứ Năm, ngày 25/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Đây là những nơi bị bỏ hoang với nhiều lời đồn đại ma quái ám ảnh nhất thế giới. Nhưng trước đây, chúng từng là những địa danh nhộn nhịp, đông đúc, rất đình đám. Điều gì đã xảy ra với những nơi này?

Đảo Hashima, Nhật Bản

Hòn đảo bỏ hoang này nằm cách Nagasaki, Nhật Bản 15km. Đảo Hashima còn bị gọi là đảo ma bởi đến đây bạn chỉ nhìn thấy những tòa nhà bê tông đổ nát. Năm 1890, tập đoàn Mitsubishi đã mua hòn đảo này với ý định khai thác than. Họ cũng đã xây dựng các cơ sở hạ tầng, nhiều tòa nhà bê tông lớn trên đảo. Hàng ngàn công nhân sống trong các tòa nhà này để khai thác than vào thời điểm đó. Nhưng tập đoàn Mitsubishi buộc phải đóng cửa toàn bộ dự án khi xăng dầu thay thế than vào năm 1960, đóng cửa khai thác vào năm 1974, vì thế công nhân rời đi hết. Sau khi bị đóng cửa và trở thành một hòn đảo bỏ hoang với vô số lời đồn đại, năm 2009, chính phủ Nhật Bản đã mở lại hòn đảo ma này cho mục đích du lịch.

Ga trung tâm Michigan, Detroit, Hoa Kỳ

Việc xây dựng nhà ga trung tâm Michigan bắt đầu vào năm 1913 như một trạm vận chuyển chính. Mục đích chính đằng sau việc xây dựng nhà ga này để phục vụ số lượng lớn hành khách tại một thời điểm. Nhưng sau Thế chiến II, nhiều dịch vụ từ nhà ga đã cắt giảm khi họ phải đối mặt với sự sụt giảm lớn về số lượng hành khách. Tất cả các cơ sở trong nhà ga trung tâm Michigan bị đóng cửa vào năm 1967. Hầu hết các phần của nhà ga này bị phá hủy, bỏ hoang và đến nay tương lai của nhà ga trung tâm Michigan vẫn chưa được quyết định.

Tháp giải nhiệt IM, Bỉ

Tháp giải nhiệt này là một phần của IM Powerplant bị bỏ hoang ở Monceau, Bỉ. IM Powerplant được xây dựng vào năm 1921 và trở thành nhà cung cấp điện chính cho đất nước trong một thời gian ngắn. Nhưng lượng phát thải CO2 cao dẫn đến việc đóng cửa nhà máy điện vào năm 2007 và toàn bộ hệ thống đã bị bỏ hoang. Trong thời gian hoạt động, tháp giải nhiệt IM đã làm mát được khoảng 1.800.000 lít nước mỗi phút.

Căn cứ tàu ngầm Balaklava, Ukraine

Trước đây thị trấn Balaklava là một trong những địa điểm bí mật nhất của Liên Xô. Căn cứ tàu ngầm này là nơi tập trung chính của Balaklava. Trước khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, hầu như không ai được đến thăm người thân ở Balaklava mà không có lý do chính đáng. Những tàu ngầm ở Balaklava được thiết kế để tồn tại trước sự tấn công trực tiếp của bom nguyên tử. Nó vẫn hoạt động cho đến năm 1993. Hiện, hầu hết cả khu vực này đều bị bỏ hoang và được mở lại cho du khách đến thăm như một bảo tàng.

Tượng đài Buzludzha, Bulgaria

Trụ sở của Đảng Cộng sản Bulgaria hay tượng đài Buzludzha nằm trong núi Balkan tại Bulgaria. Nó được sử dụng từ năm 1981 đến năm 1991 làm nơi gặp gỡ của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô. Nhiều cuộc mít tinh chính trị và nghi lễ liên quan đã diễn ra tại đây. Tượng đài Buzludzha được xây dựng trong vùng hẻo lánh của Bulgaria với số tiền lên tới 16 triệu Levs Bulgaria, được coi là khá lớn vào thời điểm đó. Nhưng toàn bộ khu vực đã bị lãng quên sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Hiện nó đã trở thành một nơi hoang vu Bulgaria.

Nhà Sanzhi UFO , Đài Loan

Nhà Sanzhi UFO là tòa nhà hình quả đậu bị bỏ hoang nằm tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Những ngôi nhà UFO này được xây dựng vào năm 1978 như một khu du lịch hiện đại. Nhưng các nhà chức trách buộc phải đóng cửa khu nghỉ dưỡng này vào năm 1980 do sự lục đục của các nhà đầu tư. Khu vực bị bỏ hoang này sau đó dấy lên tin đồn là nơi chôn cất binh lính và có nhiều linh hồn ma quỷ ở đây.

Nhà hát New Bedford, Hoa Kỳ

Nhà hát Bedford khi mới xây dựng là nhà hát opera rất sang trọng và xa hoa, được khai trương vào năm 1912. Nhà hát đã hoạt động trong 50 năm. Nhưng vào năm 1959, nhà hát bị đóng cửa và trở thành nơi lưu trữ thuốc lá. Ngày nay, hầu hết các khu vực chính của tòa nhà dù bị bỏ hoang vẫn còn nguyên vẹn và một phần còn lại đã trở thành một siêu thị.

Khách sạn Salto 2 Columbia, Columbia

Khách sạn Salto nằm bên các vách đá của thành phố Bogota, thủ đô của Columbia. Được xây dựng vào năm 1928 để phục vụ khách du lịch đến tham quan thác nước tuyệt đẹp ở gần đó. Từ khách sạn, du khách cũng có thể ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục xung quanh. Nhưng dần dần du khách không còn kéo đến thăm thác nước Tequendama bởi dòng sông Bogota liên kết với nó bị ô nhiễm nặng nề. Hằng năm, ban quản lý của khách sạn Salto đã chứng kiến ​​sự sụt giảm lớn về số lượng khách và họ đã đóng cửa khách sạn vào năm 1990. Từ đó đến nay, nó bị bỏ hoang hoàn toàn, chấm dứt một thời kỳ phồn vinh luôn nhộn nhịp du khách.

Pháo đài Maunell, Anh

Pháo đài Maunell nằm ở khu vực cửa sông Thames tại Anh và hoạt động như pháo đài của hải quân cùng quân đội. Mục đích chính của các pháo đài này là cung cấp hỏa lực phòng không. Những tòa tháp nằm trong biển ở độ sâu 30m. Có tổng cộng 7 tòa tháp, tháp điều khiển chính nằm tại trung tâm kết nối với các tháp còn lại qua các lối đi. Cả hải quân và pháo đài biển đều không hoạt động vào năm 1950. Sau đó, chúng được sử dụng cho nhiều hoạt động khác và cuối cùng bị bỏ hoang.

