An Giang đẹp lãng mạn qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch An Giang năm 2022” nhận được 400 tác phẩm. Các tác phẩm xoay quanh những đề tài như thắng cảnh, di tích, lễ hội, làng nghề, con người,… An Giang. Trong đó, 40 tác phẩm nổi bật được triển lãm tại phố đi bộ Hai Bà Trưng (thành phố Long Xuyên, An Giang).

Ban giám khảo đã chọn ra 14 tác phẩm xuất sắc nhất nhận giải thưởng tại cuộc thi.

Long Xuyên ngày mới của tác giả Trần Văn Quốc đạt giải nhất cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch An Giang năm 2022"

Giải Nhì thuộc về tác phẩm “Bình minh Thiên Cấm Sơn” của tác giả Nguyễn Đông Xuân và “Bứt phá” của tác giả Nguyễn Anh Tuấn.

3 tác phẩm đạt giải Ba thuộc về 3: “Khu du lịch Soài Chek - Ấm tình quê” của tác giả Trần Văn Quốc, tác phẩm “Mùa hoa súng - Rừng tràm Trà Sư” của tác giả Nguyễn Đông Xuân, “Hoàng hôn soi bóng” của tác giả Phan Nhật Đăng Thư.

Giải Khuyến khích thuộc về tác phẩm “Chùa Tà Pạ” của tác giả Nguyễn Thành Nam, tác phẩm “Ngày hội cấy mạ Tri Tôn” của tác giả Bùi Văn Long, tác phẩm “Khu du lịch Cồn Én” của tác giả Huỳnh Văn Thái

Giải Chuyên đề thuộc về các tác phẩm “Phút quyết định” của Nguyễn Anh Tuấn, “Nghi lễ rước kiệu Bà xuống núi” của Huỳnh Thanh Hùng, “Khu du lịch Núi Sam” của tác giả Phạm Sơn Bình, “Màu xanh bạt ngàn sông nước An Giang” của Trịnh Thị Giao và “Bình minh Thiên Cấm Sơn” của Nguyễn Đông Xuân.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/an-giang-dep-lang-man-qua-goc-nhin-cua-nhiep-anh-gia-c14a45532....Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/an-giang-dep-lang-man-qua-goc-nhin-cua-nhiep-anh-gia-c14a45532.html