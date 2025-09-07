6 địa điểm ở đặc khu Phú Quốc dành cho những ai muốn 'trốn phố xô bồ'

Phú Quốc từ lâu đã được biết đến như thiên đường nghỉ dưỡng với bãi biển dài cát trắng, nước biển xanh ngọc, các resort sang trọng và các hoạt động giải trí đa dạng. Tuy nhiên, ẩn sâu trong vẻ rực rỡ ấy là những địa điểm ít người biết, nơi du khách có thể “tắt tiếng ồn” và “bật bình yên”. Không phải ai đến đảo Ngọc cũng muốn náo nhiệt, tiệc tùng hay chen chúc.

Với những ai tìm kiếm không gian riêng tư, khoảng lặng giữa thiên nhiên và trải nghiệm sống chậm, 6 địa điểm dưới đây là lựa chọn lý tưởng.

Hòn Móng Tay – Hoang sơ, riêng tư và trong vắt như Maldives

Cách Nam đảo Phú Quốc khoảng 14 km, Hòn Móng Tay từ lâu đã được mệnh danh là “viên ngọc hoang sơ giữa đảo ngọc”.

Ảnh Vinpearl

Nước biển xanh ngắt, bãi cát trắng tinh và sự vắng bóng các dịch vụ du lịch ồn ào khiến nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên thủy.

Đến Hòn Móng Tay, du khách có thể:

Chụp ảnh giữa thiên nhiên không người

Cắm trại qua đêm dưới bầu trời đầy sao

Thả mình trong cảm giác “tôi và biển, không ai khác”

Tàu ra đảo thường xuất phát từ cảng An Thới, thuộc phường An Thới, đặc khu Phú Quốc. Thuê tàu riêng sẽ giúp bạn tận hưởng không gian hoàn toàn riêng tư, phù hợp cho nhóm nhỏ hoặc cặp đôi yêu thích sự bình yên.

Hòn Dăm – Biệt lập tuyệt đối, nơi thời gian như ngừng lại

Hòn Dăm thuộc quần đảo An Thới nhưng cực kỳ ít người biết. Không điện, không internet, không nhà hàng sang trọng, Hòn Dăm chỉ có khu lưu trú Hòn Dăm Island Hideaway với vài bungalow hướng biển và dịch vụ tối giản tinh tế.

Ảnh Thanhduytourist

Sự biệt lập này biến Hòn Dăm thành nơi lý tưởng để du khách tạm quên deadline, bỏ mạng xã hội lại phía sau, chỉ còn lại bản thân và tiếng sóng biển. Với những ai ao ước “trốn khỏi thế giới một vài ngày”, Hòn Dăm là lựa chọn dịu dàng nhất.

Bãi Vũng Bầu – Yên bình, vắng lặng và đầy chất thơ

Nằm ở phía Tây Bắc đảo, Bãi Vũng Bầu thuộc xã Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc, không nổi tiếng bằng Bãi Sao hay Bãi Dài, nhưng chính sự vắng bóng du khách và các dịch vụ ồn ào lại tạo nên sức hút riêng.

Ảnh luhanhvietnam

Du khách có thể:

Thuê SUP hoặc nằm võng đọc sách dưới tán dừa

Thả mình nghe tiếng sóng vỗ, tận hưởng bầu trời và biển cả mở rộng

Chụp những bức ảnh “chill” mà không lo bóng người

Vào tháng 9–10, lượng khách ở Vũng Bầu rất ít, giúp bạn tha hồ trải nghiệm sự riêng tư, đúng với tinh thần “sống chậm” mà nhiều người tìm kiếm.

Rạch Tràm – Nơi xanh mát chưa bị chạm tới

Rạch Tràm nằm ở phía Bắc đảo, thuộc xã Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc, khá xa trung tâm và ít người biết. Con đường vào khó đi nhưng bù lại, du khách được thưởng thức bức tranh sông nước, rừng ngập mặn và đời sống bản địa nguyên sơ.

Ảnh Tico Travel

Đi xuồng khám phá rạch, bạn sẽ thấy:

Rừng xanh hai bên, thiên nhiên gần gũi

Gặp gỡ ngư dân mộc mạc với nụ cười thân thiện

Thưởng thức khoảnh khắc yên tĩnh và không gian “off the beaten path”

Rạch Tràm là điểm đến hấp dẫn cho những ai mê trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ và tĩnh lặng.

Làng chài Hàm Ninh – Tĩnh lặng, cổ kính và đậm chất bản địa

Hàm Ninh thuộc xã Hàm Ninh, đặc khu Phú Quốc. Nơi đây tưởng quen thuộc nhưng ẩn chứa sự bình yên lạ thường.

Làng chài Hàm Ninh. Ảnh MIA

Một buổi dạo quanh làng sẽ đem đến trải nghiệm sống chậm trọn vẹn:

Bình minh trên cầu gỗ, hít đầy phổi mùi biển mặn

Ăn ghẹ Hàm Ninh tươi roi rói

Ngồi quán nước ngắm hoàng hôn sau rặng dừa

Hàm Ninh là nơi lý tưởng để cảm nhận nhịp sống chậm, tránh xa sự ồn ào và tận hưởng sự đơn giản, mộc mạc.

Hòn Gầm Ghì – Vừa lặn ngắm san hô, vừa tận hưởng sự tĩnh lặng

Cách An Thới khoảng 30 phút đi tàu, Hòn Gầm Ghì thuộc đặc khu Phú Quốc nổi tiếng với hệ sinh thái san hô phong phú và vẻ đẹp chưa bị thương mại hóa.

Hòn Gầm Ghì. Ảnh Vinpearl

Không đông đúc như Hòn Thơm hay Hòn Mây Rút, nơi đây cho phép du khách:

Lặn biển khám phá đại dương

Nằm dài phơi nắng hoặc đơn giản là… chẳng làm gì cả

Hòn Gầm Ghì là viên ngọc ẩn lặng lẽ nhưng đủ sức hấp dẫn bất kỳ ai muốn tận hưởng kỳ nghỉ bình yên và gắn kết với thiên nhiên.