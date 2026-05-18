Nơi nào nổi tiếng với nghề nón ngựa hơn 300 năm tuổi?

Người dân Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, làm cốm. Ảnh:Ngọc Thành

Năm 2019, nghề cốm Mễ Trì (Hà Nội) được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làng cốm Mễ Trì có tuổi thọ hơn một thế kỷ. Hiện, làng còn hơn 50 hộ gia đình gắn bó với nghề. Cốm Mễ Trì được làm từ nhiều loại lúa khác nhau, nhưng nổi tiếng và được đánh giá ngon nhất là từ nếp cái hoa vàng. Mỗi năm có hai mùa làm cốm là vụ chiêm và vụ mùa, trong đó vụ mùa rơi vào mùa thu, được coi là vụ chính. Cốm mùa thu cũng là một trong những nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội, được du khách yêu thích và trải nghiệm khi thăm thủ đô.