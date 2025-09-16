Hai cung đường 'sống lưng khủng long' khiến tín đồ trekking phải thử một lần

Trong vài năm trở lại đây, cụm từ “sống lưng khủng long” được nhắc đến nhiều trong cộng đồng yêu du lịch, gắn liền với những cung đường mạo hiểm nhưng đầy cuốn hút. Nổi bật trong số đó là Bình Liêu (Quảng Ninh) và Tà Xùa (Sơn La), hai điểm đến khiến du khách không ngại thử thách để đổi lấy khoảnh khắc được đứng giữa núi rừng hùng vĩ, chìm trong biển mây và lau trắng ngút ngàn.

Bình Liêu – “sống lưng” nơi địa đầu Tổ quốc

Bình Liêu, huyện miền núi biên giới phía Đông Bắc Quảng Ninh, những năm gần đây nổi lên như một “thiên đường cỏ lau” và trekking. Không chỉ có khí hậu mát mẻ, cảnh quan hoang sơ, nơi đây còn nổi tiếng với cung đường lên cột mốc 1305 đoạn núi uốn lượn được ví như “sống lưng khủng long”.

Ảnh Sang Doan Dang

Từ xa nhìn lại, con đường mòn chạy dọc sống núi hiện ra hệt như đường gân trên lưng một loài khổng lồ. Trước kia, lối đi nhỏ hẹp và đầy đất đá khiến hành trình khá gian nan. Hiện nay, tuyến đường đã được gia cố chắc chắn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách.

Ảnh Mai Phương Thảo

Đứng trên cột mốc 1305 một trong những mốc giới cao nhất của Quảng Ninh du khách sẽ thu vào tầm mắt toàn bộ vùng biên cương hùng vĩ. Thời điểm cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, khi cỏ lau nở trắng xóa khắp các triền đồi, khung cảnh trở nên lãng mạn và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Tà Xùa – cung đường mạo hiểm của “dân phượt chuyên nghiệp”

Khác với vẻ nên thơ của Bình Liêu, Tà Xùa (Sơn La) lại gây ấn tượng bởi sự dữ dội và thách thức. Nằm trên ranh giới tự nhiên giữa Sơn La và Yên Bái, dãy núi Tà Xùa được ví như “nóc nhà” của vùng Tây Bắc với ba đỉnh nổi bật.

Ảnh Vietravel

Đoạn đường mòn chạy trên đỉnh núi, nhìn từ xa như sống lưng của một chú khủng long khổng lồ, là nơi thử thách không ít phượt thủ. Hai bên là vực sâu hun hút, gió rít từng cơn, mặt đường hẹp và dốc khiến hành trình chinh phục không dành cho những ai yếu tay, yếu chân.

Thế nhưng, thành quả lại vô cùng xứng đáng. Đứng giữa biển mây bồng bềnh từ tháng 10 đến tháng 4 hằng năm, du khách sẽ có cảm giác như đang “trôi nổi” trên trời cao. Xen lẫn trong làn mây trắng là sắc xanh mướt của rừng nguyên sinh, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, ngoạn mục.

Lưu ý khi chinh phục “sống lưng khủng long”

Chuẩn bị thể lực: Các đoạn đường khá dài, dốc và dễ trơn trượt, đặc biệt vào mùa mưa. Du khách cần có sức khỏe và kỹ năng trekking cơ bản.

Trang phục, giày dép phù hợp: Nên chọn quần áo gọn nhẹ, co giãn, giày trekking chống trơn tốt.

Dụng cụ cần thiết: Gậy leo núi, nước uống, áo mưa mỏng và một ít đồ ăn nhẹ.

An toàn luôn là ưu tiên: Không nên đi một mình, nên đi theo nhóm hoặc có người dẫn đường địa phương.

Ảnh Tà Xùa

Nếu Bình Liêu mang đến cảm giác bình yên nơi biên cương cùng mùa cỏ lau trắng xóa, thì Tà Xùa lại khiến du khách “say” vì khoảnh khắc đứng giữa biển mây kỳ vĩ. Cả hai đoạn “sống lưng khủng long” đều là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thử thách bản thân, đồng thời thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên nguyên sơ.

Một chuyến đi vào mùa thu – đông không chỉ là hành trình trekking, mà còn là dịp để sống chậm lại, hít thở khí trời trong lành và lưu giữ những bức ảnh “để đời” giữa đất trời hùng vĩ.