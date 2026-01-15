Bến hoa Phúc Xá hồi sinh, thành điểm 'săn' bình minh hot

Bến hoa Phúc Xá, nằm dưới chân cầu Long Biên (phường Hồng Hà), những ngày đầu năm đã trở thành điểm check-in, đón bình minh và ngắm hoàng hôn nổi tiếng.

Đây là công trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và người dân phường Phúc Xá phối hợp thực hiện. So với các năm trước, khu vực này được trồng thêm nhiều loại hoa, trong đó có hoa cánh bướm và hướng dương.

Bến hoa Phúc Xá cách trung tâm thành phố Hà Nội chưa đến 2 km. Nếu đi từ Đền Quán Thánh, thời gian di chuyển chỉ khoảng 9 phút với quãng đường 2,7 km khi đi bằng xe máy và ô tô.

Hiện nay, các luống hoa hướng dương nở rộ và có thể kéo dài khoảng 2 tuần.

Dù nhiệt độ buổi sáng tại Hà Nội hơn một tuần nay duy trì khoảng 10 - 13 độ C, từ 5h-6h, lượng người đến bến hoa đã đông dần. Nhiều bạn trẻ chuẩn bị áo dài, thuê thợ ảnh để chụp ảnh đón Tết.

Chị Hương (50 tuổi) cùng nhóm bạn lựa chọn khu vực này làm điểm chụp ảnh vì thuận tiện và không mất phí tham quan

Nguyễn Ly (21 tuổi) cho biết, sau khi thấy hình ảnh về vườn hoa trên mạng xã hội, đã đến chụp ảnh áo dài đón Tết.

Trước đó, khu đất ven sông Hồng dưới chân cầu Long Biên bị ảnh hưởng nặng sau trận lũ lớn, để lại lớp bùn dày, rác thải và tình trạng ô nhiễm kéo dài. Bà Ngát (78 tuổi, trú phường Phúc Xá), với sự hỗ trợ của người dân địa phương, đã tự nguyện bỏ tiền để mua cây giống về trồng, cải tạo nơi đây thành vườn hoa rực rỡ.

Bà Ngát cho biết bắt đầu trồng các loại cây dễ sinh trưởng, chịu úng, sau đó mở rộng sang các giống hoa có khả năng cải tạo đất. Việc trồng cây giống từng thất bại hai lần, đến lần thứ ba mới thành công.

Ngoài hoa, người dân ven sông còn trồng thêm rau để sử dụng trong gia đình.

Bạn có thể tham khảo lộ trình sau để đến Bến hoa Phúc Xá: Đi về hướng Bắc lên đường Thanh Niên về phía Phố Trấn Vũ - Tiếp tục đi thẳng vào phố An Dương - Rẽ phải tại Đình Gia Window vào đường Hồng Hà - Rẽ trái tại Giải Pháp Đồ Uống Việt, đi tiếp vào ngõ 187 đường Hồng Hà - Rẽ phải tại Hải sản Quốc Việt - Bến hoa Phúc Xá.